Nachhaltigkeit im Büro: Viele Wege, große Wirkung

Nachhaltigkeit wird auch im Büroalltag immer wichtiger – sei es aus eigenem Antrieb oder aufgrund neuer Berichtspflichten wie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Gerade Dienstleistungsunternehmen stehen oft vor der Frage: Wo entstehen Emissionen, und wie können wir sie reduzieren? Auch Projecter hat sich vor sechs Jahren auf den Weg gemacht – mit großen und kleinen Maßnahmen, die zeigen: Nachhaltigkeit bedeutet mehr als Umweltschutz. In diesem Artikel zeigen wir euch in Form einer Checkliste, was wir bisher erreicht haben.