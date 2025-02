Ok, wir gehen rein! đŸ’Ș WĂ€hrend das TikTok-Drama vorerst pausiert, ist die KI-Welt mal eben komplett in Aufruhr geraten … und zur Abwechslung ist nicht Elon Musk schuld. In other news straft Google jetzt auch in Deutschland Gutschein-Whitelabel-Seiten ab. Meta testet Anzeigen in Threads und ein bisschen harmlosen Valentinstags-Content bringen wir auch noch mit. Spread the love! đŸ©·

Diesmal erfahrt ihr

đŸ€– wie DeepSeek die KI-Welt aufrĂŒttelt,

📉 was auf so manches Partnerprogramm zukommt,

đŸŒč und – etwas rosiger – Tipps fĂŒr eure Valentinstags-Strategie.

Entwicklungen & Trends

DeepSeek vs. Stargate – 1:0

Wenn wir hier mal streng chronologisch vorgehen wollen, hat PrĂ€sident Trump am Dienstag letzter Woche – also exakt einen Tag nach seiner AmtseinfĂŒhrung – ein 500 Milliarden Dollar schweres Investitionsprojekt in KI bekanntgegeben: Arbeitstitel „Stargate“.

Beteiligt sind Oracle, Softbank und OpenAI mit Musk-Antagonist Sam Altman. Musk funkte dann auf X auch direkt dazwischen mit der trockenen Bemerkung „They don’t actually have the money.“ Sehen wir so schnell die ersten Risse in der White-House-Bromance? Es ist unĂŒbersichtlich.

Bevor Stargate ĂŒberhaupt ausdiskutiert war, tauchte am Freitag die kostenlose, chinesische App „DeepSeek“ in den App Stores auf und versprach, alles schneller, gĂŒnstiger und einfacher zu machen. Die amerikanische KI-Szene und die Börsen reagierten hysterisch, die Tech-Aktienkurse stĂŒrzten am Montag erstmal krĂ€ftig ab. Ein leistungsfĂ€higes KI-Modell ohne leistungsfĂ€hige NVIDIA-Chips? Vielleicht braucht es ja dann doch keine 500 Milliarden Dollar fĂŒr die Weiterentwicklung. Der neue KI-Konkurrent DeepSeek

Ganz kurz zusammengefasst hier die Pros und Cons:

Die 6 Mio. Dollar Entwicklungskosten von DeepSeek werden zwar stark angezweifelt, aber das Modell scheint deutlich effizienter zu arbeiten und weniger Rechenleistung zu benötigen.

Der Code ist öffentlich verfĂŒgbar und kann somit – inklusive der Effizienzgewinne – von anderen Start-ups genutzt werden.

Das bringt Bewegung in das Thema KI-Entwicklung, macht amerikanische Tech-MilliardĂ€re nervös und könnte Chancen fĂŒr europĂ€ische Unternehmen eröffnen.

Alle Daten, die in die App eingegeben werden, landen in China – und das noch viel weniger ĂŒberwacht oder hinterfragt als bei TikTok.

Die App offenbart bereits jetzt ein eigenwilliges RealitĂ€tsbild bei historischen oder politischen Anfragen. Wenig bis gar nicht verwunderlich, sondern eben Zensur.

Von weniger KI-Regulierung in den USA geht die Kurve hier direkt zu keiner KI-Regulierung, was die Risiken angeht. Zumindest keine, die transparent oder bekannt wÀre.

Eine fundierte Einordnung dahingehend, ob China die USA damit im KI-Rennen ĂŒberholt hat und ob OpenAI oder Google ihre dominanten Marktpositionen jetzt verloren haben, gibt es bei FAZ Digitalwirtschaft. Wie immer haben nicht zuletzt auch der DoppelgĂ€nger Podcast und der Social Media Watchblog gut recherchierte Insights und Deep Dives fĂŒr euch parat.

Die Kurzantwort auf die Fragen lautet aber: eher nicht. DeepSeek dĂŒrfte dennoch ein Grund fĂŒr noch mehr Tempo beim Thema KI sein. Oder wie OpenAI-CEO Sam Altman so schön sagt: „Es ist belebend, einen neuen Konkurrenten zu haben“ (Quelle: X ĂŒber OMR Daily Newsletter).

Mittlerweile hat sich der Ton allerdings etwas geÀndert: OpenAI und Microsoft gehen aktuell dem Verdacht des Datenklaus durch DeepSeek nach. Das Unternehmen soll mit den Daten seine eigenen Modelle geschult haben. Und nun tritt auch noch das chinesische Technologie-Unternehmen Alibaba mit einer neuen Version seines KI-Modells Qwen 2.5 in den Ring der Konkurrenten ein. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Affiliate Marketing

Google straft Gutschein-Whitelabel-Websites ab

Drittinhalte, die zu Monetarierungszwecken auf großen Verlagsportalen wie Focus oder Spiegel eingebunden wurden, wurden von Google abgestraft und ohne weiteres aus den Sucherergebnissen verbannt: Was bereits in den USA, UK, Asien und Australien seit letztem Jahr in Kraft getreten ist, ist seit Kurzem auch in Deutschland Fakt. Bis diese manuellen Maßnahmen in den (SEO-)Tools ĂŒberall wirklich sichtbar werden, dauert es noch etwas.

Aber schon jetzt können wir sagen: Googles Sanktionen betreffen vor allem ein zentrales Affiliate-GeschĂ€ftsmodell – die Gutschein-Whitelabel-Websites, die ĂŒber die Abfrage in der Google-Suche nach Gutscheinen nicht mehr auffindbar sind. Wie sehr generische Gutscheinportale von den Google-Maßnahmen betroffen sein werden, wird sich erst in den kommenden Wochen herauskristallisieren.

Mehr denn je ist also das Hinterfragen der eigenen Partnerprogramm-Strategie jetzt wichtig. Dabei sollte evaluiert werden, wie mögliche Umverteilungen auf Domains, die nicht auf Whitelabel-Websites setzen, z. B. durch eine nachhaltige Gutscheinstrategie abgefedert werden können. Auch bleibt abzuwarten, wie Gutschein-Whitelabel-Websites auf die EinschrÀnkungen reagieren und welche Möglichkeiten stattdessen ergriffen werden.

Social Ads

Meta testet Anzeigen auf Threads

Meta beginnt mit dem Testen von Anzeigen auf Threads. Der Test wird mit einer kleinen Gruppe von Werbetreibenden und Nutzer*innen in den USA sowie in Japan beginnen und soll in Zukunft auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Die Anzeigen sollen zwischen den BeitrÀgen im Home Feed angezeigt werden. Metas offizielle Mitteilung und Einblicke dazu, wie das Ganze aussehen wird, findet ihr hier.

TikTok-Leitfaden fĂŒr Valentinstags-Kampagnen

Der Valentinstag ist zwar in der Social Ads Welt keine so große Sache wie andere Shopping-Events, aber immerhin ein kleiner Lichtblick innerhalb der dunklen Jahreszeit „to win hearts and sales“, wie TikTok so schön sagt. Das Unternehmen hat einen recht detaillierten, kostenlosen Guide fĂŒr Kampagnen rund um den Shopping-Tag im Februar veröffentlicht. Im Fokus: Tipps fĂŒr Marken, in ihren Ads emotionale Geschichten zu vermitteln, InteraktivitĂ€t zu fördern und personalisierte Inhalte zu schaffen. Zum TikTok Guide

Social Media

Trump bekommt Follower – ob sie wollen oder nicht … đŸ«

Kaum ist Trump wieder im Amt, wurden erste Stimmen auf Instagram laut. Auf Metas Plattformen passierten in den letzten Tagen nĂ€mlich dubiose Dinge, die fĂŒr Empörung sorgten: Einige, unter anderem auch namhafte Influencer*innen, stellten fest, dass sie ohne ihr Wissen oder ihr EinverstĂ€ndnis dem offiziellen Kanal des neuen PrĂ€sidenten sowie seinem Vize folgten.

Ein Entfolgen sei scheinbar nicht mehr ohne Weiteres möglich gewesen und brauchte mehrere AnlĂ€ufe. Außerdem wurde beobachtet, dass sich zum Teil pro-demokratische Begriffe ĂŒber die Hashtag-Suchfunktion nicht mehr abrufen ließen.

Andy Stone, Pressesprecher von Meta, wies die VorwĂŒrfe zurĂŒck. Seine Aussage: Die Profile @potus und @vd werden vom Weißen Haus verwaltet und die Übertragung der Follower*innen sei demselben Prozess wie bei der letzten Übernahme gefolgt. Dass sich die Hashtags nicht abrufen ließen, mĂŒsse ein technisches Problem gewesen sein.

Statement des Meta-Sprechers Andy Stone auf Threads

Nachdem Meta-Chef Zuckerberg bei der AmtseinfĂŒhrung zu Gast war und kĂŒrzlich erst weitgreifende VerĂ€nderungen fĂŒr seine Plattform und deren Faktenchecks angekĂŒndigt hatte, sind diese News fĂŒr viele sicherlich nur die Spitze des Eisbergs – und (gewagte These, aber so langsam wissen wir halt auch nicht mehr) vielleicht doch ein Grund fĂŒr so manchen User aus den USA, fĂŒr ein Handy, auf dem TikTok installiert ist, freiwillig tausende von Dollars auszugeben. đŸ˜

News Ticker

