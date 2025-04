Google geht gegen die Kontroversen um Browser-Erweiterungen vor und TikTok startet mit einem Shop in Deutschland. Außerdem gibt es einen Überblick über die potenziell besten Affiliate-Netzwerke und die strategischen Vorteile durch Referral- and Loyaltymarketing und wir haben einen Webinar-Tipp für euch. Neugierig geworden? Dann wirf einen Blick in unsere aktuellen Affiliate Marketing News. 👇

Google verschärft Regeln für Chrome-Erweiterungen

Nach den Kontroversen rund um die Browser-Erweiterung „Honey“ und den „Money“-Vorfall von PayPal reagiert Google mit neuen Einschränkungen für Chrome-Erweiterungen, die Affiliate-Links einfügen. Diese Änderungen betreffen vor allem Publisher, die weiterhin Affiliate-basierte Geschäftsmodelle betreiben möchten. Ab sofort müssen sie folgende Anforderungen erfüllen:

Das Affiliate-Programm muss im Chrome Web Store, in der Benutzeroberfläche der Erweiterung und vor der Installation klar offengelegt werden.

Nutzer*innen müssen aktiv handeln, bevor ein Affiliate-Link oder -Cookie gesetzt wird.

Der Affiliate-Link muss den Nutzer*innen direkt einen Vorteil verschaffen.

Besonders auffällig ist, dass Erweiterungen, die Rabatte aber keine funktionierenden Gutscheincodes bieten, nun nicht mehr monetarisiert werden dürfen. Diese Maßnahme dürfte eine Reaktion auf die jüngsten Auseinandersetzungen rund um die Erweiterung „Honey“ sein.

Ziel der Änderungen ist es, Erweiterungen wie VPNs oder AdBlocker zu verhindern, die Affiliate-Links unbemerkt einfügen. Auch wenn diese Maßnahmen grundsätzlich sinnvoll erscheinen, wird erwartet, dass viele unseriöse Gutschein-Erweiterungen mit funktionierenden Codes weiterhin aktiv bleiben. Solche Erweiterungen könnten über Subnetzwerke und Metanetzwerke in den Programmen von Advertisern unbemerkt Performance generieren.



Daher sind weitere Schritte seitens Google erforderlich, um diese Praktiken zu stoppen. Advertiser sollten zudem ihre Partnerschaften und eingebundenen Publisher und Metanetzwerke genau im Blick behalten, um das Risiko solcher unseriösen Praktiken zu minimieren.

TikToks Shop startet in Deutschland – welche Chancen bietet er für Affiliate Marketing?

TikTok bringt seinen Shop nach Deutschland und eröffnet damit neue Möglichkeiten für Händler*innen, Influencer*innen, aber auch für Affiliate Marketer, die immer öfter Potenziale aus Influencer-Kampagnen schöpfen. Das Grundprinzip des TikTok-Shops ist einfach und ähnelt sehr den Shopping-Möglichkeiten auf Instagram – wer hätte das gedacht. Denn das soziale Netzwerk integriert Shopping nahtlos in die App, sodass Produkte direkt über Livestreams, Videos und den Shop-Tab gekauft werden können.

Der TikTok Shop ist in Deutschland gestartet (Quelle: OMR).

Der spannende und profitable Part für Affiliate Marketer ist, dass Creator als Publisher Produkte bewerben und entsprechend Provisionen für verkaufte Produkte verdienen können, während Merchants ihre Reichweite durch die Viralität von TikTok um ein Vielfaches erweitern und damit auch neue Potenziale bzgl. der Gesamtperformance kultivieren können. Merchants, die früh auf den neuen Trend setzen und dadurch ihr Content-Segment weiter ausbauen, können sich klare Wettbewerbsvorteile verschaffen, wenn sie geeignete Partnerschaften mit Creatorn entwickeln. Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass es über klassische Public Networks keinen Zugang zu den TikTok-Shops gibt, denn TikTok setzt das gesamte System selbst auf.

Affiliate Netzwerke im Vergleich – Welche sind die Besten?

Nino Klatt, Head of Marketing bei zave.it, gibt in einem LinkedIn-Beitrag Einblicke dazu, welche Affiliate-Netzwerke aus seiner Sicht die besten sind: Zum Vergleich stehen Awin, Commission Junction (CJ), Impact und Adcell. Nino nimmt jedes der genannten Netzwerke unter die Lupe, begründet Vor- und Nachteile und gibt darüber hinaus Tipps zur Auswahl des besten Affiliate-Netzwerkes für den eigenen Bedarf.

Welches Netzwerk für Nino als persönlicher Favorit hervorgeht, erfahrt ihr im Artikel. Gerne betonen wir aber auch hier noch einmal, dass die Entscheidungsfaktoren den individuellen Bedürfnissen der Merchants und auch der Publisher, die mit Affiliate Marketing starten möchten, obliegen. So spielen das Vertriebsgebiet, der Kostenfaktor, die Ressourcen und die Branche eine entscheidende Rolle für die Wahl des Netzwerkes.

Was ist euer Netzwerk-Favorit und in welchen Netzwerken seid ihr mit einem Publisher-Account oder einem Partnerprogramm aktiv? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare!

Merchants

Von der Transaktion zur Beziehung – wie sich Affiliate Marketing wandelt

Affiliate Marketing entwickelt sich von kurzfristigen Transaktionen hin zu langfristigen, wertvollen Beziehungen zwischen Advertisern, Publishern und Konsument*innen. Das beleuchtet ein Gastbeitrag von André Koegler (impact.com) im Affiliate-Blog näher, denn der Erfolg im Performance Marketing ist nicht nur von schnellen Sales geprägt. Es sind die nachhaltigen Partnerschaften, die Vertrauen und Mehrwert schaffen und das Programm langfristig zum erfolgreichen Wachstum bringen.

Darstellung eines Customer Lifetime Zyklusses (Quelle: Affiliate-Blog)

Dabei fällt der Blick auf Publishermodelle, die individuelle Incentives für ihre Nutzerschaft bieten. Die Rede ist von Content-Publishern, Influencer*innen und Loyalty-Programmen, die bekannt für einen hohen Trust sind, langfristige Kundenbindungen aufbauen und Referral-Marketing fördern.

Die Vorteile für Advertiser, die von Referral- als auch Loyalty-Marketing Gebrauch machen, sind folgende:

Höhere Kundenqualität: Geworbene Kund*innen durch das Kunden-werben-Kunden-Prinzip sind oft loyaler als klassische Neukund*innen. Niedrigerer Customer Acquisition Cost: Referral-Marketing durch bestehende Kund*innen ist kosteneffizient. Authentizität und Glaubwürdigkeit: Empfehlungen durch bspw. Influencer*innen wirken vertrauenswürdiger als klassische Ads. Steigender Customer Lifetime Value: Kund*innen kaufen häufiger und Kundenbindung wird gestärkt. Wiederkehrende Umsätze durch Bestandskund*innen Datenbasierte Insights: Loyalty-Programme ermöglichen Merchants wertvolle Infos über Kaufverhalten und Präferenzen im Shop.

Fakt ist also, dass ein sich veränderndes Konsumentenverhalten hin zu mehr Vertrauen und Transparenz bzgl. der Shops, in denen gekauft wird, mit Veränderungen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Publisher-Basis im Partnerprogramm einhergehen muss. Referral- und Loyalty-Modelle können eine geeignete Kombination aus effizienter Neukundenakquise und langfristiger Kundenbindung sein.

Merchants, die dahingehend in ihre Strategie des Kanals investieren, sichern sich eine stärkere Markenloyalität, stabilere Einnahmequellen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Wenn ihr hierzu ins Detail gehen möchtet, empfehlen wir den Gastbeitrag von André Koegler.

Der Affiliate Guide 2025 von Webgains

Das Netzwerk Webgains hat für 2025 einen umfassenden Guide zusammengestellt, der Merchants inspirierende Richtlinien bietet, um ihre Partnerprogramme nachhaltig zu optimieren und die Performance zu steigern. Der Guide ist unterteilt in verschiedene Bereiche, wie Grundlagen des Affiliate Marketings, Strategien, technologische Lösungen, Trends und mehr, die vielversprechend für den Erfolg eines Partnerprogramms sind. Hier geht’s zum Download.

Der Affiliate Guide 2025 von Webgains

Affiliate Stammtisch 2025 – Jetzt Tickets sichern!

Ihr habt noch kein Ticket für den diesjährigen Affiliate Stammtisch? Auch in diesem Jahr veranstalten wir das bewährte Networking Event wieder gemeinsam mit adseed in der Moritzbastei in Leipzig, und zwar am Donnerstag, den 19. Juni 2025. Ihr könnt euch wieder auf aktuelle Insights der Branche und entspanntes Networking freuen. Alle Details und Tickets gibt es hier.