Affiliate Marketing Auslese August 2023

Ein besonders großes Thema im August war der Stammtisch der Affiliate-Branche in Leipzig für uns: Denn diesmal waren wir von Projecter als Hauptsponsor dabei. Endlich einmal wieder Zeit zum entspannten Networken! Spannende Themen und Inhalte, die wir für euch in der aktuellen Affiliate-Auslese gesammelt haben, waren unter anderem die neue Affiliate-TalkxX-Podcastfolge mit dem Loyalty-Partner &Charge und News zum Thema Affiliate Marketing und Google Analytics 4. Viel Spaß beim Lesen!

Neuigkeiten aus der Branche

Webgains ist B-Corp-zertifiziert

Webgains hat diverse Prozesse und Initiativen an den Start gebracht, um den Standards von B Corp gerecht zu werden. Und das mit Erfolg, denn das Unternehmen hat als erstes Affiliate-Netzwerk eine B Corp-Zertifizierung erhalten. Wir gratulieren dem Netzwerk und allen Beteiligten von Herzen für den Nachhaltigkeitserfolg!

B Corp – what? Die B-Corp-Zertifizierung erhalten Unternehmen, die sich sozial und ökologisch engagieren und diese Leistung nachweisen, die Umwelt und die Gesellschaft in ihrem Geschäftsmodell berücksichtigen und eine transparente Kommunikation pflegen.

BVDW veröffentlicht Anleitung zur Leistungsmessung

Erfolgreiches Affiliate Marketing setzt eine genaue Leistungsmessung voraus. Allerdings machen Datenschutzregelungen, wie die DSGVO oder das TTDSG, das korrekte Messen von Daten immer schwerer. Das stellt viele Affiliate Marketer vor neue Herausforderungen, die zu Umsatzeinbußen führen können.



Damit Advertiser für diese Anforderungen gewappnet sind, hat der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) eine detaillierte Anleitung zur Leistungsmessung mit First-Party- und Server-to-Server-Technologien veröffentlicht: Damit können die technischen Schritte einer vollumfänglichen Leistungsmessung im Affiliate Marketing umgesetzt werden, außerdem werden Fragen zum Thema Tracking beantwortet. Die Anleitung konzentriert sich vor allem auf die Umsetzung einer serverseitigen Leistungsmessung, die unter Bedingung eines vorhandenen Tag-Managers realisiert werden kann.

Es ist keine Seltenheit mehr, dass neue Browser- und Betriebssystem-Updates das Tracking von Online-Marketing-Maßnahmen erschweren. So wird es nun auch Mitte September beim neuen Update von Apple sein: Was genau iOS 17 mit unserem Affiliate Tracking macht, lest ihr direkt bei Awin.

Allem voran geht es dort im den sogenannten Link-Tracking-Schutz, welcher im Private-Modus alle möglichen Tracking-Parameter entfernen soll. Auch gibt es sowohl für Publisher als auch für Advertiser eine Checkliste mit wichtigen To-dos, um vorbereitet zu sein – gerade im Hinblick auf das vierte Quartal.

Team-Empowerment bei Webgains

Nichelle Buettner, Head of Account Management bei Webgains, spricht auf dem Webgains-Blog über Team-Empowerment als Schlüssel der Erfolgskultur. Darüber können die Potenziale aller Teammitglieder voll ausgeschöpft werden. Im Artikel gibt Nichelle Ratschläge für Team Leads und zeigt auf, welche Maßnahmen zur Stärkung des Team-Empowerments wichtig sind – vor allem im Hinblick auf ein People-Business wie das Affiliate Marketing.

Wie lebt ihr Team-Empowerment in eurem Unternehmen und welchen Wert hat es für eure Erfolgskultur? Lasst uns in den Kommentaren darüber in den Austausch gehen.

Publisher

Das Publisher-Konzept von &Charge im Affiliate TalkxX Podcast

Über das Unternehmen, das diesmal zu Besuch im Affiliate TalkxX Podcast war, haben wir uns besonders gefreut: der Loyalty-Partner &Charge. Thematisiert wird u. a. sein Konzept des Publishers. Jenes ermöglicht Nutzer*innen bei den integrierten Shops sog. „&Charge-Kilometer“ zu sammeln, die bei Fahrstrom-Partner*innen eingelöst werden können. Aber auch die Sichtprüfung von Ladestationen, die durch Challenges der Nutzer*innen erfolgt, ist Teil des Konzepts. Mehr zu &Charge und der Vision des Publishers, die E-Mobilitätsbranche zu fördern, erfahrt ihr in der Podcastfolge.

Einblicke in die Arbeit der Global Savings Group

Thomas Punzel, Director of Account Management bei der Global Savings Group (GSG), hat im Interview mit Commission Junction (CJ) Einblicke in die Arbeit seines Unternehmens gegeben: Dabei waren nicht nur der Erfolg der Publishermodelle Thema, sondern auch zukünftige Strategien, die das größte Reward-Unternehmen Europas verfolgt. Spannend für uns: zum einen die Erschließung des Segments Content Commerce durch vergleich.focus.de – nämlich mit dem Ziel, den strategischen Plänen jeden Retailers durch ein breites Angebot an Segmenten, die jeden Part der Customer Journey abdecken, zu ermöglichen.

Als Nachhaltigkeitsinteressierte hat uns zum anderen auch die Zusammenarbeit zwischen GSG und Wilderness International hellhörig gemacht. Durch eine gemeinsame Kampagne, bei der mit jeder Transaktion ein Geldbetrag an den peruanischen Regenwald gespendet wurde, konnten bisher 80.000 Quadratmeter Wald gerettet werden. Welche weiteren Aktionen für die Zusammenarbeit zum Erhalt der Natur geplant sind, hält Thomas Punzel im Interview noch unter Verschluss. Wir sind gespannt und verfolgen das Nachhaltigkeitsprojekt gerne weiter.

Merchants

Einbruch der Umsätze des Affiliate-Kanals in Google Analytics 4

Alle Zeichen stehen gerade auf Google Analytics 4 (GA4): Die nächste Generation nach Google Analytics, um Website- und App-Aktivitäten zu messen, bietet Nutzer*innen viele neue Analysemöglichkeiten, um das Nutzerverhalten besser verstehen zu können. Allerdings bringt GA4 auch neue Herausforderungen mit sich. CJ berichtet, dass es beim Reporting zwischen den Affiliate-Netzwerken und GA4 zu erheblichen Unterschieden kommt.

Grund für die hohen Differenzen sind die Erweiterungen von Googles Data-Driven Attribution (DDA-Modell) sowie dem damit verbundenen Problem bei der Anwendung in Nicht-Google-Kanälen. Diesen Herausforderungen möchte das Netzwerk trotzen und hat eine Anleitung mit Tipps für Advertiser zur Verfügung gestellt, die der hohen Differenz der Reports entgegenwirken sollen.

Agentur netgrade fusioniert mit der detailM-Gruppe

Seit dem 1. August 2023 macht die Webentwicklungs- und E-Commerce-Agentur netgrade mit der detailM-Gruppe gemeinsame Sache. Durch die Fusion erweitert die detailM-Gruppe ihr Leistungsspektrum um die technische Expertise in der Webentwicklung und um ein umfassendes Online-Marketing-Know-how über verschiedene Kanäle entlang der Customer Journey.

Für beide Seiten bedeutet die Zusammenarbeit aber vor allem, neue Synergien in der Geschäftsentwicklung und Mitarbeitergewinnung zu erschließen. So sollen mehr Möglichkeiten in Sachen Karriere und interdisziplinäre Zusammenarbeit geschaffen werden.

Events

Der Stammtisch 2023 in Leipzig: ein Rückblick

Schön war es, auch in diesem Jahr neue und bekannte Gesichter beim Stammtisch in Leipzig zu begrüßen. Im Gegensatz zu den letzten Ausgaben des Networking-Events gab es jedoch spannende Neuerungen für uns: Gemeinsam mit der Oliro GmbH, die den Stammtisch veranstaltet haben, sind wir als Hauptsponsor aktiv an der Organisation beteiligt gewesen und haben Platz im Programm für zwei Impulsvorträge geschaffen. Im Blogartikel blicken wir noch einmal auf das Event am 24. August zurück. Schaut für weitere Eindrücke vom Stammtisch 2023 doch mal auf dem Projecter-Blog vorbei (Foto: Kurt Sauer).

(Fotos: Kurt Sauer)

Eines unserer Highlights im Team war auf jeden Fall der Impulsvortrag unseres Kollegen Marius Hasselkus, der über das Thema „Affiliate Marketing auf CPO-Basis?“ gesprochen hat. Ihr wart nicht dabei wollt noch einmal kurz reinlesen? Dann ladet euch Marius’ Präsentation gerne herunter. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Stammtisch mit euch! 🎉

Das Netzwerk Adcell lädt alle Affiliate Marketer zu „Kölsch und Käsch“ im schönen Köln ein. Das Event findet am 19. September 2023 ab 19 Uhr im Brauhaus Früh am Kölner Dom statt. Hier geht’s zur Einladung und Anmeldung.