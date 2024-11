Diesen Oktober gibt es spannende Neuerungen bei Google Shopping: erweiterte Produkt-Snippets und der Einzug von KI für eine neue Shopping Experience. Außerdem diesmal dabei: eine Preview auf die interessantesten Speakerbeiträge sowie ein letzter Aufruf, euch mit unserem Partnercode noch ein vergünstigtes Ticket für die Online Expert Days vom 21. bis 22. November 2024 in Salzburg zu sichern, denn die Tickets werden langsam knapp. Das und weitere spannende Updates aus der SEO-Welt erfahrt ihr wieder in unseren SEO News!

News der Suchmaschinen

Google Shopping wird immer wichtiger

Wie bereits in einer unserer letzten SEO News berichtet, nimmt Google das Thema Shopping mehr und mehr ins Visier. Im Oktober gab es jetzt erneut eine Anpassung der Shopping-Ergebnisse in den SERPs: Für bestimmte Keywords erscheint (auch hierzulande) ein neues und sehr umfangreiches Produkt-Snippet.

Dem neuen Produkt-Karussell scheinen strukturierte Daten des Typs ItemList zugrunde zu liegen. Aktuell testet Google die neue Darstellung noch. Ob sich die Karussell-Rich-Suchergebnisse in den SERPs etablieren, bleibt noch abzuwarten.

Neue Darstellung der Google-Shopping-Ergebnisse (Produkt-Karussells) am Beispiel von Yoga-Blöcken

Des Weiteren kündigte Google im Oktober eine große Transformation in Bezug auf Google Shopping an. Das Unternehmen möchte damit offensichtlich seine Position als eine der führenden Produktsuchmaschinen vorantreiben. Die neue Shopping Experience umfasst dabei drei Kernfunktionen:

personalisierte Produktvorschläge, die mithilfe von KI erzeugt werden,

personalisierte Shopping-Ergebnisse und

maßgeschneiderte Deals und Best-Price-Angebote.

Das neue, KI-basierte Google Shopping wird zunächst in den USA ausgerollt – wann die neue Shopping Experience auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch offen.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

KI-gesteuerte Suchergebnisse in den USA : Google hat begonnen, in den USA Suchergebnisseiten einzuführen, die vollständig von einer KI organisiert werden. Diese Seiten sollen zunächst inspirative Inhalte, z. B. Rezepte, bieten, später aber auch Themen wie Filme und Musik. Die von der KI zusammengestellten Suchergebnisse setzen sich aus Bildern, Artikeln, Videos und Foren zusammen und regen zum Stöbern an. Der Traffic läuft dabei wie gewohnt in die Search Console (GSC) ein. Speziell für diese Suchergebnisse könnt ihr den Content aktuell nicht optimieren – es gilt jedoch weiterhin, qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Wann die KI-Suchergebnisse auch in anderen Ländern ausgerollt werden sollen, ist noch nicht bekannt.

: Google hat begonnen, in den USA Suchergebnisseiten einzuführen, die vollständig von einer KI organisiert werden. Diese Seiten sollen zunächst inspirative Inhalte, z. B. Rezepte, bieten, später aber auch Themen wie Filme und Musik. Die von der KI zusammengestellten Suchergebnisse setzen sich aus Bildern, Artikeln, Videos und Foren zusammen und regen zum Stöbern an. Der Traffic läuft dabei wie gewohnt in die Search Console (GSC) ein. Speziell für diese Suchergebnisse könnt ihr den Content aktuell nicht optimieren – es gilt jedoch weiterhin, qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Wann die KI-Suchergebnisse auch in anderen Ländern ausgerollt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Die Sitelink-Suche wird im November entfernt: Das Feature wurde offenbar zu wenig genutzt. Die dazugehörigen strukturierten Daten könnt ihr entfernen, es ist aber nicht zwingend notwendig. Nicht unterstützte, strukturierte Daten sollen keine Probleme in der Suche oder Fehler in den Search Console-Berichten auslösen.

SEA Tipps für Black Friday – ein E-Mail-Kurs

Off-topic: habt ihr eigentlich schon eure Google Ads für die High Season fertig vorbereitet? Unser SEA Team hat da etwas für euch!

In unserem kostenlosen E-Mail-Kurs geben wir euch wertvolle Insights, Tipps und praktische Empfehlungen, mit denen ihr eure Google-Ads-Kampagnen für Black Friday & Co. optimieren könnt. So kommt ihr erfolgreich durch die wichtigste Zeit des Jahres für E-Commerce-Unternehmen und Online-Shops – auch, wenn nur noch wenig Zeit ist.

Branchen Insights

Die Online Expert Days rücken näher: jetzt noch ein Ticket sichern!

1600 jährliche Besucher*innen, 70 Speaker*innen und 42 Stunden geballtes Expertenwissen: Die Online Expert Days vereinen die OMX und die SEOkomm und gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Konferenzen in den Bereichen Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Diesen Monat ist es endlich so weit – wir freuen uns, vom 21. bis 22. November wieder in Salzburg dabei zu sein.

Von Trendthemen, die die Branche beherrschen, wie Marketing Automation oder KI im Content Marketing bis zu praktischen Einblicken in die Relaunch-Projekte großer Marken: in unserem Blogbeitrag erfahrt ihr genauer, auf welche Speaker*innen, Themen und Programmpunkte wir uns besonders freuen. Mit unserem Code PROJECTER2024 erhaltet ihr außerdem noch 25 Euro netto Rabatt auf euer Ticket: schnell sein lohnt sich, denn es sind nur noch wenige verfügbar!

Die Online Expert Days versammeln führende Köpfe der Online-Marketing-Branche, um die neuesten Trends und Technologien zu diskutieren. Ihr habt die Chance, aus erster Hand von Expert*innen zu lernen und euer Netzwerk zu erweitern. Dieses Jahr werden neben den Vorträgen renommierter Speaker*innen außerdem auch spannende Deep-Dives angeboten, die euch wertvolles Know-how für den Agenturalltag mitgeben. Also, worauf wartet ihr noch? Wir sehen uns in Salzburg! 👋

Branchen News kurz & knapp