TikTok (Musical.ly)

TikTok war im Jahr 2020 ganz klar der Rising Star unter den sozialen Netzwerken. Auf der Plattform geht es in erster Linie um Kreativität. Gefragt sind unterhaltsame Kurzvideos im vertikalen Format, die mit zahlreichen Effekten und Filtern in der App erstellt werden können. Im September veröffentlichte das Netzwerk erstmals Nutzerzahlen und präsentierte der Welt stolz den erreichten Meilenstein von 100 Millionen NutzerInnen allein in Europa. Weltweit kommt die Plattform bereits auf 800 Millionen NutzerInnen, von denen ein beachtlicher Anteil von rund 500 Mio. allein aus China kommt.

Interessant sind auch die Downloadzahlen der App. Was daraus ganz klar abzuleiten ist? Dass der Verkauf der ehemaligen App Musical.ly an den chinesischen Digitalriesen Bytedance und die damit einhergehende Umbenennung und Transformation, der App einen riesigen Aufwind gegeben hat!

Die Anzahl der Downloads schießt mit der Übernahme durch Bytedance 2018 rasant in die Höhe. Quelle: statista.de

Im Jahr 2020 stößt TikTok den US-Giganten Facebook vom Thron und beherrscht bis zum Jahresende die Spitze der App-Downloads, wie es auch aus dem Quartalsreport von Sensors Tower hervorgeht.

Doch ganz ungetrübt ist der Erfolg der App derzeit nicht. Um TikTok und Bytedance läuft eine kontroverse Debatte, in der vor allem die Zurückhaltung politischer oder kritischer Beiträge durch den Algorithmus in der Kritik steht. Auch Sicherheitslücken im Datenschutz und eine mögliche Verbannung vom US-Markt bremsten TikToks Erolgskurs aus.

Seit Juli 2020 steht in Deutschland die Werbeplattform im Self-Service zur Verfügung. TikTok verspricht hohe Reichweiten in einer jungen Zielgruppe und birgt damit ein nicht zu unterschätzendes Potenzial. Was auf der Plattform jedoch nicht funktioniert, sind die konventionellen Ads à la Facebook oder Instagram. TikTok selbst meint dazu nur: “Don’t make Ads, make tiktoks!”

Twitter

Die Microblogging-Plattform wurde 2006 als twttr gegründet, 2007 folgte das Rebranding zu Twitter Inc. durch Jack Dorsey, Biz Stone und Evan Williams. Heute gilt die Plattform als soziales Netzwerk, Newsfeed oder auch Online-Tagebuch. Twitter wird dabei vermehrt von JournalistInnen, PolitikerInnen und anderen MeinungsmacherInnen genutzt, um Diskussionen zu eröffnen, die nicht selten polarisieren. Diese Art der Nutzung gibt Anstoß zur Kritik, da durch das selektierte Folgen einzelner Gurus mit einer bestimmten Meinung schnell Echo Chambers entstehen.

Twitter hat im Shareholder-Bericht des dritten Quartals 2020 die Messwerte angepasst und gibt nun Zahlen zu monetarisierbaren täglich aktiven NutzerInnen an. Die neue Metrik erschwert die Vergleichbarkeit des Netzwerks mit der Konkurrenz. Aus den Daten der letzten Jahre ist jedoch abzulesen, dass die Zahlen der monatlich aktiven NutzerInnen in den letzten Jahren eher stagnieren.