Gewinner der Climate Mobility Challenge 2023 – unser Konzept

Die Deutsche Bahn hat das nachhaltige Mobilitätskonzept unserer Agentur auf dem Mobility Symposium in Berlin mit dem ersten Preis in der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ ausgezeichnet. Vorab hatte eine Fachjury aus den Einsendungen jeweils zwei Finalisten ausgewählt. In einem Elevator Pitch präsentierten wir unser Konzept – hier könnt ihr den Text nachlesen.

Wir sind Projecter, eine inhaberinnengeführte Online Marketing Agentur aus Leipzig mit über 90 Kolleg*innen. Wir sitzen in Leipzig, haben aber auch ein Büro in Garmisch-Partenkirchen und Remote-Kolleg*innen in ganz Deutschland. Nachhaltigkeit war uns schon immer ein großes Anliegen, seit 2019 gehen wir es strategisch an, weil wir eine lebenswerte Zukunft mitgestalten wollen. Meistens sehen wir dabei die großen Aufgaben, die noch vor uns liegen und feiern unsere Erfolge viel zu selten – daher freuen wir uns gerade umso mehr, dass wir hier auf der Bühne stehen und einen unserer Erfolge präsentieren dürfen. Für uns ist unser Mobilitätskonzept so selbstverständlich und zwangsläufig sinnvoll, dass wir meist erst im Austausch mit anderen Unternehmen feststellen, wie viel Nachholbedarf in der deutschen Wirtschaft noch besteht.

Aber was macht unsere Mobilität denn nun eigentlich aus: Als Agentur haben wir mit Kund*innen aus ganz Deutschland und Europa zu tun. Viele Wettbewerber*innen leben den Jet Set Lifestyle – von Konferenz zu Konferenz zum nächsten Kund*innen-Meeting in einer anderen Stadt oder Nation und jetten von Kurzstrecke zu Kurzstrecke. Doch nicht erst ab 2019, sondern schon viel früher war es bei uns selbstverständlich, den Leipziger Flughafen nur von außen zu sehen – nämlich beim Pendeln aus der S-Bahn.​

Climate Mobility Symposium 2023 (Quelle: Deutsche Bahn)

Seit 2018 bekommen unsere festangestellten Mitarbeitenden einen Zuschuss von bis zu 50 Euro pro Monat, wenn sie ein Jobrad leasen wollen oder ein ÖPNV Abo beziehen. Mit der Einführung des Deutschlandtickets können wir jetzt also komplett kostenlose öffentliche Mobilität ermöglichen! Fun Fact: Die Wahl zwischen Zuschuss für öffentlichen Nahverkehr ODER Jobrad war bislang steuerlich vorgegeben, da sonst die Freigrenzen überschritten werden. In Zukunft werden wir unserem Team auch beides parallel ermöglichen können, denn Fahrrad und öffentlicher Nahverkehr ergänzen sich perfekt: Finden wir!

Wir finden es außerdem toll, welche Auswirkungen Jobrad und Deutschlandticket im Privaten haben. Erst vor einem Monat ist einer unserer Kollegen mit dem Jobrad 1.700km bis in die Provence auf den Mont Ventoux geradelt – seine ganz persönliche Tour de France innerhalb von drei Wochen. Viele unserer Kolleg*innen treffen sich nach Feierabend, um gemeinsame Radrunden zu drehen und auch beim Leipziger Stadtradeln legen wir gemeinsam tausende Kilometer zurück. Die Eltern im Team ermöglichen sich mit dem Jobrad häufig ein doch etwas kostspieligeres E-Lastenrad zum Kindertransport. Das Deutschlandticket fördert aber ebenso die Mobilität in der Freizeit und wir tauschen uns darüber aus, welche Wochenendtrips und längeren Reisen wir nun mit dem öffentlichen Nahverkehr spontan realisieren können.​

Letztendlich haben beide Fördermöglichkeiten dazu geführt, dass nur 2 % unserer Mitarbeiter*innen mit dem Auto zur Arbeit kommen – und das auch nur ab und zu. Die Mehrheit setzt aufs Fahrrad, dicht gefolgt von Tram und S-Bahn.​

Digital First – das erklären wir unseren Kund*innen schon seit mittlerweile 15 Jahren. Als digitale Spezialagentur ist uns Präsenzkultur ein Graus, da sehr viel über online und über Calls geklärt werden kann. Hier hat uns Corona tatsächlich geholfen, da sich das Verständnis für nötige und unnötige Reisen stark geändert hat. Auch wir freuen uns über persönlichen Austausch, versuchen diese Reisen aber dosiert, effizient und natürlich klimaneutral durchzuführen. Unsere Reiseregelung inklusive „Zug vor Flug“ und „Digital Meetings First“ ist allen Mitarbeiter*innen als Entscheidungsbaum zugänglich. Wir regen außerdem an, bei weiten Reisen oder notwendigen Flügen doch direkt Zeit für einen kleinen Urlaub vor Ort einzuplanen – wenn man einen weiten Weg zurücklegen muss, dann sollte die Zeit vor Ort effektiver als nur für ein Meeting genutzt werden. Auch einen möglichen Mietwagen ziehen wir nur unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht – unseren Firmenwagen haben wir schon 2019 abgeschafft. Darüber hinaus wird allen Vielreisenden eine BahnCard 50 oder 100 zur Verfügung gestellt, die auch für private Fahrten genutzt werden kann.​

Pia und Katja beim Elevator Pitch (Quelle: Deutsche Bahn)

Das spiegelt sich auch in unserer CO2-Bilanz wider: Seit 2019 erheben wir unseren Fußabdruck und konnten trotz Mitarbeiter*innenzuwachs von 20% den Fußabdruck für unsere Geschäftsreisen von 27 Tonnen auf 18 Tonnen in 2022 senken – also minus 30%. Wenn wir davon ausgehen, dass die Bahn irgendwann mal nur noch auf Ökostrom fährt, würden wir bei 7 Tonnen landen – also einem Minus von 66%. ​

Mobilität ist natürlich nur ein Teil unserer Nachhaltigkeitsbemühungen. Seit 2019 arbeitet ein internes Team an der Weiterentwicklung der Agentur zu diesen Gesichtspunkten. Daraus ist unsere CO2-Bilanz entstanden, wir unterstützen Leipziger Verbände und Vereine mit Inhalten zu dem Thema und lassen andere Unternehmen an unserem Weg teilhaben. Dieses Jahr haben wir mit dem Zertifizierungsprozess als B Corp Unternehmen, kurz für Beneficial Corporation, begonnen, einem weltweiten Zusammenschluss von Unternehmen, die die Zukunft lebenswerter machen wollen.​

Wir haben den Anspruch an uns selbst in unserer Mission festgehalten: Wir machen Online Marketing besser – besser für unsere Kund*innen, besser für unsere Kolleg*innen, aber auch besser für unser Umfeld und die Umwelt.