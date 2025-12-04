SEO News 11/2025: Von AI-Tools, die eigene Suchindize entwickeln, bis zu ChatGPT Klick-Leaks

Mandy Einicke 04.12.2025 SEO
Zusammenfassen mit ChatGPT

AI-Plattformen wie ChatGPT und Perplexity befinden sich im Wettbewerb um eigene Suchindize. Wir verraten euch, wie dabei das „Entity Update“ von ChatGPT die Grundlage für verlässlichere Markenempfehlungen legen will. Außerdem: es gibt News zur Google Search Console, ein ChatGPT-Dokument wurde geleakt und Googles neue Anzeigenlayouts haben für Verwirrung gesorgt – alle Updates in unseren SEO News.

Inhaltsverzeichnis Verbergen
1 AI-Plattformen: Der Wettlauf um den eigenen Suchindex
1.1 ChatGPT’s großes „Entity Update“: Der Weg zur verlässlichen Quelle?
2 Kurz & knapp: Google-Ticker November
3 Branchen News kurz & knapp
4 Events
4.1 Unsere Highlights bei den Online Expert Days 2025

AI-Plattformen: Der Wettlauf um den eigenen Suchindex

Viele AI-Plattformen entwickeln zunehmend eigene Suchindizes. Damit wollen sie unabhängiger von Google oder Bing werden. Dieser Schritt ist jedoch mit großen Herausforderungen verbunden, denn um die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen von Nutzer*innen zu sichern, benötigen diese Plattformen robuste Anti-Spam-Systeme und strikte Qualitätskontrollen.

Google verbesserte kontinuierlich seinen Algorithmus über Jahre hinweg mit Updates wie Panda oder Penguin, um Manipulationen der Sichtbarkeit zu verhindern. Die neuen AI-Plattformen stehen jetzt vor der Aufgabe, ähnliche, ausgereifte Schutzmechanismen zu entwickeln, da sonst ein langfristiger Verlust des Vertrauens droht.

ChatGPT’s großes „Entity Update“: Der Weg zur verlässlichen Quelle?

Leading AEO Strategy & Research Joshua Blyskal schrieb auf LinkedIn, dass ChatGPT im Oktober 2025 ein großes „Entity Update“ ausgerollt hat. Dieses verändere die Art, wie Marken erkannt und empfohlen werden und sei ein möglicher Schritt in Richtung Quellenvalidierung und Strukturierung:

Kurz & knapp: Google-Ticker November

Über einen Rechtsklick in der Diagramm-Darstellung können in der Google Search Console Anmerkungen hinzugefügt werden.

Branchen News kurz & knapp

Events

Unsere Highlights bei den Online Expert Days 2025

Wir haben uns gefreut, auch in diesem Jahr wieder an den Online Expert Days, der OMX und der SEOkomm, in Salzburg teilzunehmen. Folgende Themen fanden mein Kollege Jakob und ich auf der Konferenz Ende November am spannendsten:

Bis in einem Jahr – wir freuen uns schön auf die Online Expert Days 2026! 👋

Tags: ,
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments