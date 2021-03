Es ist keine Überraschung, dass das Jahr 2021 komplett im Zeichen des neuen Rankingfaktors „Page Experience“ steht. So dominiert das Thema mit seinen Core Web Vitals auch im Februar die SEO-News-Welt. Der Monat hatte aber noch mehr zu bieten: So werden Duplikate in der Bilder-Suche in Zukunft vermieden und die Kooperation zwischen Google und dem Bundesgesundheitsministerium wurde beendet. Was es damit auf sich hat und viele weitere spannende SEO-News findet ihr wie gewohnt in unserer SEO-Auslese für den Februar.