Zwei Tage lang konnten wir ein gut zusammengestelltes Programm mit Sessions von namhaften Speaker*innen, wie Lily Ray und Inna Zeyger von amsive digital, und Newcomern genießen. In diesem Blogbeitrag stellen wir euch die unserer Meinung nach interessantesten Beiträge der Konferenz vor und teilen mit euch, was wir daraus mitgenommen haben.

Lily Ray und Inna Zeyger von amsive digital mit einem Ausblick auf 2023 zu den Themen SEO und PPC

Cathleens Highlight: Screaming Frog Extreme

Wir SEOs sind ja bekannt dafür, dass wir eine Vielzahl von Tools bei der Arbeit verwenden. Ein Klassiker im Portfolio ist der „Screaming Frog“, mit dem man eine Webseite crawlen und quasi aus Sicht einer Suchmaschine analysieren kann. Was dabei herauskommt, sind jede Menge Daten, die sich in Excel exportieren lassen. Zugegeben: das ist ziemlicher Nerd-Kram. Trotzdem (oder gerade deshalb) war der Saal am Donnerstagmorgen um 9 Uhr extrem voll, als Julian Dziki, Geschäftsführer bei Seokratie, für seine Session „Screaming Frog Extreme“ gut gelaunt ans Rednerpult trat. Cathleen Kuka-Voigt,

Senior Specialist SEO

Und während die meisten – mich eingeschlossen – noch schlaftrunken an ihrem Cappuccino nippten, warf Julian bereits die erste witzige Frosch-Slide an die Wand und ließ Bauchredner-ähnlich seinen plüschigen Begleiter zu Wort kommen.

Julian Dziki, Geschäftsführer bei Seokratie, auf der SMX München 2023

Was folgte, waren Workhacks und konkrete Anleitungen für Analysen – abgestimmt auf typische Problemstellungen aus der Praxis. So zeigte er bspw., wie sich Linktexte identifizieren lassen, die das falsche Keyword enthalten, oder wie Relaunch-URLs effizient getestet werden können. Eine spannende Session für alle SEO-Expert*innen, aus der ich viele nützliche Tipps und Tricks mitnehmen konnte.

Nadines Highlight: Best Practices zu Broad Match Keywords

Nadine Gebhardt, Senior Specialist Performance Marketing Wir SEA-Manager*innen lieben Kontrolle! Genau aus diesem Grund haben wir weitgehend passende Keywords lange Zeit ignoriert. Aber ob wir wollen oder nicht, Broad Match gehört die Zukunft. Google pusht die Verwendung dieser Keyword-Option stärker denn je. Und da auch Exact Match Keywords längst nicht mehr genau passend sind, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Broad Match die Oberhand gewinnen wird und wir uns von den anderen Keyword-Optionen komplett verabschieden müssen.

Höchste Zeit also, sich intensiver mit Broad Match Keywords auseinanderzusetzen und diese ausgiebig zu testen. Dieser Meinung ist auch Pauline Jakober, Gründerin und CEO der Agentur Group Twenty Seven, die auf der SMX München in ihrer Session „The Keyword Match Type Conversation Revisited“ viele spannende Insights und Best Practices zum Thema mitgebracht hatte.

Paulines Fazit: Lasst euch von alten Glaubenssätzen nicht abhalten, Broad Match erneut eine Chance zu geben. Google hat den Match Type kontinuierlich verbessert. Vor allem in Verbindung mit Smart Bidding, einer modernen Kontostruktur und gut gepflegten Negativlisten können Broad Match Keywords genau der richtige Hebel sein, um Reichweite und Umsatz von Kampagnen zu steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Lauras Highlight: Die Kunst des visuellen Storytellings

Einige weitere inspirierende Einblicke teilten auch Pardeep Dhanda, Head of Agile Practices bei QA Limited, und Grant Wright, Chief Doodler bei Visual Jam Ltd., in ihrer Session „The Art of Visual Storytelling“: Für beide gehört es zum jeweiligen Joballtag dazu, die digitale Informationsflut durch agile Prozesse und Visual Thinking zu verschlanken. Zwischen den SEO- und SEA-Sessions zu technischen Fortschritten und Automatisierungen riefen die Speaker dazu auf, ganz analog Stift und Papier zu zücken. Ein „Ich kann nicht malen“, ließen die beiden dabei nicht gelten. Laura Nelle, Senior Specialist Performance Marketing

Innerhalb von kürzester Zeit führten sie vor, wie man mit einfachen Formen und Tricks, Aussagen unterstützt oder vereinfacht – in einer Zeit, in der unsere Aufmerksamkeitsspanne immer weiter abnimmt, kommen ihre Ideen wie gerufen.

Pardeep Dhanda, Head of Agile Practices bei QA Limited, und Grant Wright, Chief Doodler bei Visual Jam Ltd, auf der SMX Weniger Worte, mehr Bildsprache: Lauras erste Versuche zum Thema Visual Storytelling.

Gerade weil ihr Thema ein Kontrast zum restlichen Programm war, war es mein Highlight der Konferenz. So entstand aus den Buchstaben U, Z, M und O in wenigen Sekunden eine Glühlampe. Aus schnöden Strichmännchen wurden Figuren, die Emotionen ausdrücken oder in Beziehung zueinander stehen. Ich nehme auf jeden Fall einige Impulse mit, die ich künftig in Meetings und Präsentationen umsetzen möchte: weniger Worte, mehr Bildsprache.

Unser Fazit

Wir nehmen uns mit: Die SMX war auch in diesem Jahr eine gute Anlaufstelle für hochwertigen Input und Diskussionen im Bereich des Suchmaschinenmarketings. Auch das Rahmenprogramm hat gestimmt – von der Programmauswahl bis zur Raumverteilung vor Ort. Die Verpflegung fand in diesem Jahr komplett fleischfrei statt – fanden wir super! Auch die Angebote rund um die Beiträge waren gut zugänglich und digitalisiert, von der Agenda in der App Whova und dortigen Möglichkeiten zur Vernetzung bis hin zu den Fragen jeder Session, die über Sli.do gesammelt wurden.

Einziges Manko? Die Schlange am Einlass des ersten Konferenztages. Alle Teilnehmer*innen mussten ihr Badge abholen und es kam zu einer leichten Verzögerung, ehe die Eröffnung im Saal starten konnte. Eventuell könnte man den Einlass zukünftig zeitlich besser takten oder künftig noch mehr Puffer einplanen. Alles in allem war die SMX jedoch ein Top-Start unseres Konferenzjahres 2023 und wir freuen uns auf alle Events, die noch kommen. 🚀