Die Affiliate Conference 2023 in München: ein Recap

Die Affiliate Conference hat unsere Branche am 13. November 2023 im Hilton des Münchener Flughafens wieder mit einem vielseitigem Affiliate-Programm empfangen – präsentiert und organisiert von der Oliro GmbH. Auch wir von Projecter waren wieder vor Ort dabei und konnten spannende Eindrücke sammeln. Was die Szene in München in diesem Jahr beschäftigt hat und welche Erkenntnisse wir für uns mitgenommen haben, lest ihr in diesem Recap.

Keine Angst vor KI

Während das Thema KI letztes Jahr noch eher als Zukunftsvision auf der Affiliate Conference Platz gefunden hat, gab es dieses Jahr konkretere Ideen, Best Practices und Diskurse zu dem Thema und vor allem zu den Potenzialen, die es mit sich bringen kann. Es entwickelt sich auch im Online Marketing zu einem immer wichtiger werdenden Werkzeugs, um Prozesse zu optimieren, Arbeiten zu erleichtern und sogar neue Berufsfelder zu erschließen. Wer dabei jetzt nicht in diese Bereiche investiert, hat höchstwahrscheinlich in naher Zukunft das Nachsehen. Schon in der ersten Präsentation wurde das Thema fokussiert: Dabei sprach Michael Pietsch, Business Developer bei Meta, über AI 2.0 und eine neue Ära der Performance. Michael Pietsch von Meta während seiner Keynote

Affiliate Marketing fährt oftmals unter dem Radar

Trotz des oft benannten Zulaufs in der Branche, haben Affiliate Marketer bei Entscheider*innen noch immer keinen hohen Stellenwert, obwohl die Branche Trends nicht selten direkt erkennt und als Wegbereiter dafür agiert. Diese Quintessenz und das Selbstbewusstsein hat viele Vorträge der Affiliate Conference und auch die Gespräche in der Location selbst offener gestaltet. Allem voran ist hier noch einmal der Vortrag mit dem Titel „Stillstand im Wandel: Warum sich Affiliate Marketing kaum weiterentwickelt“ von Felix Schmidt, Country Manager DACH bei Impact, zu erwähnen, welcher auch dieses Jahr der Branche den Spiegel vorgezeigt hat und Kritik an den historisch gewachsenen Prozessen und Ansichten geübt hat – toll auf den Punkt gebracht. Felix Schmidt von Impact während seines Vortrags

Die Affiliate-Branche: am Zenit oder am Ende?

Ebenso schön zu beobachten war, dass es immer mehr ehrlichen Austausch auf und neben den Bühnen gab – nicht zuletzt auch angefeuert durch die einzigartige Moderation von Dimitrios Haratsis, selbstständiger Advisor Customer Driven Marketing, der in seiner Moderation der Veranstaltung kein Blatt vor den Mund genommen hat und mit kritischen, provokanten Rückfragen so manchem Marketer aus der Seele sprach. Es wurden Probleme ehrlich beim Namen genannt und gerade wiederkehrende Themen, wie die Bedeutung von Public Networks, künstlicher Intelligenz und Tracking, transparent besprochen und bewertet.

Frischer Wind an der Cashback-Front

Mit der Cashback-App zave.it gehen Co-Founder Dominik Oppelt und Content Creator David Henrichs neue Wege und erste Schritte im Affiliate Marketing. Dabei kombinieren die Nürnberger das etablierte Prinzip der Creator Codes mit Cashback-Systemen und mischen den Markt schon jetzt gut auf. Bewährte Modelle werden neu gedacht und die Zahlen sprechen für sich. Wir sind gespannt, wie die App bei der neuen Zielgruppe ankommt und freuen uns über den frischen Wind zwischen den Cashback-Platzhirschen.

Unsere Affiliate-Marketing-Kollegen mit den Gründern Dave Heinrichs (3. v. r.) und Dominik Oppelt (2. v. r.)

People’s Business as usual

Als erfahrene Agentur im Bereich Affiliate Marketing trifft man auf Events wie der Affiliate Conference auch immer wieder alte Bekannte zum Austausch in fast schon familiärer Atmosphäre – auch dieses Jahr war das Networking im Airbräu ein wahres Highlight, um alte und neue Partnerschaften auch mal casual weiterzupflegen.

Aber jetzt mal Klartext gesprochen …

Von was hat die Branche die Schnauze voll?

Nach seiner Präsentation zum Thema Customer Journey Attribution im letzten Jahr war unser Kollege und Team Lead Robert Förster auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne anzutreffen: diesmal als Gast in der Panel-Diskussion, in welcher er gemeinsam mit Malte Hannig, Teamleiter Online Partner Management bei DeutschlandCard, Olga Enes, Head of Partner Management & Brand Marketing bei EMP Merchandising, und Thomas Rother, Vice President Sales & BD bei CJ, über die größten und lästigsten Pain Points und Herausforderungen der Affiliate-Marketing-Branche diskutiert hat.

Ihr konntet nicht dabei sein und wollt gerne nochmal in die Diskussion reinhören? Das ganze Gespräch gibt es als Podcast zum Nachhören.

Unser Team Lead Robert (2. v. l.) gemeinsam mit weiteren Affiliate-Expert*innen bei der Panel-Diskussion

Unsere persönlichen Eindrücke von der Affiliate Conference

Die Affiliate-Branche ist sehr gut vernetzt – damit ist aber auch der Effekt, als Bubble zu wirken, bei uns sehr groß. Das wurde auf der diesjährigen Affiliate Conference erneut sichtbar. In Zukunft wird es deshalb immer wichtiger, unsere Innovationen und Themen stärker in die Richtung der anderen Online-Marketing-Kanäle zu tragen, auch in Richtung der Entscheider*innen. Die Affiliate-Branche ist dabei oft Vorreiter und kann Trends immer noch am schnellsten identifizieren, nicht zuletzt, da sie sich außerhalb der GAFAM-Plattformen abspielt. Deshalb liebe ich die Branche und auch die Conference. Sehr gelungen! Robert Förster, Team Lead Affiliate Marketing

Marius Hasselkus, Specialist Affiliate Marketing Für mich war es die zweite Affiliate Conference vor Ort und ich muss sagen, dass sich das Event fast schon zu meiner persönlichen Lieblingsveranstaltung entwickelt, da wir mit dieser Konferenz meiner Meinung nach die goldene Mitte zwischen umfangreichem Networking mit dem Who-is-Who der Affiliate-Welt, vielseitigem, offenem Programm und fachlicher Tiefe treffen. Zwar treffen wir vermutlich nicht so viele bunte Online-Marketing-Menschen wie auf einer OMR, sind dafür aber trotzdem vielseitiger und fachlicher unterwegs als bei einem kleinen Meet-up. Alle genannten Veranstaltungen haben für mich als Online Marketer seinen Reiz, jedoch trifft die Affiliate Conference für mich persönlich genau den Nerv, den ein Affiliate-Event für mich zu treffen hat. Lediglich an den veganen Optionen im Airbräu könnte man noch etwas schrauben. 😉

Die Affiliate Conference in München war die erste Veranstaltung dieser Art für mich als Affiliate Manager. Insbesondere hat es mich gefreut, die Menschen kennenzulernen, mit denen man digital schon in regelmäßigem Austausch steht. Für mich als Newbie haben die Vorträge und Workshops einen Einblick in viele spannende Themen, wie das Influencer Marketing im Affiliate-Bereich, gegeben. Beeindruckt haben mich die Gespräche mit den Entwicklern der Cashback-App zave.it, die sich diesem Thema auf innovative Weise angenommen haben. Auch bei der Panel-Diskussion über die aktuellen Pain Points der Branche wurde meiner Meinung nach ein großer Mehrwert geschaffen, der zu Verbesserungen und noch mehr Offenheit in unserem Arbeitsumfeld führen kann. Mathias Heins, Trainee Affiliate Marketing

Unsere Teammitglieder Robert, Marius und Mathias (v. l. n. r.) auf dem diesjährigen Event (Quelle: Affiliate Conference)

Alles in allem war die Zeit in München nicht nur für uns als Affiliate-Team sehr spannend und ertragreich, sondern auch für die gesamte Branche der wohlverdiente Networking-Abschluss vor dem großen Q4-Trubel. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und empfehlen sowohl Advertisern, Affiliates und Netzwerken als auch allgemein allen Affiliate- oder Online-Marketing-Interessent*innen einen Besuch auf der Conference – denn nur so vielfältig aufgestellt wie möglich, können wir das Event selbst und die Branche so ehrlich, persönlich und nahbar halten.