Produktempfehlungen gibt es jetzt wohl bald spartenübergreifend via ChatGPT – und damit sicherlich auch einen weiteren hochrelevanten Kanal für E-Commerce-Unternehmen. Von neuen Einblicken in Performance-Max-Kampagnen bis hin zu automatisch aktivierten Einstellungen im Merchant Center haben wir euch außerdem wieder die wichtigsten SEA Updates der letzten Wochen zusammengefasst.

Entwicklungen & Trends

OpenAI goes Shopping

OpenAI hat in der letzten Woche Demos zu Produktempfehlungen direkt in ChatGPT veröffentlicht. Mittlerweile ist die Funktion wohl bereits in wenigen Kategorien verfügbar und eine Vielzahl von Artikeln hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt. Hier ein kleiner Überblick:

Unser erster Eindruck: Hier könnte eine echte Alternative bzw. ein weiterer hochrelevanter Kanal für E-Commerce-Geschäftsmodelle entstehen – wir bleiben dran!

Google Ads

Unfairer Vorteil? Google aktualisiert Richtlinie für Werbepolitik

Am 14. April 2025 ist eine wichtige Änderung in Kraft getreten: Google hat seine Richtlinie für „Unfairen Vorteil“ aktualisiert. Bisher galt: Ein Unternehmen durfte pro Suchergebnisseite nur eine Anzeige schalten, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Diese Regel galt unabhängig davon, wo die Anzeige platziert war. Dies ändert sich jetzt. Künftig ist das sogenannte Double Serving erlaubt – also mehrere Anzeigen für dieselbe Website, App oder Marke, solange sie nicht direkt nebeneinander, sondern in verschiedenen Anzeigenpositionen (z. B. oben und unten) ausgespielt werden.

Warum ist das wichtig für euch?

Mehr Sichtbarkeit für starke Brands: Wer über das nötige Budget verfügt, kann nun potenziell gleich zwei oder mehr Anzeigen gleichzeitig auf der Suchseite platzieren. Das bedeutet mehr Fläche, mehr Klicks, mehr Conversions.

Wer über das nötige Budget verfügt, kann nun potenziell gleich zwei oder mehr Anzeigen gleichzeitig auf der Suchseite platzieren. Das bedeutet mehr Fläche, mehr Klicks, mehr Conversions. Höherer Wettbewerbsdruck für kleinere Werbetreibende: Wer sich bisher eine der wenigen Top-Positionen sichern konnte, bekommt nun mehr Konkurrenz durch Marken, die doppelt präsent sind.

Wer sich bisher eine der wenigen Top-Positionen sichern konnte, bekommt nun mehr Konkurrenz durch Marken, die doppelt präsent sind. Veränderte Auktionslogik: Da die Anzeigenpositionen nun als separate Auktionen behandelt werden, ändert sich auch das Zusammenspiel von Geboten, Anzeigenrelevanz und Positionierung.

Mehr Einblicke in Performance Max: Suchbegriffe jetzt im Bericht sichtbar

Wir haben lange gewartet und jetzt ist es verfügbar: Google ergänzt den Suchanfragenbericht für Performance-Max-Kampagnen. Mit dem aktuellen Update können jetzt Suchbegriffe aus PMax-Kampagnen direkt im standardmäßigen Suchanfragenbericht eingesehen werden.

Und nicht nur das: Negative Keywords lassen sich direkt aus dem Report heraus hinzufügen – ein echter Gamechanger für alle, die bisher blind auf die Automatisierung vertrauen mussten.

Aber was ihr beachten solltet: Das Update befindet sich derzeit noch in einem schrittweisen Rollout. Noch haben nicht alle Google-Ads-Konten Zugriff auf die neue Funktion – ein Blick in den eigenen Account lohnt sich also.

Demand Gen Ads: Automatische Screenshots der Landingpage

Google hat eine neue Funktion für Demand-Gen-Kampagnen eingeführt, die automatisch Screenshots von Landingpages erstellt und direkt in den Anzeigen als Vorschau angezeigt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, nimmt Google automatisch einen Screenshot der Landingpage und fügt diesen als Vorschauelement in die Anzeige ein. Dadurch erhalten Nutzer*innen einen visuellen „Sneak Peek“ davon, welche Seite sie nach dem Klick erwarten können. Dies könnte nicht nur die Transparenz erhöhen, sondern auch die Qualität der Klicks verbessern, da potenzielle Kund*innen bereits im Vorfeld sehen, was sie erwartet.

Derzeit wurde die Funktion vor allem bei Lead-Gen Video Ads beobachtet, was darauf hindeutet, dass sie zunächst gezielt ausgerollt wird und möglicherweise auch auf andere Kampagnentypen ausgeweitet wird.

Euer To-do: da der Screenshot der Landingpage automatisch als Teil eurer Anzeige angezeigt wird, sollten Werbetreibende sicherstellen, dass ihre Landingpages visuell optimiert sind.

Augen auf im Merchant Center: „Marketinginhalte verwenden“ automatisch aktiviert

Seit dem 3. April ist im Google Merchant Center die Einstellung „Marketinginhalte verwenden“ automatisch aktiviert. Damit nutzt Google Inhalte aus E-Mail-Marketing, Social Media oder Produkt-Newslettern und spielt sie in verschiedenen Oberflächen aus – etwa in Google Search, Shopping und Maps.

Google sammelt aus diesen Quellen relevante Inhalte, wie aktuelle Verkaufsaktionen, Social-Media-Profile, Markenbilder und sogar den kommunikativen Stil und die Werte der Marke. Klingt praktisch, birgt aber auch Risiken: Nicht jeder Inhalt eignet sich für die automatische Nutzung durch Google. Wer volle Kontrolle über seine Markenkommunikation behalten möchte, sollte die Einstellung gegebenenfalls manuell deaktivieren.

Neues Anzeigenformat: Videoanzeigen in der Google-Suche

Noch ein April-Highlight: Google testet aktuell Videoanzeigen direkt in der Suche. Diese erscheinen in einem Karussell über den klassischen Suchergebnissen und sollen vor allem die Aufmerksamkeit mobiler Nutzer*innen erhöhen.

Für euch bedeutet das eine spannende Möglichkeit, visuelle Botschaften direkt an Suchanfragen zu knüpfen. Wir bleiben gespannt, ob und wann der Rollout erfolgt.