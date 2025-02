Ein neuer Übereinstimmungstyp in den Suchbegriffberichten bei Google Ads kündigt sich an und und es gibt weitere Auswertungsmöglichkeiten in Performance Max. Außerdem haben wir noch eine Leseempfehlung für euch, wenn ihr prüfen wollt, wie eure Such- und Performance-Max-Kampagnen aufgesetzt sein müssen, damit sie harmonieren. Alle Updates aus dem Januar findet ihr wie immer hier in unseren SEA News.