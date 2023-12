SEO News November 2023: Google setzt den Fokus auf Shopping-Ergebnisse und eine Suchmaschine steht zum Verkauf

Google verstärkt seinen Fokus auf Shopping-Erlebnisse: Wir verraten euch, was das aus SEO-Sicht für den Bereich E-Commerce bedeutet. Außerdem werfen wir einen Blick auf die wachsende Bedeutung der Optimierung von generativen KI-Suchmaschinen in der SEO-Welt und enthüllen, welche Suchmaschine 2024 ein Comeback feiern wird. Das und wie ihr ganz gezielt euren Content so optimieren könnt, dass dieser in den Rankings steigt, verraten wir euch in den SEO News des vergangenen Monats. Los geht’s!

News der Suchmaschinen

Wird Google zum Online-Shop?

Google als Online-Shop: SEO Experte Brodie Clark teilte auf X einen Screenshot, der zeigt, wie mittlerweile in den USA Produktsuchen teilweise aussehen können und gibt dabei wertvolle Tipps, wie ihr eure Inhalte für die SERPs ideal vorbereitet.

Stellt sicher, dass eure Händlereinträge gültig sind. Achtet auf eine gute Verkäuferbewertung. Stellt eine korrekte Bildindizierung und Mehrbild-Thumbnails sicher. Behaltet den Namen eurer Website und ein Favicon in Bezug auf die strukturierten Daten der Website im Auge.

Google-Shopping-Ergebnisse rutschen stärker in den Fokus.

Strukturierte Daten scheinen damit immer wichtiger im E-Commerce zu werden. Weitere ausführliche Informationen zu den fünf Tipps erfahrt ihr im Tweet. In Deutschland gibt es diese ausgeprägte Darstellung der Shopping-Ergebnisse bisher noch nicht. Doch wir beobachten schon seit Monaten, dass einzelne Produkte immer prominenter in den organischen Suchergebnisseiten dargestellt werden.

Produktkacheln werden teilweise immer prominenter auf der „normalen“ Suchergebnisseite angezeigt.

Ein neues Shopping Feature in der Google-Suche

Das neue Google-Shopping-Feature, das Google in den USA hinzugefügt hat, ähnelt stark einer Webseite, die Shopping-Informationen aus dem gesamten Internet bündelt und Nutzer*innen in einer leicht zu navigierenden Weise zugänglich macht. Gleichzeitig wurden Änderungen an Chrome für Mobiltelefone und Desktops angekündigt. Damit soll der Webbrowser stärker auf die Shopping-Funktionen ausgerichtet werden.

Sollte das Shopping-Portal und seine neuen Funktionen auch in anderen Ländern ausgerollt werden, wird Google sehr wahrscheinlich mehr und mehr zur Schnäppchen-Suchmaschine: Das bedeutet auch, dass der Preiskampf online zukünftig noch schwerer wird.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Ein weiteres Google Core Update wurde am 2. November 2023 veröffentlicht. Nur wenige Tage später folgte das November 2023 Review Update. Wir sind gespannt, wie sich beide Updates auf die Rankings auswirken.

SEO Südwest veröffentlichte einen Artikel zum Thema Helpful Content und verriet, warum Seiten nach dem letzten Update Rankings verloren haben. Die Kernaussage: Texte ohne Mehrwert werden jetzt besser von Google erkannt und können abgestraft werden. Außerdem wirkt sich das Helpful Content Update seitenübergreifend auf die Sichtbarkeit aus: Einige wenige „schlechte“ Seiten sind nicht schädlich für die gesamte Website, überwiegen diese jedoch, dann ist eine Content-Überarbeitung notwendig.

Das U.S. Department of Justice hat Dokumente veröffentlicht, in denen Google teilweise aufzeigen musste, wie das Google Ranking funktioniert. Demnach gibt / gab es „3 Pillars of Ranking“:

Body: Was das Dokument über sich selbst aussagt, Verankerung: Was das Internet über das Dokument aussagt, Nutzer*innen-Interaktionen: Was die Nutzer*innen über das Dokument sagen.



Zu den Nutzer*innen-Interaktionen gehören laut der Dokumente Klicks, Scrolling und Maus-Hovers. Das alte Google-Logo auf den Slides verrät zwar, dass diese Dokumente schon etwas älter sind. Wir vermuten jedoch, dass die Dokumente nicht viel an Aktualität verloren haben.

In der Google Search Console gibt es einen neuen Bericht zur robots.txt. Diesen findet ihr unter „Einstellungen“. Dort seht ihr die aktuelle robots.txt und wann sie abgerufen wurde sowie eine Versions-Historie der robots.txt. Außerdem findet ihr dort mögliche Probleme und könnt ein erneutes Crawlen durch Google beantragen (falls Änderungen ganz schnell von Google verarbeitet werden müssen).

Branchen Insights

Macht ihr schon LLM-Optimierung?

Large Language Modelle (LLM oder GAI) sind große, generative Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz. Ihr kennt und nutzt LLM z. B. bereits mit ChatGPT oder BERT. Mit dem Hype um KI-Tools stellt man sich in der SEO-Welt mehr und mehr die Frage, wie sich SEO durch künstliche Intelligenz verändern wird. So zielen z. B. LLM-Optimierungen darauf ab, dass Unternehmen ihre Marken oder Produkte in den Ergebnissen von ChatGPT & Co. hervorheben. LLM-Optimierungen können so zukünftig Kaufentscheidungen immens beeinflussen.

Ist es also sinnvoll, Inhalte für die Systeme hinter ChatGPT und Co. so zu optimieren, sodass die KI bevorzugt bestimmte Ergebnisse anzeigt? Und ist das überhaupt möglich? Diesen und weiteren spannenden Fragen geht ein Artikel von 121Watt nach. Eine Vermutung des Geschäftsführers von 121Watt und KI-Experten Alexander Holl ist:

Das, was sich schon seit Jahren in der SEO abzeichnet, also die Optimierung der Website am langfristigen Nutzerinteresse (Googles-Konzept E-E-A-T), wird auch für die ‚Optimierung von großen Sprachmodellen‘ gelten. Dabei gibt es keine Abkürzung in die großen Sprachmodelle, sondern nur den langfristigen Aufbau von Expertise und Autorität zu einem Thema […]. Alexander Holl, Gründer und Geschäftsführer von 121Watt

Weiterhin zeigt er auf, wie ihr bei der Optimierung von Large-Language-Sprachmodellen vorgehen könnt und wie sich SEO in Zukunft mit den immer populärer werdenden KI-Tools entwickeln könnte.

Branchen News kurz & knapp