Die Google AI-Overviews sind jetzt auch in Deutschland verfügbar! 🎉 Neben dieser Neuigkeit erfahrt ihr diesmal auch von den neuesten Erkenntnissen der Google Search Central Live in New York sowie von spannenden Analysen, wie ihr Content für Large–Language–Modelle optimiert. Außerdem naht das Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes: meldet euch direkt schonmal für unser kostenloses Webinar zum Thema an! 👇