2 Trade Republic …for one day

Trade Republic macht als schlanker Mobile-Only-Broker vor, wie Aktienhandel heute geht. Doch sind sie bei der Kommunikation genauso innovativ? Steffen und Max haben sich die digitalen Kanäle des FinTechs genau angesehen und haben ein paar Tipps für das Berliner StartUp. Was genau, erfahrt ihr in unserem Podcast Trade Republic for one Day. Jetzt reinhören!

