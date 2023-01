Über 50 spannende Vorträge an zwei Konferenztagen: Die Online Expert Days , das Fachevent für Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung, vereinen, was schon immer zusammengehört – die OMX und die SEOkomm. Mandy, Content Specialist & Konzepterin, und Jakob, Junior Specialist SEO, haben für Projecter daran teilgenommen. In diesem Blogbeitrag teilen sie ihre größten Highlights und wichtigsten Take-aways, insbesondere aus dem SEO.

Von Content, der überrascht – Mandys Highlights

Mandy Einicke, Content Specialist & Konzepterin bei Projecter Zaubert dein Content ein Lächeln auf die Lippen? Oder ist es derselbe Einheitsbrei, den die anderen verbreiten? Der Berater, Unternehmer und Keynote-Speaker Robert Seeger hielt bei den Online Expert Days einen Beitrag über Sinn, aber auch Unsinn, Werte und Nachhaltigkeit im Online Marketing: mein persönliches Highlight. Warum? Weil er ein wichtiger Appell für das Verlassen von Konventionen und das Neudenken von Dingen war. Doch was meint Robert Seeger damit?

Irgendwann muss jemand festgelegt haben, wie Stellenanzeigen aussehen sollten: Langer Text und 1:1. austauschbar. Was können Unternehmen aber trotz Fachkräftemangel und neuer Mediengewohnheiten tun, um neue Mitarbeiter*innen zu gewinnen? Den Fachkräftemangel können Unternehmen nicht beeinflussen. Worauf man jedoch Einfluss nehmen kann, ist, wie Mitarbeiter*innen gewonnen werden. Und liebt die Gen Z lange Texte? Die Antwort ist nein. Robert Seeger zeigte stattdessen erfolgreiche Kampagnen von Unternehmen, die Stellenanzeigen neu denken und aus gewohnten Mustern ausbrechen, bspw. die Recruiting Video-Kampagne von studioyes.co.uk.

Die lustigsten Dinge sind auch die sinnlosesten

Ist ein Anwalt auf TikTok sinnvoll? Sind Bestatter auf TikTok sinnvoll? Kann das Spiel Fortnite für Marketing genutzt werden? Ja! Ja! Ja, bitte! Im Marketing werden nicht sinnvoll erscheinende Dinge oft übersehen. Dabei kann hier Content entstehen, der Freude bereitet und den Usern einen Mehrwert liefert, auf ganz neue Art und Weise.

Robert Seeger auf der OMX mit seinem Vortrag zum Thema: „Von der Warum-Lüge zu good WHYBriations“

Ein Klagenfurter Krankenhaus nutzte beispielsweise das Online Game Fortnite für eine Recruiting-Kampagne. Dabei wurden auf Twitch Banner geschaltet mit Texten wie „Wir behandeln Schussverletzte und kleinere Wehwehchen. Und wer selber gern verbindet, ist herzlich willkommen.“

Man kann also viele Kontexte nutzen, wenn man nur ein bisschen umdenkt und es anders macht. Was jede*r für sämtliche digitale Maßnahmen braucht, ist für Robert Seeger neben etwas Mut vor allem eins: Den Menschen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zuzuhören. Und dabei auch ein bisschen sexy sein. Denn fad, öde und depressiv ist laut seiner Aussage sowieso schon alles.

KI: dein Freund und Helfer bei der Content Creation?

Das Thema Künstliche Intelligenz ist omnipräsent und auch im SEO-Kontext in aller Munde. Bastian Grimm, ein international angesehener Experte für technische Suchmaschinenoptimierung, Web-Performance sowie large-scale SEO, zeigte auf eindrucksvolle Weise, welche Qualität von künstlicher Intelligenz erstellte Marketing-Texte besitzen. In seinem Beitrag ließen sich folgende Kernaussagen ausmachen:

Von einer KI und von Menschen erstellter Content sind kaum mehr voneinander zu unterscheiden. Das hat mich echt überrascht. Alle Teilnehmer*innen erhielten zwei Texte und sollten abstimmen, welcher Text von Redakteur*innen und welcher von einer KI erstellt wurde. Ich war mir ziemlich sicher, den KI-generierten Text zu erkennen. Doch ich lag falsch. Der Text, der mir besser gefiel, war der KI-Text. Auch die Einschätzung der anderen Zuhörer*innen zeigte, dass redaktionell erstellter Content und KI-Content kaum voneinander zu unterscheiden sind. Bastian Grimm auf der SEOkomm mit seiner Keynote „AI is eating the world (and Google)“

KI schreibt bessere Texte.

Zu diesem Ergebnis kam auch eine Studie der Hochschule Aaalen, welche Bastian Grimm kurz vorstellte. Laut dieser Studie waren aus Sicht der Proband*innen die KI-Texte leichter lesbar und ansprechender. Was mich noch mehr überraschte: Diese wurden sogar als persönlicher empfunden.

Ohne den Menschen geht es (noch) nicht.

Bastian Grimm betonte, dass die KI-Texte am Ende immer von Texter*innen geprüft werden müssen. Insbesondere ein Faktencheck ist zwingend. Auch das Fein-Tuning der Prompts, also die Anpassung der Beschreibungen in natürlicher Sprache, die als Eingabe für KI-Generatoren dienen, müssen (noch) vom Menschen erstellt werden.

Ob Texte oder Bilder: KI-generierter Content ist nicht aufzuhalten und wird zunehmend Einzug im Marketing-Alltag finden. Laut Bastian Grimm wird das Formulieren von KI Prompts ein wichtiger Bestandteil der Content-Arbeit. Denn je besser die Prompts, desto besser der Content. Allerdings gibt es bereits KI-Generatoren, die das Erstellen von Prompts bei Text-Bild-Generatoren übernehmen können. Wie die Reise auch weitergeht: Bastian Grimm rät jetzt schon, damit viel auszuprobieren und zu testen. Denn am Ende wird uns die KI mehr Zeit und Effizienz bei der Content-Erstellung schenken.

Ein Blick in die Zukunft – Jakobs Highlights

Jakob Palmer, Junior Specialist SEO Was ist das nächste große Ding? Kaum etwas hat die Geschichte der Menschheit regelmäßig so auf den Kopf gestellt wie der technische Fortschritt. Die Erfindung der Glühbirne, die erste Eisenbahn, der erste Computer, die Erfindung des Internets, das erste Mobiltelefon … All dies waren Meilensteine, die den Alltag der Menschen vehement geprägt und verändert haben.

Und heutzutage – gibt es noch Raum für das nächste große Ding? Wird es wieder etwas geben, dass die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten, reisen oder allgemein unsere Freizeit verbringen, total verändert? Laut Keynote-Speaker und Metaverse-Experte Collin Croome ist die Antwort eindeutig: ja! In seiner Keynote wagte Collin einen Blick in die Zukunft und zeigte auf, welche Rolle das Metaverse und das Web 3.0 in den nächsten fünf bis zehn Jahren spielen wird.

Mit Hilfe von Augmented und Virtual Reality werden die reale und die digitale Welt künftig noch stärker miteinander verbunden sein. Es werden sich gänzlich neue Möglichkeiten und auch Geschäftsgebiete entwickeln. Laut Collin ist das Metaverse 2022 ungefähr vergleichbar mit dem Internet 1993: Damals noch in den Kinderschuhen steckend, von vielen belächelt und teilweise als Spielerei abgetan, ist es heute auf der ganzen Welt nicht mehr weg zu denken. Aber was heißt das nun für uns? Wie sieht unser Weg ins Metaverse aus?

Collin Croome eröffnete mit seiner Keynote zu den Themen Metaverse und Web 3.0 die OXD 2022. Schritt 1 – das Metaverse entdecken: Das Thema kennenlernen und sich weiter informieren. Schritt 2 – Erfahrungen sammeln: Erste Schritte im Metaverse wagen und ausprobieren. Schritt 3 – Eine Strategie entwickeln: Strategisch Denken: Wie sieht mein Business Case im Metaverse aus? Schritt 4 – Test-Projekt starten: Erste Gehversuche mit meiner Unternehmung. Schritt 5 – Metaverse in Geschäftsprozesse einbinden: Durch erste Tests und Anpassungen ein stimmiges Konzept etablieren.

Wir, für unseren Teil, sind gespannt was die Zukunft mit sich bringt und behalten das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm.

Tschüss Excel, hallo KNIME

Es war Freitagabend, zwei Konferenztage mit vielen Eindrücken neigten sich dem Ende zu und der Glühweinduft vom Salzburger Christkindlmarkt stieg uns gedanklich schon in die Nase. Einer der letzten Vorträge stand aber noch auf dem Programm, dessen Inhalt sich definitiv gelohnt hat: „Der richtige Umgang mit SEO-Daten“ von Prof. Dr. Mario Fischer, Herausgeber des Magazins „Website Boosting“ und Professor an der Hochschule in Würzburg. Er zeigte in einer aufschlussreichen Präsentation, warum er schon seit Ewigkeiten kein Excel mehr verwendet, sondern das kostenfrei Tool KNIME.

In meinem SEO-Alltag bin ich schon das ein oder andere mal an meine Grenzen gestoßen, wenn es um das Thema Excel und Datenauswertung ging. Und wie in so vielen Bereichen, können Daten Gold wert sein – wenn man sie versteht und entsprechend aufbereiten kann. Hier kommt KNIME ins Spiel. Es handelt sich dabei um eine Analyse-Software, mit der sich Daten ohne Programmierkenntnisse und ohne großen Zeitaufwand zusammenführen, analysieren und aufbereiten lassen.

Außerdem steht hinter dem Tool eine starke Community, die vermutlich so gut wie auf jedes Problem eine Antwort parat hat. Auch wenn KNIME erst einmal verstanden werden will und das Software-Layout relativ nüchtern daherkommt, ist diese Toolempfehlung für mich ein echtes Highlight an diesem Tag gewesen und ich habe es mir zu Aufgabe gemacht, es möglichst schnell in meinen Workflow zu integrieren.

Das waren die Online Expert Days: unser Fazit

Wer renommierte Speaker, geballtes Online-Marketing-Wissen und ein sehr gut organisiertes Event mit zahlreichen Networking-Möglichkeiten gesucht hat, wurde auf den Online Expert Days 2022 definitiv fündig. Nicht nur, dass wir uns für unseren Agentur-Alltag jede Menge nützlichen Input mitnehmen konnten, auch die zum Teil vorgestellten, neuen Ideen sorgen bei uns regelrecht für einen Motivations-Boost, der dazu inspiriert, Neues auszuprobieren. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das kommende Jahr, wenn sich die Online Marketing Community zu den Online Expert Days 2023 wieder in Salzburg versammelt.