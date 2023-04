Affiliate Marketing Auslese März 2023

Das Münchner Start-up adnymics bietet mit ParcelDealz jetzt individualisierbare Paketbeilagen aus dem Etikettendrucker an. Damit können Unternehmen Beilagenzettel für ihre Zielgruppen erstellen – eine erfolgreiche Verknüpfung von Offline-Werbung mit Online Marketing? Advertiser bei Adcell können jetzt außerdem von der Reichweite des Punkte-Anbieters Payback profitieren. In unserer neuen Auslese haben wir euch wieder die wichtigsten Branchen-News und -Themen aus dem letzten Monat zusammengefasst.

Neuigkeiten aus der Branche

Vorurteile zum Thema Affiliate Marketing: ein Check

Ob als Account-Manager*in, Affiliate oder Advertiser – Mythen zum Thema Affiliate Marketing sind stets präsent und verunsichern vor allem neue Advertiser bei der Potenzialanalyse der Online-Marketing-Kanäle. Umso wichtiger, dass erfahrene Affiliate Marketer sich immer wieder öffentlich mit diesen Themen auseinandersetzen – so zuletzt auch Felix Schmidt, DACH Country Manager bei impact.com, auf dup-magazin.de. Vielleicht kommen euch die folgenden Mythen ja bekannt vor:

Affiliate Marketing sei ein Selbstläufer,

Affiliate Marketing bringe schnellen Umsatz,

Affiliate Marketing lohne sich nur für Big Player und große Shops,

Affiliate Marketing sei unseriös und

Affiliate Marketing habe keine Zukunft.

Im Beitrag wird damit jedenfalls aufgeräumt: Eine klare Leseempfehlung von unserer Seite, um auch in den nächsten Diskussionen zum Thema einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch mein Kollege Johannes hat sich auf unserem Blog schon einmal damit beschäftigt. Und: Was haltet ihr eigentlich von solchen Mythen? Lasst es uns wissen.

Warum Partner Marketing gerne mal unterschätzt wird

Ob im dup-magazin.de, beim Digital Bash oder auf absatzwirschaft.de – Felix Schmidt von impact.com war im März mit wichtigen Beiträgen in der Affiliate-Branche sehr präsent: So gibt es von ihm auch auf absatzwirtschaft.de einen Artikel – in diesem Fall zum Thema Partner Marketing. Darin geht er vor allem auf die zunehmende Relevanz, die wesentlichen Unterschiede zu anderen Marketingformen, aktuelle Best Cases sowie auf die wichtigsten Vorteile und auf die Zukunftsprognosen für Partner Marketing ein.



Wie sich Partner Marketing in Zeiten von misstrauischen Usern, Cookie-Blockaden und Übersättigung in den Marketing-Mix integrieren lässt und warum es laut Felix nicht mehr lange dauern wird, bis diese Werbeform eine Go-to-Lösung für Advertiser sein wird, lest ihr auf absatzwirtschaft.de.

ParcelDealz: Affiliate Marketing mit Paketbeilagen

Ihr kennt es vermutlich – beiliegende Werbung in Paketen. Die Zettel werden oftmals ignoriert oder gern auch mal direkt weggeschmissen – ist ja sowieso nichts Relevantes dabei, oder? Genau hier möchte das Münchner Start-up-Unternehmen adnymics mit ParcelDealz anknüpfen und bietet individualisierbare Paketbeilagen aus dem Etikettendrucker an. Damit können Unternehmen Beilagenzettel für die entsprechenden Kund*innen erstellen.

Auf den Paketbeilagen wird dann dem Targeting entsprechend für passende andere Firmen und Produkte auf Affiliate-Basis geworben. Das System wird dabei in die eigene Warenwirtschaft integriert. Alternativ ist es auch möglich, eigene Produkte über andere Pakete zu bewerben und als klassischer Advertiser zu agieren. Über Datenpools und eigenes Targeting können so also auf einzelne Kund*innen abgestimmte Werbebeilagen gefüllt und untereinander verknüpft werden – das alles on-demand mit eigenem Etikettendrucker in Schwarz-weiß.

Wird Offline-Werbung mit Werbebeilagen nun also erfolgreich mit Online Marketing verknüpft oder bleibt es beim oft direkten Weg in den Papiermüll? Wie wird das hybride Modell funktionieren? Wir sind mehr als gespannt. Lest mehr über das Unternehmen auf t3n.de.

Facelift für 100partnerprogramme.de

Die Partnerprogramm-Suchmaschine 100partnerprogramme.de hat einen Relaunch hinter sich und erstrahlt in neuem Glanz. Auch als Business-Partner*in lohnt sich ein Blick auf die neue Plattform mit aktualisierten Features, um die Profile anschaulicher und informativer zu gestalten.

Ein Blick auf die Startseite nach dem Relaunch (Quelle: 100partnerprogramme.de)

Affiliate TalkxX zum Thema Partnermarketing mit André Kögler

In der neuen Podcast-Folge von affiliateblog.de war André Koegler, Strategic Partnership Development Manager für die DACH-Region bei impact.com, zu Gast. Er spricht über diverse Publisher-Modelle sowie deren Entwicklung und gibt ein paar persönliche Tipps und Tricks im Umgang mit diesen Verticals weiter – eine interessante Folge, die gerade auch für neue Advertiser relevant sein kann.

Pur-Abo als Alternative zu Cookie-Tracking für User

Im Beschluss der Datenschutzkonferenz vom 22. März ging es um die Pur-Abo-Modelle auf Websites, welche nicht selten als alternative Lösung im Cookie-Banner angeboten werden. Dort können User entscheiden, ob sie ganz klassisch und kostenlos Cookie-Tracking zustimmen und die Website mit Werbung weiter nutzen wollen oder – ganz ohne Werbung – auf das kostenpflichte Abonnement zurückgreifen wollen.

Mit diesem Beschluss festigen die Datenschutzaufsichtsbehörden in fünf Abschnitten die benötigte Grundlage und das Regelwerk für diese Angebote. Wichtige Anhaltspunkte für die Gestaltung dieser Angebote bieten vor allem die ersten beiden Abschnitte:

1. Grundsätzlich kann die Nachverfolgung des Nutzendenverhaltens (Tracking) auf eine Einwilligung gestützt werden, wenn alternativ ein trackingfreies Modell angeboten wird, auch wenn dies bezahlpflichtig ist. Die Leistung, die Nutzende bei einem Bezahlmodell erhalten, muss jedoch erstens eine gleichwertige Alternative zu der Leistung darstellen, die diese durch eine Einwilligung erlangen. Zweitens muss die Einwilligung alle in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) normierten Wirksamkeitsvoraussetzungen, d. h. insbesondere die in Art. 4 Nr. 11 sowie Art. 7 DS-GVO aufgeführten Erfordernisse, erfüllen. 2. Ob die Bezahlmöglichkeit – also z. B. ein Monats-Abo – als eine gleichwertige Alternative zur Einwilligung in das Tracking zu betrachten ist, hängt insbesondere davon ab, ob den Nutzenden gegen ein marktübliches Entgelt ein gleichwertiger Zugang zu derselben Leistung eröffnet wird. Ein gleichwertiger Zugang liegt in der Regel vor, wenn die Angebote zumindest dem Grunde nach die gleiche Leistung umfassen. Beschluss vom 22. März 2023

Auch Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360 GmbH, nimmt in seinem Podcast Tacheles Bezug auf dieses Thema. Dabei fasst er die drei wesentlichen Bewertungskriterien übersichtlich zusammen – hört gerne einmal rein.

Publisher

Lohnen sich KIs für die Erstellung von Affiliate Websites?

Ein Blick auf LinkedIn reicht eigentlich schon, um mitzubekommen, dass ChatGPT und weitere KI-Systeme aktuell die Branche beschäftigen und auf so gut wie jedem Event Thema sind. Doch ist die Angst berechtigt, dass bald tausende von künstlich generierten Affiliate-Websites eine Beitragsflut generieren, die sich bei Google etablieren wird? Auf Affiliate-Marketing-Tipps.de hat sich der Blog-Autor Peer Wandiger einmal mit den Vor- und Nachteilen dieser Systeme beschäftigt und das Thema gerade aus Sicht von Affiliates diskutiert.

Auch wir finden das Thema wirklich spannend, tun uns aber – ähnlich wie Peer – mit einem klaren Fazit schwer. KIs können z. B. bei Formulierungsideen helfen und ein grobes Textgerüst geben, jedoch ist noch ungewiss, inwiefern dies langfristig eine Lösung sein könnte. Die Nachteile, wie die fehlende Vielfalt an Meinungen und die fehlende persönlich Note der Ergebnisse, sind doch häufig ein Ausschlusskriterium. Wie Google hinsichtlich des Rankings mit diesen Trends umgeht, wird ebenso spannend. Lest mehr dazu in Peers Beitrag.

Merchants

Adcell-Advertiser können jetzt von Payback profitieren

Top-Loyalty-Affiliate Payback ist nun ebenso bei Adcell angebunden und Advertiser der Plattform können von der Reichweite des Punkte-Anbieters profitieren. Die Netzwerkentscheidungen von Advertisern werden mehr und mehr unabhängig von Publisher-Portfolios der Plattformen. In Zukunft wird es sich also hauptsächlich auf die wesentlichen Aspekte der Zusammenarbeit beschränken: Service, Transparenz, Usability und Preis. Ein Trend, welchen wir als Agentur gerne sehen.

GSG bietet einen neuen Bereich für Advertiser

Mit Best Buys liefert die Global Savings Group neue Möglichkeiten und Lösungen im Vergleichssegment. So ist es nun auch möglich, mit seinen Produkten auf reichweitenstarken Vergleichsportalen, wie vergleich.focus.de, gelistet zu werden. Wir werden im Blick behalten, wie sich die Angebote etablieren und wie auch die Konkurrenz reagieren wird.

Und sonst so?

Affiliate-Marketing-Treffen in Leipzig

Für einen Rückblick auf 2022 und einen Ausblick auf gemeinsame Pläne in der Zukunft haben uns die Kolleg*innen von retailAds im Leipziger Projecter-Büro besucht – schön, dass ihr da wart! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit retailAds und auf die nächsten gemeinsamen Treffen.

RetailAds- und Projecter-Kolleg*innen gemeinsam mit dem Projecter-Maskottchen PJ