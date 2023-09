Schön war es, auch 2023 neue und bekannte Gesichter beim Stammtisch in Leipzig zu begrüßen. Im Gegensatz zu den letzten Ausgaben des bekannten Networking-Events aus der Affiliate-Marketing-Szene gab es jedoch spannende Neuerungen für uns als Leipziger Online-Marketing-Agentur: Gemeinsam mit der Oliro GmbH, die den Stammtisch veranstaltet haben, sind wir als Hauptsponsor aktiv an der Organisation beteiligt gewesen und haben Platz im Programm für zwei Impulsvorträge geschaffen. Im Blogartikel blicken wir noch einmal auf das Event am 24. August im Leipziger Felix Restaurant zurück.

Networking mit fachlicher Tiefe: Die Impulsvorträge

Den ersten der beiden Impulsvorträge durfte ich halten: Bei der Themenfindung war es mir wichtig, ein Thema anzureißen, welches nicht nur die späteren Networking-Gespräche anheizen sollte, sondern auch Einblicke in meine tägliche Arbeit geben und allen Zuhörer*innen einen Mehrwert bieten konnte. Also habe ich den meiner Meinung nach vergessenen USP unserer Branche fokussiert und mich dem Thema Cost-per-Order-Vergütung gewidmet. Genau genommen habe ich im Vortrag über eine Problematik gesprochen, der wir uns mit unseren Kund*innen in der täglichen Arbeit stellen: hohe WKZ-Summen und kaum noch Aktionsmöglichkeiten auf Basis einer Provisionserhöhung. Aktuelle Kooperationen habe ich dabei einem Reality-Check unterzogen. Mein Ziel war es, die Teilnehmer*innen des Stammtisches auf die Wichtigkeit dieses Modells hinzuweisen und Lösungsansätze zu geben, welche allen Akteuren im Affiliate Marketing in der Zukunft zugutekommen können. Mein Speaker-Auftritt beim Stammtisch: Wenn ihr Fragen habt oder eure Gedanken zum Thema CPO-Vergütung mit mir teilen wollt, dann schreibt mir gerne.

Der Impulsvortrag von Torsten Leidloff, Senior Specialist Affiliate Marketing bei Artefact, rund um das Thema „Vertrauen im Affiliate Marketing“ hatte thematisch sogar einige Schnittmengen mit meinem Thema: Er gab ein paar spannende Denkanstöße, um als Marketer am Ball zu bleiben, einen Schritt aus seiner Komfortzone heraus zu nehmen und etablierten Partner*innen einfach mal wieder mehr zu vertrauen.

In diesem Jahr fand der Stammtisch der Affiliate-Branche im Felix Restaurant in Leipzig statt (Foto: Kurt Sauer).

Projecter als Hauptsponsor des Stammtisches 2023

Projecter gibt es mittlerweile schon 15 Jahre und Affiliate Marketing war eine der ersten Leistungen, die wir unseren Kund*innen als Agentur angeboten haben. So sahen wir uns also mehr oder weniger fast schon in der Pflicht, ein Affiliate-Event in Leipzig zu supporten und mit zu organisieren.

Ab Beginn des Sommers fing ein internes Orga-Team bei Projecter damit an, zu planen, wie wir den Stammtisch als Hauptsponsor bestmöglich unterstützen können. Heraus kam ein ungezwungenes, schönes und nachhaltiges Event im Felix Restaurant über den Dächern der Leipziger Innenstadt mit vielen neuen Kontakten und fachlicher Tiefe.

Eindrücke vom Stammtisch 2023 (Fotos: Kurt Sauer)

Stimmen aus dem Projecter-Team

Robert Förster, Team Lead Affiliate Marketing „Der Stammtisch im Felix war für mich eine Veranstaltung, auf die ich mich lange gefreut habe. Wir konnten in fast voller Team-Stärke an unserem ‚Heimspiel‘ teilnehmen und viele Kontakte intensivieren und neu kennenlernen. Danke an Oliro und das Felix! Ein sehr schöner Abend.“ Alexander Schenk, Specialist Business Development & Affiliate „Ein absolutes Wohlfühlevent und das auch noch vor der eigenen Haustür! Für mich ein kleines Sommerhighlight mit tollen Gesprächen und wertvollem Input.“

Mathias Heins, Trainee Affiliate Marketing „Für mich war es der erste Stammtisch in dieser Art. Eine spannende Begegnung mit alten und neuen Gesichtern der Affiliate-Branche. Vor allem die Beiträge von Torsten und Marius haben aktuell passende Denkanstöße geliefert.“ Paula Gerhardt, ehem. Specialist Affiliate Marketing „Für mich war es ein sehr schöner Abend mit vielen bekannten und neuen Gesichtern. Ich fand beide Vorträge sehr spannend und kurzweilig und eine tolle Ergänzung zum Networking.“

Zurück zu meinem Highlight: Das war diesmal – neben den Impulsvorträgen – das diverse Publikum, in welchem Affiliate Marketer aus Agenturen und von Netzwerken sowie Advertiser und Publisher vertreten waren und sich rege untereinander austauschen konnten.



Auch die positive Resonanz auf die Vorträge sowie auf das gesamte Event hat uns sehr gefreut. Das Projecter-Team sagt Danke für den tollen Abend – wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal, mit noch mehr Gästen, spannenden Vorträgen und einer ertragreichen Networking-Runde!

Präsentation zum Impulsvortrag

Ihr wart nicht beim Stammtisch 2023 dabei und wollt euch meine Präsentation zum Thema CPO-Vergütung gerne ansehen? Hier könnt ihr sie herunterladen. Meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt oder eure Perspektive besprechen wollt. Das Thema wird uns in der Branche mit Sicherheit noch weiterhin begleiten und auch auf dem Projecter-Blog behandelt werden.