SEO-Auslese Juli 2020

SEOs gönnen sich bei den warmen Sommertemperaturen keine langen Eispausen. Demnach gab es auch im Juli wieder spannende News zu den Suchmaschinen. In Amerika wurde das zahlungspflichtige Label „Google Guaranteed“ für Google My Business Einträge ausgerollt, das mehr Sichtbarkeit verspricht. Sistrix hat die Klickraten in der mobilen Suche unter die Lupe genommen und sehr spannende Erkenntnisse zusammengefasst. Zur Krönung gab es ein neues Update unseres Lieblingstools Screaming Frog mit tollen neuen Features. Diese und weitere SEO-News gibt es wie gewohnt in unserer SEO-Auslese.

News der Suchmaschinen

Der Knowledge Graph kommt in die Bildersuche

In den USA rollt Google in dieser Woche ein neues Feature in der mobilen Bildersuche aus. Das Ganze nimmt dabei spannende Ausmaße an. Wenn man zum Beispiel ein Foto mit einem Fluss aufruft, der durch einen Park fließt, dann tauchen verschiedene Themen auf: Welcher Fluss ist das? Welcher Park ist das und in welcher Stadt befindet sich dieser? Dazu gibt es dann auch jeweils immer eine kleine Beschreibung.

Tool „Rich Results Test“ für strukturiere Daten verlässt Beta-Phase

Das Rich Results Testing Tool von Google hat die Beta-Phase verlassen und unterstützt nun alle Arten von Rich Results bzw. Rich Snippets. Rich Snippets sind Suchergebnisse, die mit weiteren Informationen (Bewertungen, Bildern, Videos usw.) angereichert werden. Das Tool zeigt jetzt auch an, für welche Arten von Rich Results eine Webseite geeignet ist, die bisher noch nicht eingebunden wurden. Das Tool mit den neuen Features könnt ihr hier öffnen.

Gleichzeitig bedeutet es das Aus für das Structured Data Testing Tool von Google. Hier werden schon jetzt nicht mehr alle Funktionen unterstützt. Zum Beispiel können strukturierte Daten, die mit dem Tag Manager gesetzt werden, nicht ausgelesen werden. Google kündigte an, das Tool abzustellen. Ein genauer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google hat letzte Woche empfohlen, jeglichen User Generated Content (UGC) aus Kommentaren und Foren mit dem nofollow-Tag zu versehen. Eine unkontrollierte Häufung von „follow“-Links für UGC könnte dazu führen, dass Google auch alle anderen Links auf der betreffenden Website ignoriert.

Das Webmaster Tool von Bing hat nun auch ein Test-Tool für die robots.txt veröffentlicht. Bing erweitert das Tool seit dem neuen Anstrich vor Monaten immer weiter mit neuen Features. Ein Blick zur Prüfung der eigenen Website lohnt sich.

Google hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass im September 2020 alle Websites auf den Mobile First Index umgestellt werden. Die Deadline wurde aufgrund der Corona-Krise auf März 2021 verschoben.

Bald sollen die Performance-Berichte in der Search Console mit RegEx-Befehlen filterbar werden. Somit können Berichte bald viel individueller gestaltet werden.

Die Angabe „noindex, follow“ für Websites ist laut Google nicht sinnvoll. Website-Betreiber sollten damit rechnen, dass Verlinkungen auf Webseiten mit dieser Angabe nach einer gewissen Zeit nicht mehr in die Bewertung einfließen.

Local SEO News

Google rollt bezahltes Upgrade-Label für Google My Business Einträge aus

Letztes Jahr wurden Google My Business Inhaber von Google selbst gefragt, inwiefern sie bereit wären, Geld für die Google My Business Leistungen auszugeben. Eine Auswertung gab es nach unseren Recherchen dazu nie.

Nun wurde aber in den USA ein Upgrade-Label namens „Google Guaranteed“ ausgerollt, das Unternehmen für 50 Dollar im Monat und pro Standort erwerben können. Google hatte diese Art Label schon einmal angekündigt. Dieses sollte aber nur für Standorte ausgespielt werden, die eine Vertrauensprüfung bestanden haben.

Sollte Google dieses kostenpflichtige Label wirklich weltweit ausrollen, dann stehen die Unternehmen ziemlich unter Druck. Das Label sorgt nämlich dafür, dass man in der Suche verstärkt bevorzugt ausgespielt wird.

Unternehmensnamen werden bald an Relevanz verlieren

Die Gewichtung des Unternehmensnamens spielt eine nicht unerhebliche Rolle in den Rankings der lokalen Suchergebnisse. Wer für sein Unternehmen einen Namen mit entsprechenden Keywords gewählt hat, ist demnach im Vorteil. Dies könnte sich aber womöglich in nicht allzu ferner Zukunft ändern. Google hat das Problem erkannt und Verbesserungen angekündigt, nachdem ein Nutzer sich an Google gewandt hat, weil die lokalen Suchergebnisse nicht zufriedenstellend waren.

Benachrichtigung bei Google My Business Duplikaten

Google schickt Google My Business Inhabern eine Benachrichtigung, wenn ihre Einträge als Duplikat identifiziert worden sein sollten. Das kann beispielsweise passieren, wenn bereits ein Eintrag für den gleichen Standort existiert, der bereits verifiziert wurde. Außerdem werden Besitzer informiert, wenn Einträge aus bestimmten Gründen deaktiviert wurden. Vorher konnten das Google My Business Inhaber nur sehen, wenn sie sich in ihren Account eingeloggt haben.

Welche Webseite sollte bei lokalen Einträgen verlinkt werden? Eine Fallstudie

Die Local SEO Agentur Sterlingsky hat eine Fallstudie veröffentlicht, um den Einfluss von verlinkten Webseiten in lokalen Einträgen zu prüfen. Oft kommt die Frage auf, ob im Google My Business Eintrag die Startseite, die Kontaktseite oder eine andere spezifische Seite die beste Wahl für die Verlinkung ist.

Das Ergebnis der kleinen Studie zeigt, dass bei Unternehmen mit einem Standort die Startseite die bessere Wahl ist. Bei mehreren Standorten sind spezifische Webseiten, wie zum Beispiel die jeweiligen Standorte, besser.

Branchen Insights

Sistrix sorgt für spannende Erkenntnisse bei organischen Klickraten

Sistrix hat sich 80 Millionen Keywords angeschaut und eine neue Analyse der Klickraten erstellt. Dabei konzentrierten sie sich nur auf die mobile Suche und prüften darüber hinaus, wie sich die Rate ändert, wenn Sitelinks und andere Suchergebnis-Features dazu kommen. Eine Zusammenfassung der spannendsten Erkenntnisse:

Die erste Position triumphiert mit einer durchschnittlichen Klickrate von 28,5%. Position 2 weist dann nur noch 15,7% auf.

Das letzte Suchergebnis (Position 10) klicken nur noch 2,5% an. Einen Klick auf der zweiten Suchergebnisseite ist demnach kaum noch zu erwarten.

Suchergebnisseiten, die viele verschiedene Informationen anbieten (Sitelinks, Knowledge Graph, Features Snippets usw.) sorgen für große Schwankungen in den Klickraten. So variiert die Klickrate für das erste Suchergebnis je nach Suchergebnis-Layout zwischen 13,7% und 46,9%.

Der Test zeigt, dass die Suchintention eine extrem wichtige Rolle bei der Keyword-Strategie spielt. Je nach Intention werden mal mehr, mal weniger zusätzliche Informationen angezeigt. Gerade bei informativen Suchanfragen versucht Google, die Antwort direkt in den Suchergebnissen anzuzeigen. Für den Websitebetreiber bedeutet das, dass dieser je nach Suchintention die Inhalte auf der Website optimieren muss, um weit oben in den Suchergebnis-Features von Google ausgespielt zu werden.

Versteckte Inhalte sorgen für Ranking-Nachteile

Searchpilot hat einen AB-Test durchgeführt, um herauszufinden, ob versteckte Inhalte wirklich keine Nachteile bringen, so wie es Google nach dem Mobile First Index angekündigt hatte. Dabei haben sie Inhalte einer Webseite einmal mit einem Akkordeon-Tab versteckt und ein anderes Mal die Inhalte von Beginn an angezeigt.

Das Resultat war, dass bei sofortigem Anzeigen der organische Traffic um 12% höher ausfiel. Mobil war der Performance-Unterschied noch stärker zu sehen als am Desktop. Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, welche Inhalte man versteckt, z.B. im Main Bereich oder weit unten über dem Footer. Dennoch ein spannender Test, der zeigt, dass es im SEO kein Schwarz-Weiß gibt und Website-Betreiber überlegen sollten, wie wichtig sofort ersichtliche Inhalte für die Zielgruppe sind.

Das SEO-Crawling Tool Screaming Frog begeistert mit neuer Version

Die neue Version des Screaming Frog (Version 13) ist da. Diese tollen Features gibt es:

Near Duplicate Content Check – Hier werden Webseiten aufgeführt, deren Inhalte überwiegend ähnlich sind.

Der Frog kann Rechtschreibfehler herausfinden (auch für deutsche Texte).

Bei Links gibt der Frog nun auch die Linkposition aus (Header, Body, Footer,). Für bestimmte Bereiche (z.B. Navi) kann man auch das HTML-Attribut festlegen, damit er es richtig zuordnet.

Sicherheits-Checks bei Mixed Content (auf einer https-Webseite werden http-Inhalte geladen)

Neue Baum-Ansicht für die Struktur (siehe Screen), die einem Websitebetreiber auf einem Blick die Tiefe der Website-Struktur aufzeigt.

Hebt Unterschiede zwischen HTML und gerendertem HTML vor.

Branchen News kurz & knapp