Google rollt schrittweise einen KI-Performance-Bericht in der Search Console aus, während Microsoft seine Auswertungsmöglichkeiten für KI-Suchergebnisse weiter ausbaut. Zudem haben wir die Erkenntnisse einer aktuellen Studie zum Phänomen der Ghost Citations zusammengefasst und erklären, wie das neue Feature “AI Deep Dives” von SISTRIX wertvolle Einblicke für eure Webseite liefert.

News der Suchmaschinen

Google Search Console: Neuer KI-Bericht wird ausgerollt

Google rollt aktuell den neuen KI-Performance-Bericht in der Search Console schrittweise aus. Damit wird erstmals sichtbar, wie häufig Inhalte in Googles KI-Suchergebnissen (z. B. AI Overviews) erscheinen.

Im Report enthalten:

Impressionen für KI-Suchergebnisse (aktuell keine Klicks)

Die URLs, die in KI-Ergebnissen erscheinen

Daten rückwirkend bis zum 18. Mai 2026

💡 Wichtig zu wissen: Eine reine Erwähnung (Mention) in einer KI-Antwort zählt nicht automatisch als Impression. Diese wird nur erfasst, wenn ein Link zur Website sichtbar ist oder über „Quelle anzeigen“ eingeblendet werden kann. Reine Textnennungen ohne verlinkte Quelle erscheinen daher nicht im Report.

Einblick in den KI-Performance-Bericht in der Google Search Console

Auch Microsoft baut die Auswertungsmöglichkeiten für KI-Suchergebnisse weiter aus. Während Google aktuell vor allem Basisdaten zur KI-Sichtbarkeit liefert, erweitert Bing seine Webmaster Tools um deutlich detailliertere Analysen.

Neu hinzugekommen sind unter anderem:

Citation Share: Anteil der Zitationen einer Website in KI-Antworten

Anteil der Zitationen einer Website in KI-Antworten Topics: Thematische Muster, für die Inhalte zitiert werden

Thematische Muster, für die Inhalte zitiert werden Intents: Erkannte Nutzer*innenabsichten hinter Suchanfragen

Erkannte Nutzer*innenabsichten hinter Suchanfragen Compare: Vergleich der eigenen Performance im zeitleichen Verlauf.

Einschränkung: Die neuen Auswertungen liefern bereits spannende Erkenntnisse, allerdings werden insbesondere Topics und Intents derzeit noch nicht immer zuverlässig erkannt.

Unser Fazit

Sowohl Google als auch Microsoft schaffen zunehmend Transparenz darüber, wie Websites in KI-generierten Suchergebnissen berücksichtigt werden. Während Google aktuell den Fokus auf Impressionen legt, bietet Bing bereits tiefere Einblicke in Zitationen, Themen und Suchintentionen – wenn auch mit Verbesserungspotenzial. Es bleibt abzuwarten, wie sich die KI-Reports der Suchmaschinen in den kommenden Monaten weiterentwickeln werden – und welche Erkenntnisse wir daraus künftig für unsere SEO-Arbeit ableiten können.

„Ghost Citations“ – KI nennt oft nicht die Marke

Eine aktuelle Semrush-Studie zeigt: 62 % aller KI-Citations sind sogenannte Ghost Citations. Das heißt: Die Website wird zwar als Quelle verlinkt, der Markenname jedoch nicht in der Antwort erwähnt.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie:

ChatGPT vs. Gemini: ChatGPT verlinkt Quellen häufig (87 %), nennt Marken aber selten (20,7 %). Bei Gemini ist es genau umgekehrt: viele Markennennungen (83,7 %), aber wenige Quellenlinks (21,4 %).

ChatGPT verlinkt Quellen häufig (87 %), nennt Marken aber selten (20,7 %). Bei Gemini ist es genau umgekehrt: viele Markennennungen (83,7 %), aber wenige Quellenlinks (21,4 %). Je nach Land unterschiedlich: Die Brand Mention Rate liegt in Indien und Schweden bei rund 50 %, in Italien, Brasilien und den Niederlanden dagegen nur bei 18 – 22 %.

Die Brand Mention Rate liegt in Indien und Schweden bei rund 50 %, in Italien, Brasilien und den Niederlanden dagegen nur bei 18 – 22 %. Prompts entscheiden: Kurze, dialogorientierte Suchanfragen führen häufiger zu Markennennungen als lange, detaillierte Prompts.

Kurze, dialogorientierte Suchanfragen führen häufiger zu Markennennungen als lange, detaillierte Prompts. Unterschiedliche Contentformate: Informationsinhalte werden meist nur zitiert, während vergleichende Inhalte (z. B. “Tool A vs. Tool B”) 2,4-mal häufiger eine Markennennung erhalten.

SISTRIX launcht „AI Deep Dives“ für Domain- und Themenanalysen

SISTRIX hat ein spannendes neues Feature am Start: “AI Deep Dives”. Im AI-Analysebereich gibt es einige automatisierte Berichte, die ihr euch zu Themen oder Domains anschauen könnt. Ihr könnt zum Beispiel folgende Bereiche analysieren:

Faktenkonsistenz : Was erzählen die einzelnen KI-Modelle über die Marke? Widersprechen sie sich gegebenenfalls und wenn ja, bei welchen Themen oder Infos?

: Was erzählen die einzelnen KI-Modelle über die Marke? Widersprechen sie sich gegebenenfalls und wenn ja, bei welchen Themen oder Infos? Markenwahrnehmung: Wie positiv oder negativ ist die Wahrnehmung der Marke?

Wie positiv oder negativ ist die Wahrnehmung der Marke? Themen, Rollen & Wettbewerbsumfeld: In welchem Kontext wird die Marke genannt? Wird diese z. B. häufig als eine von mehreren Einkaufsmöglichkeiten für Sportmarken genannt?

In welchem Kontext wird die Marke genannt? Wird diese z. B. häufig als eine von mehreren Einkaufsmöglichkeiten für Sportmarken genannt? Quellenlücken (Content Gaps): Wo hinkt die Website im Vergleich zur Konkurrenz bei den Citations (Zitationen) hinterher?

Eure Outputs könnt Ihr Euch anschließend auch als PDF oder direkt als Markdown herunterladen. Die AI Deep Dives sind zunächst in SISTRIX für AI/Chatbots verfügbar – kostenlos für alle SISTRIX Nutzer*innen.

Einblick in das neue SISTRIX Feature AI Deep Dives im Report Markenwahrnehmung

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google Spam Update abgeschlossen: Das Google June 2026 Spam Update wurde bereits nach zwei Tagen vollständig ausgerollt – deutlich schneller als viele frühere Spam-Updates.

Das Google June 2026 Spam Update wurde bereits nach zwei Tagen vollständig ausgerollt – deutlich schneller als viele frühere Spam-Updates. Google Trends mit Vorsicht nutzen: In der SEO-Community wird diskutiert, ob Fan-Out Queries von KI-Systemen die Google-Trends-Daten verfälschen. Suchtrends sollten daher aktuell kritisch hinterfragt und idealerweise mit weiteren Datenquellen validiert werden.

In der SEO-Community wird diskutiert, ob Fan-Out Queries von KI-Systemen die Google-Trends-Daten verfälschen. Suchtrends sollten daher aktuell kritisch hinterfragt und idealerweise mit weiteren Datenquellen validiert werden. Google entwickelt neue Methode gegen KI-Spam: Mit S-CTS (Semantic Content Transformation Score) testet Google ein Verfahren, das KI-generierte Inhalte erkennen soll, die bestehende Texte lediglich umformulieren, ohne echten Mehrwert zu schaffen. Ziel ist es, minderwertigen KI-Content zuverlässiger zu identifizieren – unabhängig davon, ob er von Menschen oder KI erstellt wurde.

Branchen Insights

Gerichtsurteil: Google haftet für Inhalte aus AI Overviews

Ein wegweisendes Urteil des Landgerichts München stärkt die Verantwortung von Google für KI-generierte Suchergebnisse: AI Overviews gelten rechtlich als eigene Aussagen von Google – nicht als klassische Suchergebnisse.

Hintergrund ist ein Fall, in dem AI Overviews zwei Verlage fälschlicherweise mit Betrug und unseriösen Geschäftspraktiken in Verbindung brachten – obwohl diese Aussagen in keiner der verlinkten Quellen vorkamen. Das Gericht wies auch Googles Argument zurück, Nutzer*innen könnten die Informationen selbst überprüfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, könnte aber weitreichende Folgen für Google und andere KI-Anbieter haben.