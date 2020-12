Die Projecter-Schrittzähl-Challenge

Das Jahr 2020 war das Jahr des Homeoffice. Zumindest für viele Büroangestellte, die die Möglichkeit bekamen, dieses Angebot zu nutzen. Was aus dem guten Vorsatz entstand, Infektionen einzudämmen, wirkte sich nur bedingt positiv auf den Arbeitsalltag aus. Eingeschränkte soziale Kontakte, Homeschooling und Kinderbetreuung prägten von nun an unsere Wochen. Wir wollten einer dieser negativen Folgen den Kampf ansagen: dem Bewegungsmangel!

Was es mit der Projecter-Schrittzähl-Challenge auf sich hat und ob die Aktion von Erfolg gekrönt war, lest ihr in diesem Blogartikel.