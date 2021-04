Google-Wissen à la carte auf dem Google Commerce Camp 2021

Euer April könnte definitiv noch einen Boost an Google Knowledge vertragen? Dann die Abfahrt zum zweiten Google Commerce Camp am 21. und 22. April 2021 nehmen – und mit frischem Google Fuel für euer Business im zweiten Quartal durchstarten. Als Speaker mit dabei: Google selbst sowie Michael von Projecter.

Key Facts:

Wann? 21. und 22. April 2021, 9–16 Uhr

Wo? Virtuell

Für wen? EinsteigerInnen und Fortgeschrittene, die Google stärker einsetzen wollen, um ihr Business nach vorn zu bringen

Worum geht’s?

Ins Leben gerufen haben die VeranstalterInnen vom Händlerbund das Google Commerce Camp für all die Online-HändlerInnen, die noch ein oder zwei Fragen offen haben, was das Google-Ranking ihres Businesses angeht. Auch in der diesjährigen Ausgabe bekommt ihr eure Ausrüstung für den Google-Bolzplatz mit auf den Weg.

Es geht unter anderem um folgende Fragen:

Wie kann ich meine Sichtbarkeit bei Google erhöhen?

Wie gehe ich mit Google Bewertungen um?

Wie lässt sich meine Conversion Rate optimieren?

Wie nutze ich effektiv das Merchant Center?

Wie bringt Google My Business auch mein Business voran?

Michael von Projecter als Speaker

Wie werde ich bei Google gefunden und wie sieht die Suchmaschine meinen Shop? Wenn ihr euch das schon des Öfteren gefragt habt, hat Michael aus dem Projecter-Team die Antworten für euch! In seinem Vortrag zeigt er, wie Webmaster mehr über ihre Performance in den organischen Suchergebnissen erfahren, analysiert die Statusberichte und erklärt, wie bestimmte Google-Fehler behoben oder idealerweise vermieden werden können.

Google-Wissen direkt von der Quelle

Besonderes Highlight: der Vortrag „So geht User Experience heute: Website-UX verbessern und Conversions steigern“ von Christina Aigner und Sebastian Grebasch von Google. Die beiden zeigen euch, wie ihr als HändlerInnen eure Seiten mobil optimiert gestalten könnt – denn ohne geht 2021 nichts mehr. Weitere Themen der Konferenz reichen vom Google Data Studio über Smart Bidding bis hin zu Shopping Ads.

So läuft’s:

Zwei virtuelle Bühnen und Input von 9–16 Uhr. Per Chat tauscht ihr euch mit anderen KonferenzteilnehmerInnen aus. Die Vorträge stehen euch anschließend als Aufzeichnung zur Verfügung, sodass ihr auch den Input aus den parallel stattfinden Talks mitnehmen könnt. Tickets sind bereits ab 49,90 Euro (zzgl. MwSt.) verfügbar.