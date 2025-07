Instagram

Neue Musikfeatures

Instagram möchte Audio-Trends jetzt transparenter machen. Aktuell testet die Plattform eine neue Trending-Audio-Ansicht, die zeigt, welche Songs und Sounds bei Reels gerade besonders angesagt sind. Künftig soll es für Creator noch einfacher werden, passende Audios für ihre Community auszuwählen. Neben einem allgemeinen Trending Tab findet sich in der Betaversion auch der Bereich „Popular with your followers“. Hier zeigt Instagram an, welche Audios bei den eigenen Followern gerade besonders beliebt sind.

Außerdem öffnet sich Instagram für ein weiteres Audioformat: Künftig sollen auch KI-generierte Songs in Reels erlaubt sein.

Celebrate!

Mit Recaps und Celebrations testet Instagram zwei neue Creator Features, die zum einen systematische Einblicke in die Performance liefern, aber gleichzeitig auch Meilensteine sichtbar feiern sollen:

Broadcast Channels für mehr Nutzer*innen

Wer einen Broadcast Channel auf Instagram erstellen möchte, braucht in Zukunft wahrscheinlich keine 10.000 Follower mehr. Wie der Social-Media-Experte Ahmed Ghanem auf Threads mitteilt, arbeitet Instagram daran, auch Usern ab 3.000 Followern zu ermöglichen, einen eigenen Broadcast Channel zu erstellen:

Kommentare sortieren

Creator mit mindestens 100.000 Followers können auf ein neues Feature zugreifen: Ihre Instagram-Kommentare können sie jetzt endlich nach Top Comments, neuesten Kommentaren und Follower Counts der User sortieren und auch eine Filteroption für die Kommentierenden ansetzen.

Threads

Spoiler? Nicht mit Threads!

Mit dem neuen Blur Tool können Nutzer*innen beim Erstellen eines Posts Texte oder Bilder markieren und als Spoiler kennzeichnen. Um die verschwommenen Inhalte sichtbar zu machen, muss man aktiv darauf tippen. Schon bald soll dieses Feature weltweit verfügbar sein.

DMs auf Threads

Threads-Nutzer*innen müssen schon bald nicht mehr ausschließlich auf direktem Weg über Instagram kommunizieren: Threads beginnt nämlich mit der Einführung einer eigenen DM Inbox. Für uns eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten im Community Management, der direkten Zielgruppenansprache und der Positionierung abseits des Instagram-Kosmos.

Direct Messages auf Threads (Quelle: @mosseri auf Threads)

TikTok

Wer kauft das US-Geschäft?

Donald Trump hat einen Käufer für TikTok gefunden. Laut dem Präsidenten handelt es sich um eine Gruppe „sehr wohlhabender Menschen“ – konkrete Namen will er aber erst in etwa zwei Wochen nennen.

Den Hintergrund kennen wir inzwischen, rufen die lang währende Story aber nochmal ins Gedächtnis: Ein US-Gesetz verpflichtet den Mutterkonzern ByteDance zum Verkauf des US-Geschäfts von TikTok – andernfalls droht ein Verbot. Trump hat die ursprünglich gesetzte Frist bereits dreimal verlängert, damit TikTok in den USA nicht abgeschaltet wird. Aktuell läuft sie bis zum 17. September. Der Grund für das Gesetz sind Sicherheitsbedenken, denn die US-Behörden fürchten, dass China über die Plattform Einfluss auf die öffentliche Meinung in den USA nehmen könnte.

Trump könnte an einer Lösung sein eigenes Interesse haben, denn er selbst zeigte sich zuletzt auch als Fan der App. Immerhin hatte sie ihm im Wahlkampf verholfen. Gleichzeitig betonte er aber, dass für den Verkauf wohl auch die Zustimmung Chinas nötig sei. Das Handelsministerium in Peking verwies darauf, dass der TikTok-Algorithmus als exportkontrollierte Technologie gilt – ein Mitspracherecht sei daher Voraussetzung. Ob es sich bei den Käufern um Unternehmen wie Microsoft, Oracle oder US-Investoren handelt, bleibt vorerst offen. Wir sind gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Quick Replies und Connect Now

Mit der Funktion Quick Replies können Nutzer*innen vorbereitete Antworten hinterlegen und in ihren Direktnachrichten auswählen. Das spart Zeit, gerade für Unternehmen, die TikTok verstärkt im Rahmen von Social Media Customer Service einsetzen, da viele Anfragen strukturiert beantwortet werden können.

Mit dem Community-orientierten Feature Connect Now können User per Bluetooth gezielt andere Personen in ihrer Nähe finden. In der App erscheint dazu ein neuer Menüpunkt unter „Find Friends“. Wer Connect Now aktiviert, erhält auf einer dynamischen Oberfläche Hinweise darauf, welche TikTok-Nutzer*innen sich im unmittelbaren Umkreis befinden und kann diese direkt kontaktieren:

Bulletin Boards

Das kennen wir doch irgendwoher … seit kurzem gibt es die TikTok Bulletin Boards, die uns sehr an die Broadcast Channel von Instagram erinnern. Über das Creator-Profil kommt ihr auf das jeweilige Bulletin Board. Dort können Creator Nachrichten mit ihrer Community teilen, die schließlich mit Emojis reagieren kann. Spannend für Brands, die vor allem auf TikTok eine aktive Community haben:

LinkedIn

Endlich: Link-Klicks einsehen

Gute News für alle Social-Media-Manager*innen: Endlich könnt ihr die Anzahl der Link-Klicks in euren Beiträgen im Bereich „Link Engagement“ einsehen.

Und nicht nur das: Jetzt ist auch sichtbar, wie viele User das eigene Profil nach dem Lesen eines Beitrags besucht haben und wie viele Menschen über einen konkreten Post zum eigenen Netzwerk hinzugekommen sind. Das wird bei unseren nächsten Postings doch direkt mal ausprobiert!

Im Test: Drei neue Feed Tabs

Tiktok, bist du es? LinkedIn testet mit drei neuen Feed Tabs – For You, Following und News – Nutzer*innen mehr Kontrolle darüber zu geben, welche Inhalte sie sehen und sie damit länger auf LinkedIn zu halten.

YouTube

YouTube Shorts holen auf

Mit den YouTube Shorts veröffentlichte YouTube in 2020 erst nach TikTok und Instagram Reels eigene Kurzvideos im Hochformat. Mittlerweile sind YouTube Shorts jedoch zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die anderen Plattformen geworden: Laut aktuellen Zahlen von YouTube CEO Neal Mohan erreichen die Kurzvideos mittlerweile bis zu 200 Milliarden Aufrufe – pro Tag! Also definitiv ein Kanal, der nicht unterschätzt werden sollte.

Und sonst so?

Mit OpenAI kann man nun auch eigene Bilder im WhatsApp Chat kreieren. Dafür muss nur der Kontakt +1-800-242-8478 (1-800-ChatGPT) gespeichert und mit dem eigenen ChatGPT-Konto verknüpft werden. Bei LinkedIn-Newslettern und Artikeln können ab sofort auch Videos als Titelmedium eingesetzt werden. Mit TikTok for Artists bekommen Künstler*innen jetzt noch mehr Einblicke in die Performance ihrer Musik.