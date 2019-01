Aktuelle Nutzerzahlen sozialer Netzwerke

Stetiger Wandel ist das tägliche Brot von Social Media-Plattformen. Genauso schnell können sich dabei auch die Nutzerzahlen verändern – wer aktuell Gewinner und Verlierer im Kampf um die Nutzer sind und welche Entwicklungen es in den letzten Jahren gab, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Facebook

Der Social Network-Riese Facebook wurde 2004 von Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz und Chris Hughes gegründet. Was mit einer Plattform zur Bewertung der Attraktivität von Studentinnen begann, ist heute die größte Social Media-Plattform der Welt. 2012 übernahm Facebook das damals noch junge Instagram, 2014 kam es zur Akquisition von WhatsApp. Neben den beiden Anwendungen gehört auch die unabhängig nutzbare App Messenger zu Facebook – ein mächtiges Viergespann, das weltweit von Erfolg gekrönt ist und auch der Kritik an seinen Datenschutzpraktiken zu trotzen scheint.

2018

2,3 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

1,5 Mrd. täglich aktive Nutzer weltweit

375 Mio. monatlich aktive Nutzer in Europa

32 Mio. monatlich aktive Nutzer in Deutschland (davon 90 % mobil)

23 Mio. täglich aktive Nutzer in Deutschland

2,6 Mrd. weltweite Nutzer von Facebook, WhatsApp, Instagram oder Messenger

100 Mrd. täglich verschickte Nachrichten über alle 3 Dienste

2017

2 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

1,3 Mrd. täglich aktive Nutzer weltweit

100 Mio. Mitglieder in mindestens einer Gruppe

70 Mio. Unternehmensseiten

2 Mrd. Messenger-Nachrichten monatlich

30 Mio. monatlich aktive Nutzer in Deutschland (davon 27 Mio. mobil)

23 Mio. täglich aktive Nutzer in Deutschland

2016

1,71 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit (davon 1,57 Mrd. mobil)

1,13 Mrd. täglich aktive Nutzer weltweit (davon 1,03 Mrd. mobil)

1 Mrd. monatliche Messenger-Nutzer

2015

1,49 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

1,31 Mrd. tägliche mobile Nutzer weltweit

700 Mio. aktive Messenger-Nutzer

2014

1,35 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit (1,1 Mrd. davon mobil)

864 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

Instagram

Die werbefinanzierte Foto-Plattform Instagram wurde 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger gegründet und folgt einer Art Microblogging-System. Fotos und Videos werden nach dem Teilen auf dem eigenen Profil und im Newsfeed der Follower sichtbar und können auch auf anderen sozialen Netzwerken geteilt werden. Das Stories-Format, welches Inhalte nach 24 Stunden löscht, erfreut sich großer Beliebtheit und wird verstärkt auch von Unternehmen zur Werbung genutzt. Seit 2012 gehört Instagram zu Facebook. Es ist das weltweit drittgrößte soziale Netzwerk.

2018

1 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

500 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

400 Mio. tägliche Nutzer von Instagram Stories (2 Jahre nach Einführung der Funktion)

Durchschnittsalter 29 Jahre

Ca. 14 Mio. Nutzer in Deutschland

25 Mio. Unternehmensprofile weltweit

80 % der Nutzer folgen mindestens einem Unternehmen

2017

700 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

250 Mio. tägliche Nutzer von Instagram Stories (1 Jahr nach Einführung der Funktion)

15 Mio. Unternehmensprofile weltweit (50 % davon mindestens eine Story)

1/3 aller Instagram Stories von Unternehmen

15 Mio. Nutzer in Deutschland

2016

500 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

300 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

täglich 95 Mio. Posts, 4,2 Mrd. Likes

2015

300 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

2014

300 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

4,2 Mio. Nutzer in Deutschland

WhatsApp

Der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp wurde 2009 von Brian Acton und Jan Koum gegründet und ersetzt heute vielfach die früher unabdingbare SMS. Mittlerweile können Nutzer neben dem Austausch von Nachrichten, Bildern, GIFs, Stickern und Videos auch internetbasiert telefonieren. 2014 wurde WhatsApp zum Teil von Facebook. Die Anwendung ist in Deutschland der führende Messaging-Dienst.

2018

1,5 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

mehr als 1 Mrd. täglich aktive Nutzer weltweit

60 Mrd. tägliche Nachrichten weltweit

450 Mio. täglich aktive Nutzer des Status-Features weltweit

50,54 Mio. Nutzer in Deutschland

2017

1,3 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

250 Mio. täglich aktive Nutzer (bzw. täglich 250 Mio. Status-Updates)

37 Mio. Nutzer in Deutschland

2016

1 Mrd. monatlich aktive Nutzer

1 Mrd. WhatsApp-Gruppen

täglich 42 Mrd. Nachrichten, 1,6 Mrd. Fotos, 250 Mio. Videos

2015

800 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Twitter

Die Microblogging-Plattform wurde 2006 als twttr gegründet, 2007 folgte die Gründung von Twitter Inc. durch Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams. Heute wird die Plattform, die als soziales Netzwerk, Newsfeed oder Online-Tagebuch gilt, verstärkt von Journalisten und Politikern genutzt, um Diskussionen zu eröffnen, die nicht selten polarisieren. Diese Art der Nutzung gibt häufig Anstoß zur Kritik.

2018

Q1 2018: 336 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Q2 2018: 335 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Q3 2018: 326 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit (stärkster Nutzer-Rückgang von einem zum nächsten Quartal in der Geschichte der Plattform)

2017

319 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Ca. 1 Mio. monatlich aktive Nutzer in Deutschland (schwierige Datenlage aufgrund von Bots etc.)

2016

313 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit (davon 82 % mobil)

12 Mio. monatlich aktive Nutzer in Deutschland

2015

316 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

2014

284 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Pinterest

Das fotobasierte Netzwerk Pinterest wurde 2010 von Ben Silbermann, Paul Sciarra und Evan Sharp gegründet und ermöglicht es Nutzern, Bilder zu suchen und sie sich auf virtuellen Pinnwänden zu merken. Dabei steht der kreative Austausch von Ideen mit anderen Nutzern im Vordergrund. Für Unternehmen ist Pinterest eine sehr relevante Traffic-Quelle.

2018

Über 250 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Ca. 80 % der neu angemeldeten Nutzer außerhalb der USA

Über 175 Mrd. Ideen, die gepinnt werden können (75 % Wachstum seit dem Vorjahr)

2017

Über 100 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

3 Mio. Nutzer in Deutschland

2016

100 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

75 Mrd. gespeicherte Ideen

Monatlich ca. 2 Mrd. Suchaktivitäten

2015

100 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

2014

Über 70 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit (davon 56 % weiblich)

Snapchat

Der Instant-Messaging-Dienst mit dem Geist im Logo wurde 2011 von Robert Murphy und Evan Spiegel gegründet. Es ist die Besonderheit der App, dass an Freunde gesendete Nachrichten und Fotos nach einigen Sekunden wieder verschwinden – dennoch gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Gesendete wiederherzustellen. So dient Snapchat vor allem jüngeren Nutzern als virtuelles Tagebuch in Form eines Kanals. Einen Aufkauf durch Facebook lehnte das Unternehmen 2013 ab.

2018

Q1 2018: 191 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

Q2 2018: 188 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

Q3 2018: 186 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit (erstmalig Rückgang der Nutzerzahlen; aber 5 % Plus im Vergleich zum Vorjahr)

3,5 Mrd. verschickte Snaps täglich

59 Mio. täglich aktive Nutzer in Europa

6 Mio. täglich aktive Nutzer in Deutschland

9 Mio. Nutzer: maximale Reichweite Deutschland (Sprachtargeting Deutsch)

2017

178 Mio. täglich aktive Nutzer

5 Mio. täglich aktive Nutzer in Deutschland

60 % der Nutzer älter als 18 Jahre

2016

158 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

Täglich 10 Mrd. Videos

2015

107 Mio. täglich aktive Nutzer weltweit

51 % der Nutzer 16-24 Jahre alt

XING

Die Plattform XING wurde 2003 unter dem Namen OpenBC von Lars Hinrichs gegründet und ermöglicht vor allem die Vernetzung von Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Mithilfe eines Profils, das den beruflichen Werdegang widergibt, finden Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. Neben der kostenfreien Mitgliedschaft sind erweiterte Funktionen durch die Wahl der Premium-Mitgliedschaft möglich.

2018

15,8 Mio. Nutzer in der D-A-CH-Region

14,8 Mio. Plattform-Mitglieder

1.017 zahlende Mitglieder

2017

11,6 Mio. Nutzer in der D-A-CH Region

10,1 Mio. Nutzer in Deutschland

0,9 Mio. Nutzer in Österreich

0,8 Mio. Nutzer in der Schweiz

Fast 1 Mio. Nutzer sind Studenten

2016

11 Mio. Nutzer in der D-A-CH-Region

9,2 Mio. Nutzer in Deutschland

0,9 Mio. Nutzer in Österreich

0,8 Mio. Nutzer in der Schweiz

2015

9,22 Mio. Nutzer im deutschsprachigen Raum (davon 861.000 zahlende Kunden)

2014

Über 14 Mio. Nutzer weltweit

7,7 Mio. Nutzer im deutschsprachigen Raum

LinkedIn

Die Plattform LinkedIn wurde 2003 gegründet und dient privaten Nutzern wie auch Unternehmen weltweit zur geschäftlichen Vernetzung. Dazu erstellen Nutzer beispielsweise einen Lebenslauf mit beruflicher Laufbahn oder ein Unternehmensprofil, auch in mehreren Sprachen. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, Mitglieder zu empfehlen und Themengruppen zu gründen. Außerdem hat der Nutzer die Wahl zwischen einem Basis- und einem Premium-Account.

2018

575 Mio. Nutzer weltweit

Mehr als 12 Mio. Nutzer in der D-A-CH-Region

2017

467 Mio. Nutzer weltweit

9 Mio. Nutzer in der D-A-CH Region

2016

450 Mio. Nutzer weltweit

95 Mio. Nutzer in Europa (3,1 Mio. davon mobil)

9 Mio. Nutzer in Deutschland

2015

380 Mio. Nutzer weltweit

6 Mio. Nutzer in Deutschland

2014

332 Mio. Nutzer weltweit

5 Mio. Nutzer in der D-A-CH-Region

YouTube

Die Video-Sharing-Plattform YouTube wurde 2005 gegründet und ist heute auf Platz 2 der weltweit beliebtesten Social Media Netzwerke. Das Besondere: Jeder Nutzer kann selbst zum „Sender“ werden und eigene Videos posten, die kommentiert und positiv oder negativ bewertet werden können. YouTube finanziert sich über Werbung; allerdings wurde 2018 YouTube Premium (2013-2015 bekannt als YouTube Red) ins Leben gerufen, ein kostenpflichtiges Abonnement mit begehrten Zusatzfunktionen. Weiterhin gibt es seit 2018 ein kostenloses Google-Play-Musik-Abonnement. Mit der Entwicklung von YouTube gewannen vermehrt Influencer an Einfluss, die heute auch über die Plattform hinaus als Werbefiguren agieren.

2018

1,9 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

Täglicher Upload von Videos mit Gesamtdauer von mehr als 1 Mrd. Stunden

180 Mio. Stunden Videos werden im Durchschnitt auf TV-Bildschirmen angeschaut

Über 60 Mio. Nutzer reagieren täglich auf Community Posts

6 Mio. Nutzer in Deutschland

2016

1,325 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

Täglich im Durchschnitt 1 Mrd. Video-Views

2015

Über 1 Mrd. monatlich aktive Nutzer weltweit

2014

1. Mrd. Unique Visitors im Monat (über 80% davon außerhalb der USA)

über 6 Mrd. Stunden Videomaterial werden monatlich angesehen

etwa 100 Stunden Videomaterial werden jede Minute hochgeladen

TikTok (Musical.ly)

Das chinesische Videoportal TikTok (oder Douyin) fusionierte im August 2018 mit Musical.ly, einem Netzwerk mit ähnlichen Funktionen. TikTok-Nutzer können Musikvideos ansehen und aufnehmen; dabei stehen Lippensynchronisation und Tanzchoreografien im Vordergrund. Die App erfreut sich besonderer Beliebtheit bei einer sehr jungen Zielgruppe, obwohl ein Mindestalter von 13 Jahren festgelegt ist. Der Missbrauch der App durch Nutzer mit dem Ziel, bewusst aufreizende Videos von Kindern und Jugendlichen zu konsumieren, wird bereits diskutiert.

2018

130 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

Jodel

Die Social Media-App Jodel wurde 2014 veröffentlicht und wird bevorzugt von Studenten genutzt. Nutzer können anonym Fotos oder Textbeiträge veröffentlichen, die im Umkreis von 10 Kilometern ausgespielt und von anderen bewertet oder kommentiert werden. Es gibt außerdem Neuerungen wie die „Heimat-Funktion“ für Neuigkeiten aus der entfernten Heimatstadt oder den „Traveller Feed“ für Nutzer im Ausland, die mit anderen Touristen in Kontakt treten wollen.

2018

Über 1 Mio. monatlich aktive Nutzer in Deutschland (Aussagen des Unternehmens zufolge lag die Nutzerzahl im April 2018 in siebenstelligem Bereich)

2017

Interview 2015: 1 Mio. Nutzer (ohne Region zu nennen)

Juni 2017: 62.000 Downloads in Deutschland

Google+

Google+ erschien 2011 als „soziale Schicht“ zur Erweiterung der unternehmenseigenen Produkte. Das Netzwerk wuchs rasant und stand 2013 in seiner Größe nur noch Facebook selbst nach. Als jedoch im Oktober 2018 öffentlich wurde, dass über eine unbestimmte Zeit die Daten von bis zu 500.000 Konten von Datendiebstahl gefährdet waren, teilte Google+ die Schließung des Netzwerkes mit. Nutzer sollten die ersten Monate in 2019 nutzen, um ihre Daten zu sichern.

2016

3.091 Mio. Nutzer weltweit

300 Mio. monatlich aktive Nutzer

2015

2,2 Mrd. Profile weltweit

300 Mio. monatliche aktive Nutzer weltweit

2014

1.150 Mio. Nutzer weltweit

343 Mio. monatlich aktive Nutzer weltweit

3,1 Mio. monatlich aktive Nutzer in Deutschland

