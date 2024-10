1600 jährliche Besucher*innen, 70 Speaker*innen und 42 Stunden geballtes Expertenwissen: Die Online Expert Days vereinen die OMX und die SEOkomm und gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Konferenzen in dem Bereichen Online Marketing und SEO. Am 21. und 22. November sind wir wieder vor Ort in Salzburg dabei: In diesem Blogbeitrag geben wir euch einen Vorgeschmack auf die bestimmenden Themen der diesjährigen Ausgabe. Kleiner Spoiler, bevor ihr weiterlest: Ihr solltet euch jetzt noch schnell ein Ticket sichern, denn es nur noch wenige verfügbar! 😉