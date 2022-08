SEO Auslese Juli 2022 

Die Google-Suche wird immer visueller, selbst Kurzvideos von unternehmensfremden Plattformen wie TikTok und Co. schaffen es inzwischen vermehrt in die organischen Suchergebnisse. Gleichzeitig verlagert sich bereits jetzt ein Großteil lokaler Suchanfragen in die sozialen Netzwerke. Was dieser Trend für Google bedeutet und welche News es sonst im Juli gab, erfahrt ihr in der SEO Auslese.

News der Suchmaschinen

Videos gewinnen weiter an Bedeutung

Video-Content wird bei NutzerInnen immer beliebter, das zeigt sich inzwischen auch verstärkt in der Google-Suche. Nach dem Rollout des May 2022 Core Updates gab es eine regelrechte Schwemme an Kurzvideos in den organischen Suchergebnissen. Neben den hauseigenen „Webstories“ und Youtube-Shorts spielt Google inzwischen auch Kurzvideos von TikTok und anderen Social Media Plattformen in den SERPs aus, was Suchenden den Zugang zu neuen Inhalten ermöglicht.

Kurzvideos in der Google-Suche (Quelle: Twitter)

Aber auch längere Videos, die auf Websites eingebunden werden, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Damit Website-BetreiberInnen deren Performance künftig besser auswerten können, führt Google – wie im Mai angekündigt – seit dem 11. Juli 2022 einen neuen Bericht zur Videoindexierung in der Search Console ein.

Der Report gibt Aufschluss darüber, auf wie vielen Seiten Google ein Video erkannt hat und welche Videos indexiert wurden. Analog zum herkömmlichen Abdeckungsbericht werden auch etwaige Fehlermeldungen aufgelistet. Zudem lässt sich der Status einzelner Videoseiten über das URL-Prüftool abfragen.

Video-Indexierungsbericht in der Search Console (Quelle: Google)

Bis der Bericht in eurer Search Console tatsächlich zur Verfügung steht, kann aber noch ein bisschen Zeit vergehen, da sich der Rollout über mehrere Monate erstrecken wird. Für SEOs und Content Marketer bedeutet dies aber schon jetzt, dass Videos noch stärker in die Marketing-Strategie einbezogen werden sollten. Gerade bei Ratgeberthemen und Anleitungen eignet sich dieses Content-Format hervorragend und wird in Zukunft sicher noch einen höheren Stellenwert in der Suche bekommen.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Local SEO News

TikTok & Instagram statt Google Maps

Die Generation Z nutzt für lokale Suchanfragen immer häufiger die sozialen Netzwerke. Senior Vice President Prabhakar Raghavan sagte kürzlich auf einer Konferenz: „In unseren Studien haben wir festgestellt, dass fast 40 Prozent der jungen Leute auf der Suche nach einem Ort zum Mittagessen nicht auf Google Maps oder über die Suchfunktion gehen. Sie nutzen TikTok oder Instagram.“

Raghavan verwies darauf, dass die jüngere Generation keinen Bezug zu Landkarten aus Papier habe und daher wahrscheinlich mit der Darstellung von Google Maps nicht so viel anfangen könne. Damit stellen die sozialen Medien inzwischen eine echte Konkurrenz zu Google dar. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser Trend in der Zukunft weiterentwickelt und welchen Einfluss dies auf die Arbeit von uns SEOs haben wird.

Neues beim Google Business Profile

Wie wichtig Rezensionen im Google Business Profile sind, zeigt gerade ein aktueller Test in den USA. Google testet offenbar ein neues Feature mit dem Namen „Find places through reviews“, das für lokale Suchanfragen ein Karussell mit passenden Rezensionen ausspielt. Bewertungen im Unternehmensprofil haben somit nicht nur eine starke Signalwirkung gegenüber NutzerInnen, sondern könnten mitunter künftig auch als Suchergebnisse fungieren.

Screenshot für „Find places through reviews” (Quelle: Twitter)

Google führt außerdem eine neue Funktion für Unternehmensprofile ein, mit der man automatische Antworten auf häufig gestellte Fragen von Kunden einrichten kann. Das Ganze ist jedoch etwas versteckt, daher hier eine kurze Anleitung:

Sucht nach eurem Unternehmensprofil auf Google

Klickt dann auf „Kunden“ > „Nachrichten“ > Drei Punkte > „Benachrichtigungseinstellungen“ > „Häufig gestellte Fragen verwalten“ > „Frage hinzufügen“

Branchen-Insights

Das bringen Keywords ohne Suchvolumen

Die Keyword-Recherche ist der heilige Gral der SEO-Arbeit. Doch wie geht man eigentlich mit Keywords um, für die ein Suchvolumen von null ausgegeben wird? Diese Frage beantwortete Tory Gray ausführlich in ihrem Blogartikel zum Thema Zero-Volume Keywords.

Zunächst einmal muss die Angabe Suchvolumen = 0 nicht zwangsläufig bedeuten, dass niemand diesen Suchbegriff eingibt. Es wäre auch denkbar, dass Tools wie der Keyword Planner bestimmte (neue) Suchbegriffe noch nicht im Repertoire haben oder einfach nicht alle Daten bereitstellen. Das Potenzial von Zero-Volume Keywords besteht darin, dass sie in der Regel sehr spezifisch sind, was sowohl mit geringem Wettbewerb als auch mit einer hohen Passgenauigkeit der Suchintention einher geht.

Gerade für Unternehmen mit sehr nischigen Services und Produkten oder einer kleinen Zielgruppe kann die Optimierung auf diese Keywords deshalb eine sinnvolle SEO-Strategie darstellen. Der Artikel erklärt ausführlich, welche Tools geeignet sind und wie die Inhalte für solche Suchanfragen optimiert werden können. Durchlesen lohnt sich!

Branchen News kurz & knapp

Olaf Kopp hat die Grundarten von Suchintentionen um sogenannte Micro Intents erweitert. So untergliedert sich beispielsweise die transaktionale Suchintention in seinem Modell in vier weitere Bereiche. Durch die Granularität lassen sich die verschiedenen Content-Typen noch besser den Phasen der Customer Journey zuordnen.