SEO Auslese Mai 2022

Im Mai schaute die SEO-Welt gespannt auf die jährlich stattfindende Google-I/O-Konferenz. In Kürze soll es einen neuen Video Page Indexing Report in der Search Console geben. Außerdem entschloss sich Google kurz vor Himmelfahrt dazu, das erste Core Update des Jahres auszurollen. Diese und weitere News findet ihr in der aktuellen SEO Auslese.