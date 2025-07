Googles KI und alle Entwicklungen rund um AI allgemein rütteln die Online-Marketing-Welt gerade gründlich auf: In einem Support-Artikel hat Google nun über die mögliche Positionierung von Anzeigen in bzw. der Umgebung von AI Overviews informiert. Außerdem haben wir ein weiteres Webinar zum Thema „AI Mode, AI Overviews & ChatGPT als Shopping-Power“ für euch am Start, natürlich mit frischen Insights und aktuellen Entwicklungen – jetzt schon mal anmelden und am 24. Juli dabei sein.

Google Ads

Platzierungshinweise zu AI Overviews

In einem Support-Artikel hat Google über die mögliche Positionierung von Anzeigen in bzw. der Umgebung von AI Overviews informiert. Anzeigen können dabei innerhalb der Google-Suche sowohl über, unter als auch als Teil der KI-Übersicht ausgeliefert werden. Folgende Informationen gibt Google dabei zu den einzelnen Platzierungsmöglichkeiten:

Anzeigen über und unter KI-Übersichten:

Die Auslieferung ist in über 200 Märkten möglich, in denen KI-Übersichten verfügbar sind.

Das bereits bekannte Auktionsrankingsystem und diverse Signale werden dafür berücksichtigt.

Überall da, wo bereits verfügbar, können Text-, lokale und App-Anzeigen aus Such-, Shopping-, Performance Max- und App-Kampagnen ausgeliefert werden.

Anzeigen in KI-Übersichten:

Aktuell ist diese Platzierung für Mobil und Desktop in den USA auf Englisch verfügbar.

Als nächstes soll auf weitere englischsprachige Länder ausgeweitet werden.

Bei Auslieferung werden sowohl die Nutzeranfrage als auch der Inhalt der KI-Übersicht berücksichtigt.

Text- und Shopping-Anzeigen werden aus Such-, Shopping- und Performance Max-Kampagnen generiert.

KI-Übersichten sollen vor allem durch Suchanfragen ausgelöst werden, auf die es keine eindeutige Antwort gibt und für die es daher sinnvoll ist, Informationen aus unterschiedlichen Webseiten zu erhalten.

Als Vorteile von Anzeigen in KI-Übersichten führt Google hier einen kürzeren Entscheidungsweg, bessere Passgenauigkeit durch die Übereinstimmung sowohl mit der Suchanfrage als auch mit dem KI-Ergebnis sowie eine hohe Relevanz bei Kaufinteressent*innen mit komplexen Bedürfnissen und ungelösten Fragen auf.

Webinar: AI Mode, AI Overviews & ChatGPT als Shopping-Power

Google verändert sich mit KI grundlegend – und damit das Such- und Kaufverhalten: Wir gehen in die zweite Runde mit unserem Webinar zum aktuell heißesten Thema der Online-Marketing-Welt, natürlich mit frischen Insights und Entwicklungen. Am Donnerstag, den 24. Juli, analysiert unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg gemeinsam mit Team Lead SEA Rebecca Haupt und Team Lead SEO Michael Brumm:



🤖 Wie Google mit AI Overviews sein Anzeigenmodell kannibalisiert, um im KI-Wettbewerb zu bestehen.

💻 Welche Veränderungen die Einführung von Ads in AI Overviews und AIMode mit sich bringt – insbesondere für Top-Funnel-Kampagnen, Produktfeeds und Markenkommunikation.

👥 Ob und wie E-Commerce-Anbieter künftig über ChatGPT neue Zielgruppen erreichen können – und welche Rolle strukturierte Daten, Feeds und Performance Max spielen werden.

✨ Welche neuen Entwicklungen es seit unserem ersten Webinar rund um das Thema gab – wenn ihr diesmal dabei seid, seid ihr auf dem aktuellen Stand!



Das Webinar richtet sich an Entscheider*innen und Online Marketer, die eine strategische Einordnung für ihren Onlineshop brauchen – jetzt anmelden und informiert bleiben!

Anzeigenvorschau und -freigabe für Performance Max

Mit einem neuen Feature in Performance Max kann man sich eine Vorschau der Anzeigen und sogar verschiedene Anzeigenvariationen anzeigen lassen. Es kann dabei zwischen Mobil- und Desktop-Ansicht unterschieden werden und das jeweilige Netzwerk ist für die Vorschau ebenfalls auswählbar.

Weiterhin kann die Ansicht auch mit Personen geteilt werden, die selbst keinen Google-Ads-Account haben. Das kann in der Absprache im Team oder mit Kund*innen vorteilhaft sein. Dafür wird ein Link generiert, der 14 Tage lang gültig ist und an die betreffenden Personen weitergegeben werden kann.

Google Discover für Desktop

Google Discover ist ein personalisierter Content Feed mit Artikeln, Videos und weiteren Inhalten, basierend auf den Vorlieben und Interessen der Nutzer*innen innerhalb der Google-Suchmaschine, welcher bisher nur auf Mobilgeräten verfügbar war. Google plant, das nun zu ändern und Discover auch für Desktop verfügbar zu machen, um die weiteren 36 % des weltweiten Desktop-Traffics auszunutzen, was für Advertiser und besonders auch für Publisher Vorteile bringen kann. Wann die Neuerung umgesetzt werden soll, ist nicht bekannt.

Neue, nicht überspringbare Anzeigenformate

Auf LinkedIn haben wir entdeckt, dass innerhalb von YouTube-Kampagnen im Kampagnentyp „Reichweite mit nicht überspringbaren Anzeigen“ ab sofort auch Anzeigen mit einer Länge von 16 bis 30 Sekunden möglich sind. Google weist in der Info darauf hin, dass diese vorzugsweise auf internetfähigen Fernsehern (Connected TV) ausgespielt werden und sich die Funktion noch in der Beta-Phase befindet.

Ebenfalls neu mit dabei: Eine feste Kombination von Bumper- und 15 Sekunden langen Videoanzeigen, ebenfalls in der Beta-Phase. Mit dieser Option werden sowohl 6-sekündige Bumper als auch 7 bis 15 Sekunden lange Videoanzeigen genutzt. Durch den Anzeigen-Mix kann eine größere Reichweite erzielt werden.

Side-by-Side Midroll Ads für Livestreams

Google hat außerdem ein neues Placement für YouTube-Livestreams angekündigt. Dabei wird das Livestream-Bild vorübergehend verkleinert, um die Werbung prominenter in den Vordergrund zu rücken. Der Livestream-Ton wird in der Zeit durch den Ton der Werbung ersetzt. Dieser Adtype soll die Unterbrechung des Livestreams vermeiden und wird nur in monetarisierten Channels platziert.

Guide für AI Max

Search Engine Land hat einen AI-Max-Guide herausgebracht, um die Einarbeitung in Googles neueste AI-getriebene Option für Suchkampagnen zu erleichtern. Dabei werden die Funktionsweise von AI Max aufgezeigt und die Vor- und Nachteile der Nutzung gegenübergestellt. Zudem gibt es eine Einordnung, wann es Sinn macht, AI Max zu testen und wann man besser beim klassischen Kampagnensetup mit Keywords bleiben sollte. Auch eine Hybrid-Strategie wird vorgestellt.

Außerdem spannend: Es werden die technische Voraussetzungen aufgezeigt, ein Einblick in die Unterschiede beim Budgeteinsatz gegeben und branchenspezifische Überlegungen angestellt. Zum Schluss bekommt man Entscheidungshilfen an die Hand, um zu entscheiden, ob das Testen von AI Max für das eigene Konto Sinn macht oder eher nicht.

Mehr Google News

Es gibt eine neue Google Hilfe-Seite, in der Google den Ziel-CPC für Demand Gen-Kampagnen vorstellt. Damit wird es möglich sein, einen durchschnittlichen Klickpreis festzulegen und steigenden Klickpreisen entgegenzuwirken. Diese Option soll das Ziel „Website Traffic“ besser unterstützen. Aktuell befindet sich die Gebotsstrategie noch in der Alpha-Phase und ist nur über eine Allowlist verfügbar. Wann sie flächendeckend in Deutschland verfügbar ist, ist nicht bekannt.

Google hat automatisch eine Funktion in Performance Max hinzugefügt, über die es der Kampagne ermöglicht wird, Bilder von der Landingpage für Anzeigen zu nutzen. Die Option ist standardmäßig aktiviert und sollte, falls nicht gewünscht, in den Kampagneneinstellungen manuell deaktiviert werden.

Google testet auf YouTube mit den Peak Points außerdem ein Timing-Feature, das Videoanzeigen genau dann einspielen soll, wenn die Zuschauer*innen am empfangsbereitesten für die Werbung sind. Die Basis für diese Peak Point sollen messbare Engagement-Daten bilden. Das Produkt wurde laut Googles Aussage mit Gemini entwickelt.

Amazon Ads

Eine neue Amazon-Ads-Zielgruppe

Für Sponsored-Brands-Kampagnen gibt es eine neue Zielgruppe: New-To-Brand (NTB) Shopper. Diese umfasst Kund*innen, die in den vergangenen 12 Monaten nicht bei der eigenen Marke gekauft haben. Advertiser können für diese Zielgruppe gezielte Gebotsanpassungen vornehmen und damit aktive Amazon-Nutzer*innen erreichen, die bisher noch nicht mit der eigenen Marke in Verbindung gekommen sind. Amazon wirbt damit, dass Werbetreibende so die NTB-Bestellungen erhöhen können.

AI Rufus auch in Deutschland

Rufus, die Amazon-KI, scheint nun auch für Deutschland ausgerollt worden zu sein und ist auf Produktdetail-Seiten zu finden. Sie kann auch während der Suche genutzt werden, wird aber in einem separaten Fenster angezeigt. Bei Klick auf ein Rufus-Ergebnis kommt man auf eine neue Such-Seite im Hauptfenster.