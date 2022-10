Von der perfekten Marktplatz-Strategie über Amazon SEO bis zum Advertising im Weihnachtsgeschäft: Auch 2022 erwartet die Besucher*innen am 14. Oktober zum Amazon SellerDay, dem Amazon-Event des Händlerbunds, wieder ein umfangreiches Programm in Leipzig. Neben Vorträgen von Expert*innen mit fundiertem Praxiswissen für euer Amazon-Geschäft eröffnet Amazon den SellerDay in diesem Jahr mit einer eigenen Keynote. Welche Programmpunkte wir uns definitiv nicht entgehen lassen werden und wie ihr einen Rabatt auf euer Ticket erhaltet, lest ihr in unserem Blogbeitrag.