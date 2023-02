Affiliate Marketing Auslese Februar 2023

Es gibt nun Klarheit im Urteil rund um Amazon und inwiefern die Plattform für Affiliate-Links haftet. Das Unternehmen hat außerdem die Vereinbarung zur Teilnahme am Amazon PartnerNet aktualisiert und die Affiliate-Provisionen gesenkt. Zum Thema Cookie-Banner gibt es eine neue Leitlinie von EU-Datenschutzbeauftragten. Und nicht zuletzt haben wir für euch die interessantesten Insights aus dem Awin Recap Webinar zusammengefasst. Alle News aus dem Februar gibt’s wie immer in unserer Affiliate-Marketing-Auslese.

Neuigkeiten aus der Branche

Awins Jahres-Recap und Ausblick auf 2023

Das Affiliate-Netzwerk Awin hat am 9. Februar in einem Webinar das vergangene Jahr und seine Highlights Revue passieren lassen und einen Ausblick auf die Affiliate-Marketing-Branche in 2023 gegeben. Besonders spannend waren für uns die Key-KPI-Auswertungen der Netzwerk-Performance sowie jene der Publisher-Verticals. Überrascht hat uns, dass CSS-Affiliates im letzten Jahr unbestritten die Gewinner*innen in der Affiliate-Branche waren und im Sales-Jahresvergleich um knapp 70 % gewachsen sind. In 2022 weniger gut weggekommen sind laut Awins Auswertungen die Discount- und Loyalty-Affiliates, welche im Vergleich zum Vorjahr rückläufig performten.

Top-Affiliate-Verticals im Vorjahresvergleich (Quelle: Awin Recap Webinar)

Im Vergleich zum letzten Jahr konnte sich das allgemeine Awin-Sales-Wachstum von 1 % auf 5 % (YoY) verbessern. Dabei war die Health- und Beautybranche das am stärksten wachsende Advertiser-Vertical. Es wird deutlich, dass das allgemein schlechte Konsumklima auch im Affiliate Marketing Relevanz hat, das allgemeine Branchenwachstum dieses jedoch mehr als wett macht.

Awins Wachstum im Vorjahresvergleich (Quelle: Awin Recap Webinar)

Auch der Ausblick auf 2023 und die Roadmap des Netzwerks versprechen Entwicklungen im Publisher-Management, im Tracking und der Aktionsplanung sowie neue Reporting- und Attributionsmöglichkeiten. Wir hoffen, dass die aktuelle Entwicklungen und Pläne so etwas beschleunigt umgesetzt werden und wir im Programm-Management mehr Möglichkeiten und Lösungen zu lange bestehenden Problemen erhalten. Wie diese Features und Ideen umgesetzt werden und am Ende aussehen, ist noch nicht bekannt, jedoch freuen wir uns, dass Awin sich beständig und transparent optimiert – auch diesmal wieder.

Awins Roadmap für 2023 (Quelle: Awin Recap Webinar)

Klarheit im Urteil rund um Amazon

Nachdem wir bereits im November 2022 zum Thema Amazon, und inwiefern die Plattform für Affiliate-Links haftet, berichtet haben, hat t3n nun nochmal einen zusammenfassenden Beitrag dazu veröffentlicht. So hat der Bundesgerichtshof am 26. Januar 2023 entschieden, dass Amazon nicht für Inhalte haftet, die auf Websites von Dritten stattfinden – auch wenn es sich mutmaßlich um falsche Testbeiträge oder Behauptungen handelt.

Das Urteil schafft in diesem Kontext Klarheit und entlastet insbesondere Amazon und andere Affiliate-Akteure, jedoch sind Advertiser und entsprechende Affiliate Manager auch weiterhin mit zahlreichen unehrlichen Publisher-Websites konfrontiert. Regelmäßige Kommunikation, Zahlenchecks und Transparenz auf beiden Seiten sind nicht nur für Advertiser, sondern auch für uns als Agentur und die Affiliates die Grundlage für seriöse, nachhaltige und erfolgreiche Affiliate-Zusammenarbeit.

Der Europäische Datenschutzausschuss hat eine Leitlinie zu Cookie-Bannern veröffentlicht, mit dem irreführende Hinweise und Designs auf Schaltflächen vermieden werden sollen. Anhand dessen soll besser erkennbar sein, ob eine Banner-Gestaltung zur Einwilligung des Consent rechtswidrig ist. Das Ergebnis soll für eine einheitliche Gestaltung dieser Cookie-Banner sorgen – zum Leidwesen vieler Websites: Die Ablehnungsfunktion muss sofort und deutlich sichtbar klickbar sein. Die Ergebnisse decken sich weitestgehend mit der bereits veröffentlichten Orientierungshilfe für Telemedien-Anbieter*innen.

Die Folge wird sein, dass noch mehr Seiten ihre Dienste und ihren Content nicht mehr kostenlos anbieten können und Bezahlmodelle einführen. André Koegler, Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate Marketing im BVDW

Affiliate TalkxX Podcast: Malte Hannig von DeutschlandCard über Loyalty

Malte Hannig, Teamleiter Online Partner Management bei DeutschlandCard und ehemaliger Affiliate-Marketing-Teamleiter bei xpose360, hat noch einmal den Weg zu seinen früheren Kolleg*innen gefunden und im neusten Affiliate TalkxX Podcast über das Thema Loyalty gesprochen. Wie genau ist DeutschlandCard aufgestellt, was haben Loyalty-Affiliates heutzutage zu bieten? Das und mehr beantwortet Malte in der aktuellen Folge – gerade im Hinblick auf die Awin-Insights zum Jahresvergleich eine klare Hörempfehlung für Affiliate Marketer.

Publisher

Amazon senkt weiterhin Provisionen

Am 3. Februar 2023 hat Amazon die Vereinbarung zur Teilnahme am Amazon PartnerNet aktualisiert und die Affiliate-Provisionen gesenkt. Es sind vor allem die sogenannten indirekt qualifizierten Verkäufe betroffen, welche Produkte beschreiben, die zwar im finalen Warenkorb der Nutzer*innen landen, jedoch aber nicht ursprünglich vom Affiliate verlinkt wurden. Diese wurden, bis auf „tegut… bei Amazon“ (3 %), pauschal auf 1 % herabgesenkt.

Genaue Gründe sind nicht bekannt, jedoch ist dies ein deutliches Zeichen gegen Cookie-Dropping und andere Fraud-Methoden. Affiliates, die sich über Amazon refinanzieren, könnten somit starke Umsatzeinbußen verzeichnen und sind zum Umdenken ihrer Finanzierungskanäle gezwungen – vielleicht ja auch wieder eine Chance für andere Affiliate-Akteure rund um Public und Private Networks.

Wie genau die Provisionen jetzt aussehen, welche Praxisanwendungen es dabei gibt und wie die Arbeit im Amazon PartnerNet nun weitergehen kann, hat Peer Wandiger auf affiliate-marketing-tipps.de noch genauer zusammengefasst.

Welche Skills braucht es als Publisher?

Dass der Start als Publisher nicht so leicht ist, wie es viele zwielichtige Youtube-Video-Coaches vermitteln wollen, sollte aufmerksamen Marketern und Leser*innen dieser Auslese schon lange bewusst sein. Doch was braucht es, um als Affiliate durchzustarten und sich sowohl seriös als auch nachhaltig in der Branche zu etablieren? Die Podcasterin Lee-Ann Johnstone spricht im Affiliate Insider Podcast mit Mike Carney, Gründer von PerformanceMarketingJOBS, über wichtige Skills für Affiliates – sowohl sozial als auch fachlich.

Link-Building-Tipps für Affiliates

Um als Affiliate Geld zu verdienen, braucht es Links – völlig logisch. Doch wahllos Links und Cookies zu droppen, funktioniert – wie bereits beschrieben – glücklicherweise kaum noch. Wie man sich also als Affiliate ohne manuellen Linkaufbau und ohne Backlinks eine erfolgreiche Affiliate-Website aufbauen kann, lest ihr in einem Beitrag auf affiliate-marketing-tipps.de.

Events

Affiliate-Marketing-Eventkalender 2023

So langsam kommt das Jahr 2023 in Fahrt und wir freuen uns jetzt schon wieder auf die anstehenden Events der Affiliate-Marketing-Branche: Die Kolleg*innen von xpose360 haben sich einmal die Mühe gemacht und einen Affiliate-Marketing-Eventkalender 2023 erarbeitet, welcher euch einen schnellen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen in der DACH-Region gibt. Wir sehen uns! 👋