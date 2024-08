OpenAI macht den nächsten Schritt im Wettbewerb gegen Google und kündigte SearchGPT an. Das Tool beantwortet Fragen von Nutzer*innen mit aktuellen Informationen aus dem Web, inklusive Quellenangaben. Bisher ist nur ein erster Prototyp verfügbar, welcher von einer kleinen Gruppe von Nutzer*innen und Publishern getestet wird. Wenn auch ihr SearchGPT ausprobieren möchtet, könnt ihr euch für die Warteliste anmelden.

Trotz allgemeiner Begeisterung gibt es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Publisher. Einige fürchten, dass das Tool die Anzahl ihrer Webseitenbesuche reduzieren könnte. OpenAI bezog dazu Stellung:

“We are committed to a thriving ecosystem of publishers and creators. We hope to help users discover publisher sites and experiences, while bringing more choice to search. For decades, search has been a foundational way for publishers and creators to reach users. Now, we’re using AI to enhance this experience by highlighting high quality content in a conversational interface with multiple opportunities for users to engage.”