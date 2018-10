Erfolgreiches Social Media Marketing – Gewinnt ein Exemplar von „Follow me!“

Wir haben ganz großartige Neuigkeiten für euch! Dieses Jahr ist die fünfte Auflage des mächtigen Social-Media-Kompendiums „Follow me! Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Instagram, Pinterest und Co.“ beim Verlag Rheinwerk erschienen. Das deutschsprachige Standardwerk zum Thema richtet sich an alle, die entweder ganz frisch den Einstieg ins Social Media Marketing wagen oder sich noch einmal anhand von Praxisbeispielen über die jeweiligen Möglichkeiten in den verschieden Netzwerken informieren möchten.

Dabei punktet das Werk mit vielen anschaulichen Abbildungen, Infografiken und optisch klar strukturiertem Ansatz. Dank Just do it-Mentalität ohne unnötig viele Worte und praktischer Expertentipps, holt „Follow me!“ seine Leser zudem vom ganz individuellen Kenntnisstand ab. Alles in allem also ein nützlicher Begleiter für die Social-Media-Marketing-Reise!

Und was das ganze sogar noch besser macht: Steffen Jecke, Head of Content & Creative bei Projecter, hat darin das Kapitel über Facebook Ads verfasst. Dort erklärt er die Grundlagen von Facebook Ads und zeigt im Detail wie ihr die Targeting-Möglichkeiten in Facebook effektiv für euch nutzt. Aber auch eine umfangreiche Übersicht über mögliche Kampagnenziele und Formate, findet hier ihren Platz. Ein Hands-on Guide zum Aufsetzen der Ads inklusive der Budget- und Zeitkalkulation übermitteln euch schließlich die nötigen Kenntnisse für erfolgreiche Kampagnen. Im Folgenden findet ihr einen kleinen Teaser aus dem Kapitel zu Facebook Ads, welcher euch einen Einblick in „Follow me!“ gibt (S.183-5):

3.7 Facebook-Werbeanzeigen An Paid Media führt in Facebook kein Weg vorbei. Anzeigen in Facebook gehören zum fixen Bestandteil jeder Social-Media-Marketing-Strategie. Facebook ist dabei das Netzwerk, in dem Nutzer am häufigsten Werbung wahrnehmen. Facebook schafft laufend bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen, die auf Facebook kommerzielle Werbung schalten möchten. Facebook-Werbeanzeigen sind nicht nur großen Marken und Agenturen mit hohen Budgets vorenthalten, sondern auch Firmen und Dienstleistern mit kleineren Budgets. Es reichen bereits 150 € pro Monat aus, um auf Facebook eine Anzeige für einen Monat zu bewerben (5 € Mindesbudget pro Tag). Damit lassen sich die Reichweite und die Conversions in Ihrem Onlineshop erhöhen. Das funktioniert jedoch nur, wenn sie die Regeln von Facebook beachten und gute Inhalte liefern. Jede Anzeige wird „native“ in den Newsfeed eingebunden. Daher braucht es ansprechende und zielgruppengerechte Anzeigen (daher auch Creatives genannt), die im Facebook-Newsfeed nicht als störend empfunden werden. Kopieren Sie nicht Ihr Online-Banner, sondern nutzen Sie die Mechaniken und Formate, die die Nutzer lieben. Das muss nicht unbedingt wahnsinnig teuer sein, wie das Brettspiel vom Frankfurter Brett zeigt. Die Macher des Frankfurter Bretts sorgen seit 2016 mit diesem Showreel-Video für Aufmerksamkeit und Sales in Facebook. Creatives müssen nicht kompliziert und teuer sein, sondern sie müssen sich sinnvoll in den Newsfeed einfügen. Expertentipp von Steffen Jecke: Investieren Sie mindestens 50 % Ihres Budgets in die Bewerbung der Inhalte Viele Unternehmen investieren hohe Summen in die Erstellung von Inhalten. Mindestens genauso wichtig ist aber deren gezielte Verbreitung. Daher sollten 50 % des Aufwands oder mehr in die Bewerbung und richtige Aussteuerung der Inhalte investiert werden. Im ersten Schritt sollten Sie eine Facebook-Anzeigen-Strategie entwickeln, die sich in Ihre gesamte Marketingstrategie einfügt. Dabei gilt es, Zielgruppen zu definieren, die Customer Journey zu verstehen und Storytelling-Elemente vom Erstkontakt bis zur Bestandskundenpflege einzusetzen. Der große Vorteil von Facebook ist: Facebook sitzt auf einem Schatz an Informationen, die Sie nutzen können. Kein anderes soziales Netzwerk bietet mehr demografische und aufbereitete Daten von Nutzern als Facebook in seinem Werbeanzeigenmanager. Somit können Sie geschickt Ihre Zielgruppen ansprechen und Streuverluste minimieren. Facebook bietet über seinen Werbeanzeigenmanager einen einfachen Einstieg in ein Werbe-Ökosystem, das immens ist und enorme Vorteile hat: Enormes Potenzial: Von 80 Mio. Unternehmen auf Facebook schalten nur 6 Mio. Unternehmen weltweit Werbung auf Facebook, davon 70 % außerhalb der USA.

Facebook erreicht in Deutschland ca. 50% der im Internet aktiven Menschen. Über das Facebook Audience Network lassen sich auch Zielgruppen außerhalb von Facebook (z.B. über eine externe App wie Spotify) ansprechen.

Im Verhältnis zu anderen Media- und Push-Kanälen sind die Klickpreise bei Facebook-Anzeigen (noch) günstig: Laut einer Studie von AdEspresso für das 2. Quartal 2016 lag der durchschnittliche Cost per CLick (CPC) bei Werbeanzeigen mit dem Ziel Website-Traffic oder -Conversion international bei 0,39 US$ .

Videoanzeigen boomen: Videoanzeigen sind das am stärksten wachsende Werbeformat bei Facebook. Sie funktionieren durch das erfolgreiche Zusammenspiel von Video, Technologie und Targeting. Im Moment beträgt die Betrachtungsdauer von bezahlten Videoanzeigen 5,7 Sekunden gegenüber organischen (nicht bezahlten) Videos mit 16,7 Sekunden.

„Ältere klicken häufiger“ bestätigt die Elbdudler-Studie: Die durchschnittliche Klickrate (Click-Through-Rate) bei über 65-Jährigen liegt bei 1,5%.

Teens sind dagegen günstiger zu erreichen: Der Cost per Mille (CPM) lag bei den 13- bis 17-Jährigen bei 2,5 €, und der Cost per View (CPV) ist auch weitaus günstiger als bei den älteren Zielgruppen.

Die Messung der Ergebnisse ist präzise und funktioniert geräteübergreifend. Tipp: Nutzen Sie den Facebook Business Manager Über den Business Manager haben Sie Zugang zu Dynamic Product Ads, eines der attraktivsten Anzeigenformate auf Facebook. Darüber hinaus sind Rechtevergaben deutlich professioneller regelbar (insbesondere bei Personalveränderungen oder Agenturwechsel). Der Business Manager ist ein zentrales Tool, das die Zuständigkeiten und Freigaben zwischen den Accounts (z.B. Seiten, Werbekonten) und den Personen (Mitarbeiter, Agenturen) verwaltet. Im Business Manager ist der Werbeanzeigenmanager als Tool (neben vielen anderen Funktionen) enthalten. Mehr Informationen dazu finden Sie unter: http://business.facebook.com.

„Follow me! Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Instagram, Pinterest und Co.“

Rheinwerk Verlag

ISBN 978-3-8362-6231-6, UVP 34.90€