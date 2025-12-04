AI-Plattformen wie ChatGPT und Perplexity befinden sich im Wettbewerb um eigene Suchindize. Wir verraten euch, wie dabei das „Entity Update“ von ChatGPT die Grundlage für verlässlichere Markenempfehlungen legen will. Außerdem: es gibt News zur Google Search Console, ein ChatGPT-Dokument wurde geleakt und Googles neue Anzeigenlayouts haben für Verwirrung gesorgt – alle Updates in unseren SEO News.

AI-Plattformen: Der Wettlauf um den eigenen Suchindex

Viele AI-Plattformen entwickeln zunehmend eigene Suchindizes. Damit wollen sie unabhängiger von Google oder Bing werden. Dieser Schritt ist jedoch mit großen Herausforderungen verbunden, denn um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen von Nutzer*innen zu sichern, benötigen diese Plattformen robuste Anti-Spam-Systeme und strikte Qualitätskontrollen.

Google verbesserte kontinuierlich seinen Algorithmus über Jahre hinweg mit Updates wie Panda oder Penguin, um Manipulationen der Sichtbarkeit zu verhindern. Die neuen AI-Plattformen stehen jetzt vor der Aufgabe, ähnliche, ausgereifte Schutzmechanismen zu entwickeln, da sonst ein langfristiger Verlust des Vertrauens droht.

Leading AEO Strategy & Research Joshua Blyskal schrieb auf LinkedIn, dass ChatGPT im Oktober 2025 ein großes „Entity Update“ ausgerollt hat. Dieses verändere die Art, wie Marken erkannt und empfohlen werden und sei ein möglicher Schritt in Richtung Quellenvalidierung und Strukturierung:

Das Update verändert, wie Marken erkannt und in Empfehlungen eingebunden werden.

Marken werden nun als strukturierte Entitäten (Entity[„brand“, …]) gekennzeichnet.

Blyskal vermutet, dass das Update die Infrastruktur für ChatGPT Shopping stärken soll – denn für verlässliche Produktempfehlungen und Transaktionen braucht es klar definierte und verifizierte Entitäten.

ChatGPT nutzt hierfür wahrscheinlich mehrere externe Validierungsquellen gleichzeitig, darunter Wikipedia, Reddit sowie Review- und Nachrichtenseiten.

Kurz & knapp: Google-Ticker November

Ein neues Anzeigenlayout in den SERPS sorgt für Verwirrung: Google führte ein neues Anzeigenlayout ein, welches die Unterscheidbarkeit zwischen Ads und organischen Suchergebnissen verschlechtert hat. Viele in der Community vermuten dahinter ein bewusst irreführendes Design, um die Klickzahlen der Anzeigen zu steigern.

Google führte ein neues Anzeigenlayout ein, welches die Unterscheidbarkeit zwischen Ads und organischen Suchergebnissen verschlechtert hat. Viele in der Community vermuten dahinter ein bewusst irreführendes Design, um die Klickzahlen der Anzeigen zu steigern. Neue Features in der Google Search Console (GSC): Im Leistungsbericht der GSC könnt ihr jetzt über einen Rechtsklick im Diagramm Anmerkungen (Annotations) hinzufügen. Das ist nützlich, um wichtige Änderungen auf eurer Webseite oder die Veröffentlichung neuer Inhalte zu dokumentieren. Zudem könnt ihr im Leistungsbericht jetzt auch nach Brand- und No-Brand-Keywords filtern. Dabei sollen automatisch Falschschreibweisen berücksichtigt werden. Der Filter ist aktuell noch nicht überall verfügbar.

Über einen Rechtsklick in der Diagramm-Darstellung können in der Google Search Console Anmerkungen hinzugefügt werden.

Digital PR hilft, von KI empfohlen zu werden : Das bestätigte Robby Stein (Vice President of Product für die Google-Suche) in einem Podcast. Digitale PR-Aktivitäten gewinnen an Wert, da KI-basierte Suchsysteme auf externe Erwähnungen zurückgreifen. Helpful Content bleibt somit eine wichtige Grundlage für die Sichtbarkeit, sowohl in der klassischen Suche als auch in der KI-Suche.

: Das bestätigte Robby Stein (Vice President of Product für die Google-Suche) in einem Podcast. Digitale PR-Aktivitäten gewinnen an Wert, da KI-basierte Suchsysteme auf externe Erwähnungen zurückgreifen. Helpful Content bleibt somit eine wichtige Grundlage für die Sichtbarkeit, sowohl in der klassischen Suche als auch in der KI-Suche. Die EU bereitet eine weitere Untersuchung gegen Google vor: Der Vorwurf: News-Publisher seien aufgrund von gesponserten Artikeln benachteiligt worden. Google weist die Anschuldigungen zurück und übt Kritik an der EU. In einem Blogbeitrag betont Pandu Nayak, Chief Scientist Search bei Google, dass es das Ziel sei, Nutzer*innen vor Spam-Inhalten zu schützen. Auf der anderen Seite haben auch Publisher berechtigte Interessen. Sollte sich die EU durchsetzen, könnte sich die Google-Suche eventuell stärker in Richtung eines ‚Pay-to-Win‘-Modells entwickeln.

Branchen News kurz & knapp

Vertrauliches ChatGPT-Dokument geleakt: Dieses zeigt, dass die Klickraten der meisten Links nahezu bei Null liegen. Das Fazit eines SEO Südwest Beitrags dazu: „Wer für ChatGPT optimiert, darf keine Klicks erwarten, sondern muss sich auf andere Kennzahlen und Ziele konzentrieren. Dabei geht es vor allem um Nennungen (Mentions).“

Dieses zeigt, dass die Klickraten der meisten Links nahezu bei Null liegen. Das Fazit eines SEO Südwest Beitrags dazu: „Wer für ChatGPT optimiert, darf keine Klicks erwarten, sondern muss sich auf andere Kennzahlen und Ziele konzentrieren. Dabei geht es vor allem um Nennungen (Mentions).“ Cloudflare-Ausfall am 18. November 2025: Diese Störung legte viele Webseiten lahm, darunter auch große Plattformen wie ChatGPT und X (falls ihr es nicht mitbekommen habt …).

am 18. November 2025: Diese Störung legte viele Webseiten lahm, darunter auch große Plattformen wie ChatGPT und X (falls ihr es nicht mitbekommen habt …). Plötzlich niedrige Sichtbarkeit (SI): Im November verzeichnete der Sichtbarkeitsindex von Sistrix für viele Webseiten einen plötzlichen Rückgang. Zu möglichen Ursachen ist noch nichts bekannt. Spekuliert wird, ob der Sichtbarkeitsverlust mit den Cloudfare-Ausfällen zusammenhängen könnte. Inzwischen haben sich die Werte wieder erholt.

Events

Unsere Highlights bei den Online Expert Days 2025

Wir haben uns gefreut, auch in diesem Jahr wieder an den Online Expert Days, der OMX und der SEOkomm, in Salzburg teilzunehmen. Folgende Themen fanden mein Kollege Jakob und ich auf der Konferenz Ende November am spannendsten:

„Schluss mit Content-Chaos: Schritt für Schritt zum Contentplan, der wirklich funktioniert“: Sarah-Yasmin Hennessen hat gezeigt, wie man einen Contentplan abgestimmt auf Team, Ressourcen und Unternehmensziele erstellt.

Sarah-Yasmin Hennessen hat gezeigt, wie man einen Contentplan abgestimmt auf Team, Ressourcen und Unternehmensziele erstellt. „Das Ende des Online-Marketings – und der Anfang von etwas Echtem“: Was bleibt, wenn KI alles automatisiert? Robert Seeger rief auf zu einer neuen Ära, in der Kommunikation, Empathie, Kreativität und Absurdität wieder zählen. Eine Liebeserklärung an alles, was KI (noch) nicht kann.

Was bleibt, wenn KI alles automatisiert? Robert Seeger rief auf zu einer neuen Ära, in der Kommunikation, Empathie, Kreativität und Absurdität wieder zählen. Eine Liebeserklärung an alles, was KI (noch) nicht kann. „Helpful Content, bessere Rankings, zufriedene Nutzer: So nutzt du Entitäten & Vektoren im SEO-Alltag“: Nico Erpel-Haase zufolge muss modernes SEO den Fokus von Keywords auf Entitäten und Vector Embeddings erweitern. Er stellte einen systematischen Ansatz vor und zeigte praktisch, wie ein spezieller KI-Prompt dabei hilft, die nötigen Optimierungsschritte datenbasiert für eine bessere Performance in der Google-Suche abzuleiten.

Nico Erpel-Haase zufolge muss modernes SEO den Fokus von Keywords auf Entitäten und Vector Embeddings erweitern. Er stellte einen systematischen Ansatz vor und zeigte praktisch, wie ein spezieller KI-Prompt dabei hilft, die nötigen Optimierungsschritte datenbasiert für eine bessere Performance in der Google-Suche abzuleiten. „6 Kündigungen, 11x Output: Mit diesem Al- Workflow publishen wir 247 Texte pro Monat – zu fünft“: Maurice Marinelli zeigte in seinem Vortrag, wie sich ein KI-Content-Prozess gestalten lässt, der echten Mehrwert für den User und die SEO-Performance schafft, anstatt bloßen generischen KI-Einheitsbrei zu produzieren. Das Geheimnis liegt in einem tiefgreifend ausgearbeiteten Workflow, der den Menschen fest einbindet und auf einer umfangreichen Datengrundlage basiert, zu der unter anderem eine klar definierte Brand Voice zählt. Er betonte, dass dies kein Selbstläufer ist: Wer auf eine schnelle Lösung hofft, hat wenig Aussicht auf Erfolg.

Bis in einem Jahr – wir freuen uns schön auf die Online Expert Days 2026! 👋