Affiliate Marketing News 02/2026: Awin wird lila, Google dreht an Discover

Die Affiliate-Welt hat sich zugegebenermaßen in den ersten beiden Monaten des Jahres noch nicht unüberschaubar schnell gedreht, dennoch gibt es eine Handvoll berichtenswerte News und Artikel: das lila Leuchten der neuen Awin-Oberfläche, die KI-Revolution im B2B-Sektor und das erste große Google Discovery Core Update. Außerdem holt uns eine alte Wahrheit ein: Technik ist das Werkzeug, aber Vertrauen ist das Fundament. Bis zum Ende lesen lohnt sich!

Neuigkeiten aus der Branche

Awins Winter Release ist live

Mit dem Winter Release 2026 präsentiert Awin eine Modernisierung seiner Plattform, die auf Geschwindigkeit, KI-Unterstützung und verbesserte Nutzererfahrung setzt. Im Zentrum steht das neue Dashboard, das Marketern Echtzeit-Einblicke in Performance-Metriken liefert und durch KI-gestützte Empfehlungen proaktiv Optimierungspotenziale aufzeigt. Ein smarter „Campaign Builder“ führt Advertiser außerdem intuitiv durch den Prozess der Kampagnenerstellung, was manuelle Fehler reduziert und den Workflow deutlich beschleunigt.

Für Publisher bringt das Update spannende Neuerungen wie die „Storefronts“ in der Awin App, mit denen Creator ihre Lieblingsprodukte auf einer personalisierten, gebrandeten Seite präsentieren und direkt monetarisieren können. Zudem sorgt ein erweitertes Tracking-Reporting für maximale Transparenz: Partner können nun genau einsehen, welche Tracking-Methoden ein Advertiser nutzt, was die Vertrauensbasis stärkt. Ergänzt wird das Paket durch die KI-Assistentin „Ava“, die Nutzer*innen rund um die Uhr bei Fragen und technischen Optimierungen zur Seite steht.

Unsere Meinung: so langsam kommt Leben in die neue, lila Oberfläche. Mit den neuen (alten) Funktionen, verfügbar unter „Try the new Awin“, hält Awin sein Versprechen, Mehrwert zu liefern und die Usability auszubauen.

Das neue Dashboard (Quelle: Awin)

B2B im Affiliate Marketing – der Best Case, den wir alle brauchten

Affiliate Marketing ist im B2B-Sektor längst kein Nischenmodell mehr, sondern gewinnt durch den Wandel der User Journeys massiv an Bedeutung. Unser ehemaliger Kollege Marius beleuchtet am Beispiel von Sage, wie erklärungsbedürftige SaaS-Lösungen durch gezielte Partnerschaften mit Fachportalen und Expert*innen erfolgreich vermarktet werden. Ein zentraler Treiber sind hierbei AI Overviews: Da KIs bevorzugt neutrale Quellen und Fachberichte zitieren, sichern sich Advertiser über professionelle Affiliate-Programme wertvolle Sichtbarkeit in den KI-generierten Suchergebnissen.

Im Gegensatz zum emotional getriebenen B2C-Markt setzt B2B auf rationale Entscheidungen und lange Sales-Zyklen. Der Erfolg basiert daher auf sauberem Full-Funnel-Tracking (von Lead bis Sale) und fairen Vergütungsmodellen, die über reine CPA-Abschlüsse hinausgehen. Wer Affiliate Marketing als ganzheitliches Ökosystem versteht und auf Qualität statt schnelle Klicks setzt, schafft 2026 die Basis für nachhaltiges Wachstum und Vertrauen in komplexen Märkten.

Vertrauen zwischen Advertiser und Publisher: der Schlüssel in der Branche

Der „PayPal-Honey-Skandal“ rüttle die Affiliate-Branche auf und unterstreiche, dass Vertrauen trotz fortschreitender Automatisierung das wichtigste Fundament bleibt. Das sagt Leon Alex, Digital Acquisition Specialist bei ESET DACH und zuvor Head of Affiliate Marketing bei adseed. Investigative Recherchen des YouTubers MegaLag deckten intransparente Praktiken der Browser-Extension auf, darunter die gezielte Überschreibung von Affiliate Cookies und fragwürdige Geschäftsgebaren. Die Reaktion der Branche folgte prompt: Erste Netzwerke zogen Konsequenzen und entfernten den Partner von ihren Plattformen, um die Integrität des Kanals zu schützen.

Der Fall verdeutlicht die Notwendigkeit für Advertiser, ihre Customer Journey und Attributionsmodelle genau zu verstehen. Um langfristigen Schaden an der Glaubwürdigkeit des Affiliate Marketings abzuwenden, plädiert Leons Artikel für mehr Transparenz und den Fokus auf persönliche Beziehungen. Formate wie Branchen-Stammtische gewinnen daher an Bedeutung, um ethische Standards gemeinsam zu definieren und faire Partnerschaften auf Augenhöhe zu fördern.

Wir stimmen Leon komplett zu und möchten an der Stelle auch auf unseren gemeinsamen Affiliate Stammtisch mit adseed in der Moritzbastei Leipzig am 11. Juni 2026 verweisen. Dieser bietet Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Branchenthemen, echte Erfahrungsaustausche und starkes Networking – und bis Ende März sind noch Early Bird Tickets verfügbar. Also sichert euch jetzt schon mal eure Plätze. Wir freuen uns, euch dort zu treffen!

Publisher

Google hat erstmals ein Core Update veröffentlicht, das sich exklusiv auf Google Discover konzentriert. Bisher waren Discover-Anpassungen meist Teil allgemeiner Core Updates. Affiliate-Publisher (insbesondere Lifestyle-, News- und Ratgeberseiten), die stark von Discover-Traffic abhängig sind, melden signifikante Volatilität. Google priorisiert nun „lokale Relevanz“ und straft „emotionalisierenden Clickbait“ härter ab. Traffic-Daten gilt es also seit dem 5. Februar unter genauer Beobachtung zu halten.

Lesetipps

Apple & Google: Die Gemini-KI zieht in Siri ein: Was das für Affiliate Marketer bedeutet, dazu findet ihr bei Affiverse Media einen spannenden Beitrag.

Die Gemini-KI zieht in Siri ein: Was das für Affiliate Marketer bedeutet, dazu findet ihr bei Affiverse Media einen spannenden Beitrag. Governance im Affiliate & Partnership Marketing: Diesem Thema widmet sich Marcel Schöne von uppr genauer in einem sehr lesenswerten Oliro-Artikel.