Willkommen zurück in Leipzig: Das hieß es am 19. Juni, als wir die Affiliate-Marketing-Branche gemeinsam mit der Leipziger Agentur adseed beim Affiliate Stammtisch in der Moritzbastei begrüßen durften. Top-Thema in diesen Monthly Affiliate News ist außerdem wieder das Thema KI: denn Google AI Overviews nehmen mittlerweile auch starken Einfluss auf den Traffic von Affiliate-Seiten. Die wichtigsten Updates findet ihr wie immer hier bei uns!

Neuigkeiten aus der Branche

Zurück in Leipzig: der Affiliate Stammtisch 2025

Am 19. Juni 2025 fand der Affiliate Stammtisch in der Moritzbastei Leipzig statt. Hier hießen wir gemeinsam mit den Kolleg*innen von adseed ca. 100 Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland willkommen, um neue Impulse zu setzen, Partnerschaften zu pflegen und sich über aktuelle Entwicklungen in der Branche auszutauschen – mehr Details und Impressionen in unserem Recap.

V.l.n.r.: André Koegler, Torsten Latussek, Yvonne Cieplik, Juliane Metag und Tilman Herbrich bei der Panel-Diskussion

Wir danken allen, die den Affiliate Stammtisch auch in diesem Jahr ermöglicht haben – vor allem unserem Veranstaltungspartner adseed, unseren Sponsoren Adcell, AEG, Webgains, impact.com, belboon, TradeTracker und targeting360 sowie natürlich unseren Speaker*innen und Gästen, die uns den Abend in bester Erinnerung behalten lassen.

PS: Wart ihr beim Stammtisch dabei? Falls ja, freuen wir uns über euer Feedback in den Kommentaren. Und falls ihr nicht dabei sein konntet: stay tuned for 2026, cause we’re already cooking something for you! 😊

Rauben Google AI Overviews Affiliate-Seiten wertvollen Traffic?

Neue Daten zeigen, dass die Click-Through-Rate bei Websites um 30 bis 70 % bei organischen Suchergebnissen dramatisch gesunken ist, seitdem es AI Overviews gibt. Aber was genau sind AI Overviews?

Von AI Overviews ist dann die Rede, wenn über die Google-Suche eine automatisch generierte KI-Antwort (meist an erster Stelle) erscheint, ohne, dass Nutzer*innen auf eine Website klicken müssen. Klar, dass User dann bei einer schnellen Suchanfrage eher auf die AI Overviews reagieren als sich in die Recherche zu begeben und in einen oder mehreren Zwischenschritten auf Websites klicken, die möglicherweise nicht einmal die benötigten Infos enthält. Ein tieferer Einblick in die Einbußen, die Websites aller Art aktuell einstecken müssen, spricht für sich:

Die Auswirkungen auf Websites, die in den organischen Suchergebnissen erscheinen, sind durch das Aufwarten von Google durch AI Overviews also gravierend. Da gibt es auch für Affiliate-Websites keine Ausnahme, die besonders bei non-branded und informationsgetriebenen Keywords leiden, weil insbesondere hier AI Overviews den Vortritt haben und für User bequemer sind. Weniger Traffic für Affiliate-Sites bedeutet gleichzeitig weniger Conversions bei erhöhtem Wettbewerbsdruck. Denn Affiliate-Kampagnen obliegen damit der Herausforderungen, eine faire Sichtbarkeit erzwingen zu müssen.

Damit werden Veränderung und ein Umdenken in der strategischen Sichtbarkeit bei Affiliate-Websites nötig. Zunächst muss der Content auf den Sites so strukturiert werden, dass Google diese in den AI-Overviews übernimmt. Aktuell leiden Brand-affine Suchanfragen weniger unter CTR-Verlusten und sollten somit verstärkt genutzt werden. Klar ist auch, dass der Haupt-Traffic unter diesen Bedingungen nicht mehr über die organischen Suchergebnisse für Affiliate-Websites generiert werden kann. Damit müssen Alternativen, wie Social-Media-Kanäle oder Newsletter her, die künftig vermutlich die Hauptlieferanten für Sichtbarkeit und Traffic sein werden.

Googles AI Overviews bringen viel Wirbel in die CTRs von Webseiten – auch für Affiliate-Sites.

Offizielles Statement von Honey gegen Fraud-Vorwürfe

Ihr erinnert euch sicher noch an die Vorwürfe gegenüber Honey, die Gutschein-Browser-Extension von Paypal, welche mehrfach aufgrund systematischen Abfangens von Affiliate-Provisionen angeklagt wurde. Inzwischen meldet sich Honey hierbei selbst zu Wort und bestreitet in einem offiziellen Statement, bewusst andere Affiliates benachteiligt zu haben.

Hier betont Honey u. a., stets klare Informationen zur Funktionsweise der Browser-Erweiterung bereitgestellt zu haben – sei es durch Hinweise in der App oder in ihren Nutzungsbedingungen, um solche Art von „Missverständnissen“ und unbeabsichtigte Störungen im Affiliate-Ökosystem zu vermeiden. Auch beteuert der Publisher die Bereitschaft, mit Affiliate-Netzwerken, Publishern und rechtlichen Instanzen zusammenzuarbeiten. So sollen etwaige Konflikte geklärt und reibungslose, faire Abläufe im Tracking sichergestellt werden.

Die Vorwürfe gegenüber Honey sind seit Dezember 2024 massiv. Die Argumentationsgrundlage des Statements von Honey scheint im Rahmen der Sammelklage dafür recht diffus. Natürlich ist es möglich, dass Honey nicht gezielt versucht hat, Affiliates zu schaden. Fakt ist aber, dass durch die Browser-Extension einer Reihe von Affiliates geschadet wurde.

Unabhängig von Honeys Statement ist es wichtig zu betonen, dass Affiliate-Netzwerke klare Richtlinien für Browser-Erweiterungen implementieren und sowohl Advertiser als auch andere Publisher-Verticals ihre Tracking-Daten streng überwachen müssen, um eventuelle Verluste durch Cookie-Manipulationen von Drittanbietern rechtzeitig identifizieren zu können. Der Trubel um den Fall Honey und den Umgang mit Browser Extensions nimmt also erstmal kein Ende. Selbstverständlich bleiben wir hier dran und informieren euch weiter darüber, welche Auswirkungen dieser und auch weitere Fälle auf das Image solcher Publisher haben.

Sparverhalten 2025: Gezielter Konsum als Chance für den Affiliate-Markt?

Laut dem neuen Sparreport 2025 von idealo beeinflussen wirtschaftliche Unsicherheiten das Kaufverhalten der Deutschen weiterhin stark. Fast 90 % der Befragten achten beim Einkauf bewusst auf den Preis, und rund 40 % vergleichen häufiger Preise als noch vor einem Jahr. Besonders gefragt sind Rabatte und Deals aus den Kategorien Mode, Gesundheit und Technik. Statt jetzt den Kopf einzuziehen und pessimistisch zu denken, lassen sich für Publisher und Merchants hieraus klare Chancen ableiten:

Fokus auf das Ende der Costumer Journey: Preisvergleichsseiten, Gutscheinseiten und Cashback-Modelle profitieren besonders vom steigenden Sparbewusstsein der Deutschen.

Preisvergleichsseiten, Gutscheinseiten und Cashback-Modelle profitieren besonders vom steigenden Sparbewusstsein der Deutschen. Transparente Kommunikation von Preisvorteilen: Ein Punkt, den viele Merchants oft nicht berücksichtigen und einer der zentralsten Aspekte im Affiliate Marketing. Promotions im Shop, besonders zu beliebten Produkten, sollten rechtzeitig an die (Top-)Publisher des Programms kommuniziert werden, um eine ausreichende Bewerbung über den Kanal sicherzustellen.

Ein Punkt, den viele Merchants oft nicht berücksichtigen und einer der zentralsten Aspekte im Affiliate Marketing. Promotions im Shop, besonders zu beliebten Produkten, sollten rechtzeitig an die (Top-)Publisher des Programms kommuniziert werden, um eine ausreichende Bewerbung über den Kanal sicherzustellen. Wer nutzerzentrierte Inhalte wie Produktvergleiche, Bewertungen und smarte Shopping-Tipps liefert, schafft Mehrwert – und erhöht die Conversionrate.

Na klar, das wirtschaftliche Klima sorgt seit mehreren Jahren für Zurückhaltung, wenn es um das Konsumverhalten geht. Strategisch gesehen eröffnet genau das aber auch gleichzeitig Potenzial in der Affiliate-Branche – sofern Angebote clever und bedarfsgerecht ausgespielt werden. Es gilt also auch hier, sich rechtzeitig strategisch dem Markt und Nutzerverhalten anzupassen und entsprechend zu agieren.

Merchants

Klarnas Mobile Revolution – Wie das Fintech ins Affiliate expandiert

Der schwedische Payment-Riese Klarna hat kürzlich Großes angekündigt: Und zwar als virtueller Mobilfunkanbieter (MVNO) in den Mobilfunkmarkt einzusteigen. Mit dem neuen Angebot „Klarna Mobile“ will das FinTech seine App zum zentralen digitalen Hub für Shopping, Finanzen und nun auch Telekommunikation ausbauen und setzt damit einen mutigen Schritt in Richtung Super-App.

In der Branche wird aktuell spekuliert, ob Klarna diesen Schritt mit einem eigenen Affiliate-Programm flankiert, um Reichweite und Nutzerzahlen zu steigern. Bislang ist Klarna vorrangig als Affiliate im E-Commerce bekannt. Die Erweiterung in einen neuen Markt eröffnet aber auch neue Möglichkeiten für Partnerprogramme, etwa im Telko- oder Hardwarebereich. Eins ist jedoch klar: Wer Shopping, Finanzen und Mobilfunk miteinander kombiniert, öffnet sich gleichsam vielen neuen Touchpoints für Affiliate-Partnerschaften. Ob und wie Klarna diese Möglichkeit nun für sich nutzt, bleibt weiter spannend und wir halten euch über unsere Monthly News dazu weiter auf dem Laufenden.

US-Erfolgsgeschichten im Partner Marketing Podcast #15

In der 15. Folge des Partner Marketing Podcasts von Tradedoubler spricht Host Matthias Stadelmeyer mit Alexander Ketter, Managing Director USA bei Atolls, über den Aufbau einer starken Partner-Marketing-Präsenz in den USA.

Ketter berichtet, wie er ein über 35-köpfiges Team in Atlanta aufbaute, Partnerschaften mit großen US-Medien wie CNN und Business Insider schloss und die kulturellen sowie kommerziellen Herausforderungen beim Markteintritt meisterte. Die Folge ist insbesondere für Marketer spannend, die mit dem Gedanken spielen, international im Affiliate Marketing zu expandieren. Hier gehts zur Folge.

Events

Affiliate TactixX am 15. Juli 2025 – Last Call

Am Dienstag, den 15. Juli, findet in München wie eh und je die TactixX-Konferenz statt – das Event im Affiliate- und Performance Marketing im deutschsprachigen Raum. Dort erwarten euch in diesem Jahr wieder tiefgehende Insights in vielen spannenden Panels & Keynotes zu internationalen Affiliate-Trends, Social Commerce, AI-Ansätzen, Conversion-Optimierung und Influencer-Integration – präsentiert von Top-Expert*innen aus der Branche. Auch unsere Teammitglieder Hanna Bürger und Falko Reß sind dabei und freuen sich auf den Austausch mit euch!

Falls ihr euch also noch kein Ticket besorgt habt – seid schnell. Tickets und Infos gibt es beim Veranstalter Oliro direkt.