Die Zollpolitik von US-PrĂ€sident Trump bringt Bewegung in die Techwelt, was nicht zuletzt auch ein Grund fĂŒr das Ausholen Europas in Richtung von Plattformen wie X auf Basis des Digital Service Acts sein könnte. Imerhin eröffnet das geplante Ministerium fĂŒr Digitales und Staatsmodernisierung im vorgestellten Koalitionsvertrag Aussicht auf Besserung beim Thema Digitalisierung in Deutschland. Meanwhile im Affiliate-Business: Springer ewĂ€gt den Verkauf von Awin.

Diese Woche erfahrt ihr außerdem … 🔎 was die neue KI-Suche von Microsoft Bing kann, 😾 ĂŒber welche Prominenz sich Bluesky gefreut hat đŸŠžâ€â™€ïž und wie ihr eine Action Figur von euch selbst erstellt.

Entwicklungen & Trends Deutschland bekommt ein Digitalministerium

Die zukĂŒnftige Koalition plant ein „Ministerium fĂŒr Digitalisierung und Staatsmodernisierung“: Ziel soll es u. a. sein, die Verwaltung umfassend zu digitalisieren und Prozesse wie UnternehmensgrĂŒndungen deutlich zu beschleunigen. Damit will die Regierung nicht nur die BĂŒrokratie abbauen, sondern auch die WettbewerbsfĂ€higkeit des Standorts steigern – Zeit wird’s.

Gleichzeitig soll Deutschland als Standort fĂŒr Rechenzentren in Europa gestĂ€rkt werden. Geplant ist z. B. die Ansiedlung mindestens einer der europĂ€ischen „AI Gigafactories“. So will die Koalition digitale Infrastrukturen stĂ€rken und die technologische SouverĂ€nitĂ€t Europas vorantreiben. Das neue Ministerium soll CDU-gefĂŒhrt sein. Wir sind gespannt!

Trumps Zölle zeigen: Europas digitale AbhÀngigkeit wird zum Risiko

Donald Trumps Zollpolitik wirbelt die Techwelt auf und legt dazu noch Europas Schwachstelle offen: die extreme AbhĂ€ngigkeit von US-Digitalkonzernen. WĂ€hrend in klassischen MĂ€rkten der Umstieg auf europĂ€ische Anbieter leichter fĂ€llt, ist die Auswahl in der digitalen Welt – nun ja – begrenzt, denn Plattformgiganten wie Google, Meta und Amazon dominieren.

„Der beste Zeitpunkt dafĂŒr, [Alternativen zu Big Tech zu stĂ€rken] war vor einem Jahrzehnt, der zweitbeste ist jetzt“, schreibt der Social Media Watchblog und empfiehlt quelloffene, dezentrale und unkommerzialisierte Plattformen und Tools wie Bluesky, Posteo oder DeepL.

Interessant fanden wir außerdem die Zusammenstellung der FAZ von KI-Alternativen aus Europa: Neben Mistral und seinem Chat-Assistenten Le Chat gibt es einige weniger bekannte, aber dafĂŒr fĂŒr europĂ€ische Unternehmen u. a. kostengĂŒnstige und regulatorisch sichere KI-Dienste, die in vielen AnwendungsfĂ€llen ausreichen – probiert sie doch mal aus.

Fund der Woche

OpenAIs dominante Stellung beim Thema KĂŒnstliche Intelligenz – gerade bei Endnutzer*innen – ist nicht zuletzt aufgrund von Trends wie diesem eindeutig: Im Laufe der letzten Woche haben sich unzĂ€hlige Menschen mit ChatGPT als Action Figur mit eigenen kleinen Gadgets generieren lassen.

Daran ist auch unser Social-Media-Team nicht vorbeigekommen und wir mĂŒssen zugeben, bis zur perfekten Version hat es bei allen von uns etwas Zeit gebraucht, aber dank des Prompts, den The People Branding Company geteilt hat, ging es dann doch recht schnell. Ein paar unserer Ergebnisse seht ihr hier. 👇 generieren lassen.

PS: Wir tippen darauf, dass ihr jetzt gerade ChatGPT öffnet … 😎

Affiliate Marketing

Axel Springer prĂŒft Verkauf von Awin: Was bedeutet das fĂŒr die Affiliate-Branche?

Nach der Aufspaltung des Konzerns und dem Verkauf seiner Kleinanzeigensparte richtet Axel Springer den Blick erneut auf sein Portfolio – diesmal auf den Affiliate-Marketing-Riesen Awin. Verschiedenen Medienberichten zufolge erwĂ€gt Springer, das Netzwerk zu verkaufen. DafĂŒr wurden bereits Banken mit einer ersten Bewertung und Beratung beauftragt. Über eine Million Publisher und 30.000 Advertiser weltweit nutzen das Netzwerk – ein Verkauf wĂ€re folglich ein massiver Einschnitt fĂŒr die Branche.

Als potenzielle KĂ€ufer gelten sowohl Private-Equity-Firmen als auch andere Marketingunternehmen. Der Schritt passt zur Neuausrichtung von Springer: Das MediengeschĂ€ft bleibt im Konzern, wĂ€hrend die „NebengeschĂ€fte“ wie Stepstone und Aviv bereits an Investoren wie KKR und CPPIB ĂŒbergingen. Sollte auch Awin verkauft werden, wĂ€re das ein weiteres Signal des Medienriesen, sich aus dem Performance Marketing zurĂŒckzuziehen.

FĂŒr Affiliater Marketer, die mehr oder weniger mit Awin zusammenarbeiten, heißt es nun: Abwarten und Tee trinken. Denn ein EigentĂŒmerwechsel bei Awin könnte sowohl strategische Neuausrichtungen als auch strukturelle VerĂ€nderungen mit sich bringen, die einen Einfluss auf bisherige Konditionen, Tools und die generelle Zusammenarbeit mit dem Netzwerk haben.

Suchmaschinen

Copilot Search: KI-Suche von Microsoft Bing ausgerollt

WĂ€hrend Google noch an seinem AI Mode fĂŒr die Suche arbeitet, hat Microsoft seine Copilot Search nun weltweit ausgerollt – mit Ausnahme von Russland und China. Die neue KI-Suche von Bing soll Nutzer*innen dabei helfen, Informationen schneller und prĂ€ziser zu finden.

Die KI-Antworten sind nicht nur prĂ€gnant zusammengefasst, sondern beinhalten auch alle relevanten Quellenlinks und zeigen, wie die Antwort zustande kam („Schlussfolgerung anzeigen“). Zudem können Nutzer*innen direkt Folgefragen stellen und weiter in die Thematik eintauchen. Bing Copilot Search integriert sich nahtlos in den Bing-Suchdienst. In diesem Video findet ihr eine kurze Demo.

Copilot Search, die neue KI-Suche von Microsoft Bing





Social Media Bluesky wĂ€chst weiter Neben den Schlagzeilen, die TikTok derzeit wieder dominiert, kann man fast ĂŒbersehen, dass sich auch auf den anderen Plattformen etwas tut:

BlueSky hat zuletzt euphorisch Barack Obama auf der Plattform willkommen geheißen. Der X- und Threads-Konkurrent freut sich ĂŒber die Prominenz und man kann es auch fast schon als politisches Zeichen deuten, dass sich der Ex-PrĂ€sident nun auch auf der doch gegensĂ€tzlich zu X und Threads positionierten Plattform eingefunden hat. Wir sind gespannt, wie es fĂŒr den stetig wachsenden Kurznachrichtendienst weitergeht: Immerhin wurden inzwischen etwa 33 Millionen User erreicht.

TikTok erhÀlt eine neue Gnadenfrist

Bei TikTok geht das Hin und Her um das GeschĂ€ft der App in den USA weiter: Zuletzt sah es so aus, als wĂŒrde der Verkauf an ein mehrheitlich von US-Investoren kontrolliertes Unternehmen vonstattengehen. Doch der Deal kam nicht zustande: Grund dafĂŒr sind die neuen Zölle der Trump-Regierung gegenĂŒber China. Die App darf dennoch weitere 75 Tage in den USA live bleiben, dafĂŒr hat Trump mit einer neuen Executive Order gesorgt.

Meanwhile in Europa: TikTok steht einem Artikel von Engadget zufolge eine Strafe von voraussichtlich 500 Millionen Euro bevor. Der zugrundeliegende Vorwurf stammt von der irischen Datenschutzbehörde, die einen unerlaubten Transfer von europÀischen Nutzer*innen-Daten nach China beklagt.

Und auch X bekommt Ärger…

Die EU plant eine Milliardenstrafe gegen Elon Musks Plattform X, wie OMR Daily berichtet – es wĂ€re die erste Strafe, die auf dem Digital Services Act basiert. Der Vorwurf: X habe gegen Pflichten zur Transparenz und zur Kontrolle von Inhalten verstoßen und sich dadurch zu einem zentralen Verbreitungsort von Desinformation entwickelt.

