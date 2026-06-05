Mit seinem ersten offiziellen Guide zur KI-Optimierung lieferte Google im letzten Monat wichtige Orientierungspunkte für die SEO-Branche. Gleichzeitig brachte die Entwicklerkonferenz Google I/O mit der Intelligent Search Box umfassende Neuerungen für die Suchzeile auf den Weg. Außerdem erfahrt ihr in diesen SEO News entscheidende Faktoren für KI-Zitate und mehr Details über ein stilles Chrome-Update, das aktuell in der Kritik steht.

Google veröffentlicht ersten offiziellen „AI Optimization Guide“

Google hat erstmals einen offiziellen Guide mit Empfehlungen zur Optimierung für generative KI-Suchfunktionen (wie AI Overviews) veröffentlicht. Die wichtigste Erkenntnis: Google unterscheidet bei der Optimierung nicht zwischen der klassischen Suche und der KI-gestützten Suche – beides ist und bleibt schlichtweg SEO.

Die wichtigsten Key Facts aus dem Guide:

SEO bleibt das Fundament: Die beste Vorbereitung auf KI-Suchfunktionen sind und bleiben etablierte SEO-Best-Practices. Technische Crawlbarkeit, eine saubere Indexierung und starke Core Web Vitals bilden die zwingende Basis, um überhaupt für KI-Zitate infrage zu kommen.

Die beste Vorbereitung auf KI-Suchfunktionen sind und bleiben etablierte SEO-Best-Practices. Technische Crawlbarkeit, eine saubere Indexierung und starke Core Web Vitals bilden die zwingende Basis, um überhaupt für KI-Zitate infrage zu kommen. Fokus auf Non-Commodity Content: Google priorisiert Inhalte, die über das generische Maß hinausgehen. Gefragt ist People-First-Content, der echte Expertise und originelle Einblicke bietet.

Google priorisiert Inhalte, die über das generische Maß hinausgehen. Gefragt ist People-First-Content, der echte Expertise und originelle Einblicke bietet. „GEO/AEO-Hacks“ sind Zeitverschwendung : Neue Taktiken wie Chunking oder llms.txt können laut Google ignoriert werden, stattdessen sollten effektivere SEO-Strategien priorisiert werden.

: Neue Taktiken wie Chunking oder llms.txt können laut Google ignoriert werden, stattdessen sollten effektivere SEO-Strategien priorisiert werden. Gleiche Spam-Richtlinien: Die bekannten Qualitäts- und Spam-Richtlinien von Google greifen nahtlos auch für die AI Overviews und den AI Mode.

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Studien-Check: Was beeinflusst das Ranking in KI-Zitaten?

Ergänzend zum AI Optimization Guide von Google liefert eine Analyse von Cyrus Shepard (Zyppy) tiefe Einblicke in die Mechanik hinter KI-Quellenangaben. Shepard hat 54 Studien, Patente und Experimente ausgewertet, um die entscheidenden Faktoren für die Sichtbarkeit in Large Language Models (LLMs) zu identifizieren. Das Ergebnis bestätigt: „AI Citation Optimization“ ist untrennbar mit gutem SEO verbunden.

Die wesentlichen Treiber für AI-Citations sind:

Technische Basis: Seiten müssen aufrufbar und indexierbar sein.

Es besteht eine starke Korrelation zwischen klassischen Top-Rankings bei Google und der Wahrscheinlichkeit, von KI-Modellen zitiert zu werden.

Die Antworten müssen zur Such- und Nutzerintention passen.

Themencluster helfen durch entsprechende Topic Authority.

Kernbotschaften und Definitionen sollten möglichst weit oben im Content platziert werden, um die maschinelle Extrahierung zu erleichtern.

Fazit: Der Report bestätigt, dass LLMs genau das belohnen, was auch für Google zählt: Technisch sauber aufgesetzte Seiten und eine hohe inhaltliche Relevanz, die Expertise demonstriert.

Ranking-Faktoren und wie stark sich diese jeweils auf AI-Citations auswirken.

News der Suchmaschinen

Intelligent Search Box – Das Ende des Einzeilers

Google hat auf der I/O das erste größere Update der Suchzeile seit 25 Jahren vorgestellt. Die neue Intelligent Search Box passt sich dynamisch an lange, konversationsbasierte Eingaben an und wird multimodal: Nutzer*innen können künftig Dokumente, Bilder oder ganze Chrome-Tabs als Input nutzen. KI-gestützte Vorschläge helfen dabei aktiv, komplexe Anfragen präziser zu formulieren. Das neue Suchfeld wird derzeit in allen Ländern und Sprachen eingeführt, in denen der KI-Modus verfügbar ist.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Google Core Update Mai 2026 : Ab dem 21. Mai hat neues Core Update ausgerollt, das diese Woche abgeschlossen wurde.

Ab dem 21. Mai hat neues Core Update ausgerollt, das diese Woche abgeschlossen wurde. Google Preferred Sources weltweit live : Nutzer*innen können jetzt global ihre bevorzugten (News-)Quellen festlegen – damit ist das Feature auch in Deutschland verfügbar. Laut Google ist die Wahrscheinlichkeit für einen Klick doppelt so hoch, wenn eine Quelle als „preferred source“ ausgewählt wurde.

Nutzer*innen können jetzt global ihre bevorzugten (News-)Quellen festlegen – damit ist das Feature auch in Deutschland verfügbar. Laut Google ist die Wahrscheinlichkeit für einen Klick doppelt so hoch, wenn eine Quelle als „preferred source“ ausgewählt wurde. Endgültiges Aus für FAQ Rich Results: Google hat die Unterstützung für FAQ-Snippets nun endgültig eingestellt. Da die Ausspielung bereits zuvor drastisch reduziert wurde, sind kaum Traffic-Auswirkungen zu erwarten. Ab Juni verschwindet voraussichtlich auch der entsprechende Bericht in der Google Search Console.

Google hat die Unterstützung für FAQ-Snippets nun endgültig eingestellt. Da die Ausspielung bereits zuvor drastisch reduziert wurde, sind kaum Traffic-Auswirkungen zu erwarten. Ab Juni verschwindet voraussichtlich auch der entsprechende Bericht in der Google Search Console. Lighthouse prüft llms.txt – Relevanz bleibt gering: Dass der Lighthouse Report nun das Vorhandensein einer llms.txt überprüft, sorgte für Verwirrung in der Community bezüglich deren Relevanz. John Müller stellte auf Bluesky klar: Die Datei ist kein Ranking-Faktor. Er rät weiterhin zur Priorisierung der Nutzerbedürfnisse statt technischer „Hype-Dateien“ ohne SEO-Mehrwert.

Dass der Lighthouse Report nun das Vorhandensein einer llms.txt überprüft, sorgte für Verwirrung in der Community bezüglich deren Relevanz. John Müller stellte auf Bluesky klar: Die Datei ist kein Ranking-Faktor. Er rät weiterhin zur Priorisierung der Nutzerbedürfnisse statt technischer „Hype-Dateien“ ohne SEO-Mehrwert. Screaming Frog Update ist da: Die neue Version 24.0 bringt nützliche Features für euch, z. B. lässt sich das Tool jetzt mit KI-Schnittstellen (wie Claude) verbinden. Anschließend könnt Ihr eine Zusammenfassung des Crawls generieren oder bestimmte Aspekte visualisieren. Auch ist es jetzt möglich, zwei Crawls direkt miteinander zu vergleichen.

Branchen Insights

Chrome installiert ungefragt 4 GB KI-Modell

Für Aufsehen im Bereich Datenschutz und Ressourcenmanagement sorgt derzeit ein „stilles“ Update von Google Chrome. Laut einem Bericht von „The Privacy Guy“ installiert der Browser im Hintergrund automatisch das lokale KI-Modell Gemini Nano auf den Geräten der Nutzer*innen.

Die Kritik: Datenschützer*innen bemängeln die mangelnde Transparenz dieser „Silent Installs“. Zudem lassen sich die Dateien manuell kaum entfernen; Chrome lädt das Modell bei Updates oft ungefragt erneut herunter. Zudem führt der bis zu 4 GB große Download auf Geräten mit wenig Speicherplatz zu Problemen und verursacht durch seine Größe einen massiven Energieverbrauch.