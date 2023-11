Bei Google geht es Schlag auf Schlag: Kurz nachdem das Helpful Content Update im September abgeschlossen wurde, folgten im Oktober direkt zwei weitere Updates. Wir verraten euch, was das für eure Performance-Analyse bedeutet. Das Unternehmen testet außerdem neue Features, die die klassische Suche revolutionieren könnten und es gibt News zur Platzierung von Anzeigen in den organischen Suchergebnissen. Auch mit dabei: Eine richtig spannende Empfehlung für eure alltägliche Content-Arbeit. Los geht’s!

News der Suchmaschinen

Kurz nachdem das Helpful Content Update im September 2023 final ausgerollt wurde, folgten direkt zwei weitere Updates im Oktober: das Google Spam Update und das Core Update. Beide Google-Updates sind jetzt vollständig ausgerollt.

Auch wenn das Google Spam Update namentlich erahnen lässt, worum es geht, muss hier differenziert werden – denn es gibt viele verschiedene Arten von Spam. Google selbst gab an, sich beim aktuellen Spam Update auf Cloaking-, Hacking- und Scraping-Spam sowie automatisch generierten Spam zu fokussieren. In dem Zusammenhang sind für Webseitenbetreiber*innen auch die Spamrichtlinien interessant. Dort zeigt Google die gesamte Bandbreite von Spamtypen auf. Wir empfehlen euch, grundsätzlich jegliche Art von Spam zu vermeiden, um langfristig erfolgreich in der organischen Suche zu sein.

Dadurch, dass beide Google-Updates fast parallel ausgerollt worden sind, war es nicht einfach, eindeutige Rückschlüsse auf die Rankingschwankungen zu ziehen. Google sagt dazu, dass sie i. d. R. bemüht sind, Updates versetzt zu veröffentlichen, das gelinge jedoch nicht immer. Googles Empfehlung für die Analyse ist recht geradeheraus: Wenn Nutzer*innen Spam betreiben und man größere Schwankungen bemerkt, dann liegt es vermutlich am Spam Update. Algorithmische Änderungen können nach Google-Updates nicht ganz einfach zu verstehen sein – vor allem, wenn sie parallel ausgerollt werden. Ihr wünscht euch Support? Wir helfen euch!

Falls das nicht der Fall ist und die Nutzer*innen trotzdem größere Veränderungen sehen, dann ist es vermutlich das Core Update. Grundsätzlich können algorithmische Änderungen nach Google-Updates nicht ganz einfach zu verstehen sein. Insbesondere Google Core Updates sind umfassend und berücksichtigen viele Qualitätsaspekte. Wenn eure Webseite von einem Update betroffen ist, dann empfehlen wir euch, einen grundsätzlichen Blick darauf zu werfen und zu prüfen, ob ihr etwas optimieren könnt.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Branchen Insights

Artikel-Empfehlung: So findet ihr das richtige Content-Format

Als Content-Expertin beschäftige ich mich tagtäglich mit der Erstellung von überzeugenden Inhalten für Webseiten. Dabei bin ich letztens auf einen Artikel des Semrush Blogs gestoßen, der fünf bewährte Blog-Post-Formate erläutert und dabei spannende Tipps zur Content-Erstellung gibt. Das Beste daran: Der Beitrag erläutert auch, welche Art von Blog-Post – ob z. B. Pillarpage, How-to oder Listicle – ihr wann verwenden könnt und was ihr dabei beachten müsst. Zu jedem Content-Format findet ihr eine nützliche Vorlage für den optimalen Aufbau. Zusätzlich gibt es hilfreiche Tipps zum Verfassen von knackigen Headlines oder Einleitungen. Also: worauf wartet ihr noch? Schaut euch den Beitrag gleich an, es lohnt sich!

Branchen News kurz & knapp