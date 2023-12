Von Themen mit großem Potenzial wie KI im Affiliate Marketing über Herausforderungen wie Browser-Sanktionen und Cookie-Consent bis zu den zahlreichen, wertvollen Affiliate-Events, die wir besucht haben: ein aufregendes Jahr für die Affiliate-Branche liegt hinter uns. In unseren Dezember News blicken wir noch einmal gemeinsam mit euch zurück – und voraus ins neue Jahr, denn einige Themen werden uns mit Sicherheit auch 2024 weiter begleiten. Google hat sich außerdem zum Jahresende noch einmal mit Affiliate Marketing beschäftigt, die Publicis Group übernimmt VIVnetworks und wir werten den Black Friday 2023 für euch aus: Top oder Flop? Mehr dazu lest ihr hier!

Neuigkeiten aus der Branche

Google als neue Konkurrenz für Gutschein-Publisher?

Der Suchmaschinengigant Google hat sich in 2023 mit dem Ausbau in Sachen Affiliate Marketing beschäftigt. Nun soll es bald einige neue Features geben, die den Nutzer*innen beim Finden von Rabatten helfen sollen. Wie das Ganze genau aussehen soll? Die neue Rabattseite kann über die Google-Suche nach „Shop-Deals“ aufgerufen oder mit spezifischen Suchbegriffen wie „Lampe-Angebote“ eingegrenzt werden.

Google Chrome selbst hat ebenfalls ein Update erhalten. Sobald Nutzer*innen einen neuen Tab öffnen möchten, sollen die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden. Das Ganze wird bezeichnet als „Resume Browsing-Tab“. Bisher sind die neuen Features noch nicht allgemein zugänglich und stecken den Vermutungen zufolge noch in den Kinderschuhen. Aber: warum interessieren sie uns dann überhaupt?

Die Antwort liegt auf der Hand, denn damit hat Google einen neuen Einflussfaktor auf die Arbeit in der Affiliate-Branche. Sie wirken auf eines der größten Publishersegmente ein: Gutscheinseiten und Browsererweiterungen wie Honey. Die weltweit führende Suchmaschine würde mit diesen neuen Funktionen in Zukunft keine unwesentliche Konkurrenz für Gutschein-Affiliates darstellen.

Es bleibt abzuwarten, wann Google die Features publik macht und wie sich das auf große Gutscheinseiten der Branche auswirken wird. Uns würde auf jeden Fall brennend interessieren, wie die Gutschein-Affiliate-Welt rund um Checkout Charlie, GSG, Webgears, Coupons4U und Co. diese Entwicklungen beurteilt.

Black Friday 2023: Top oder Flop?

Einige Shops haben dem größten Shopping-Event des Jahres diesmal mit Zweifeln entgegengesehen: zu Recht, denn die angespannte Wirtschaftslage hat über das Jahr hinweg viele Auswirkungen auf die Shopping-Stimmung der Konsument*innen gehabt. Die Angst, dass sich das durch die Hochsaison zieht, war groß, obwohl vorherige Prognosen den erfolgreichsten Black Friday aller Zeiten prophezeiten.

Die Black-Friday-Auswertungen verschiedenster Netzwerke und Advertiser sprechen jedoch eine ganz klare Sprache: Das Shopping-Event war in 2023 ein Erfolg! Und zwar so erfolgreich, dass wieder Rekordumsätze entstanden sind. Im Durchschnitt haben Unternehmen 12,3 % mehr Sales generieren können als im Vorjahr. Im Vergleich zum Black Friday 2022 war der organische Traffic dieses Jahr um 15 Prozent höher und die Umsätze stiegen in Deutschland im Vergleich zum Vormonat um 222 % (!) an.

Davon berichtet z. B. OTTO, in dessen Online-Shop mehr als 40 Bestellungen pro Sekunde eingingen. Erfolgsgeschichten erzählen aber nicht nur die Online-Händler*innen, sondern auch die Partner-Netzwerke. So sank den Auswertungen von Awin zufolge die Performance am Black Friday in Europa um 2 %, stieg allerdings in der gesamten Cyber Week um 3,3 % an. Die USA hingegen brach den Rekord der E-Commerce-Käufe mit einer Steigerung um 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Netzwerke wie Rakuten und CJ berichten von ähnlichen Erfolgen am Black Friday und dem Cyber Monday. Heiß begehrt waren in diesem Jahr wieder folgende Kategorien:

Bekleidung, Schuhe und Accessoires

Technik (insbesondere Spielekonsolen)

Haus und Garten

Gesundheit und Kosmetik

Unser Fazit zum Black Friday: Für viele Beteiligte der Affiliate-Branche war dieses Jahr ein absoluter Erfolg. Aber: es bleibt abzuwarten, wie sich das Shopping-Event in den nächsten Jahren entwickelt und welche Co-Faktoren, etwa die sich zuspitzende Wirtschaftslage, der Inflationsanstieg etc., letztendlich früher oder später den Einfluss auf das Konsumverhalten weiter prägen.

Darüber hinaus profitieren nicht alle Online-Händler*innen und Publisher hier gleichermaßen vom Erfolg, sondern vermehrt die, denen genügend Kapazitäten und Mittel für eine ausreichende Aktionsplanung und Vermarktung zur Verfügung stehen – gerade auch finanzieller Natur. Nicht zu vergessen ist auch die enorme Konkurrenz, der sich Advertiser stellen müssen, denn Aktionen und Angebote haben zu dieser Zeit so ziemlich alle Shops. Eine Medaille hat demnach immer zwei Seiten, die zu berücksichtigen sind – das gilt auch für den Black Friday.

Publicis Group übernimmt VIVnetworks

Die Publicis Group, der drittgrößte Kommunikationsdienstleister weltweit, übernimmt VIVnetworks. VIVnetworks ist die größte Affiliate-Marketing-Plattform in Zentral- und Osteuropa, dessen Profil rund 900 Händler*innen in 27 verschiedenen Ländern umfasst. Zukünftig soll die Plattform im Netzwerk CJ integriert werden. Der Fokus der Übernahme liegt zum einen auf der Unterstützung von E-Commerce-Marken beim Skalieren von Performance Marketing in der Region sowie weltweit. Zum anderen sollen neue Chancen für globale Marken und Publisher im zentral- und osteuropäischen Markt eröffnet werden.

Gemini: die neue KI von Google lässt grüßen

Am 13. Dezember 2023 wurde Googles neues KI-System Gemini veröffentlicht. Sie soll die KI-Welt nachhaltig verändern und die Funktionalitäten von BARD erweitern. Damit wird GPT-4 und OpenAI ordentlich Konkurrenz gemacht. Denn die KI kann nicht nur Informationen aus Text, Bild, Audio und Video interpretieren, sondern auch bei Programmiersprachen Hilfestellung leisten. Damit dient die KI von Google nicht nur als Assistenz, die Nutzer*innen über verschiedene Endgeräte und Softwares zur Verfügung gestellt werden soll. Sie fungiert gleichermaßen als helfende Hand, um komplexe Sachverhalte analysieren zu können, mathematische Probleme zu klären, literarische Texte zu analysieren und die Generierung, Interpretation und Erklärung von Code in Programmiersprachen möglich zu machen.

Ist Gemini also das neue Tool für Wissenschaftler*innen, Entwickler*innen und Unternehmen? Damit zeigt jedenfalls auch Google, dass KI nicht nur im Affiliate, sondern themenübergreifend in der digitalen Marketing-Welt eine enorme Rolle spielt.

Googles neue KI Gemini (Quelle: Google)

2024 loading! ⌛ Unsere Affiliate Trends für 2024

Das Jahr 2023 war rückblickend gesehen gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch eine reine Achterbahnfahrt. Corona ist nach wie vor ein Thema, ebenso wie Kriege und weltweite Konflikte, die gesamtwirtschaftliche Auswirkungen wie die Inflation, ein verändertes Konsumverhalten oder zahlreiche Insolvenzen von Unternehmen nach sich ziehen. Diese Situation stellt aktuell eine der größten Herausforderungen für das Affiliate Marketing dar. Daneben gab es Events und Themen, die rückblickend betrachtet einen hohen Stellenwert für die Branche hatten. Welche das waren? Zeigen wir euch hier – mit einem Ausblick auf 2024 inklusive!

KI im Affiliate Marketing

Fast in jeder unserer News ging es in diesem Jahr um ein Thema: Künstliche Intelligenz. Ob es sich nun um ChatGPT, Gedankenexperimente, in der die KI als zukünftiger Helfer im Partnerprogramm Unterstützung bietet, oder ganze Umfragen zum Thema KI in der Affiliate-Branche handelt – das Thema hat 2023 Monat für Monat an Bedeutung gewonnen, steckt aber nach wie vor in den Anfängen dieser Branche. Denn für Merchants, Publisher, Agenturen und Netzwerke ist in vielerlei Hinsicht noch nicht klar, wie KI konkret genutzt werden und den Arbeitsalltag in der Branche erleichtern kann. Schon durch die Online-Marketing-Trends unserer anderen Kanäle geklickt? Schaut mal hier!

Daher ist es gerade jetzt wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Möglichkeiten auszutesten und Marketing-Strategien auf den Grundpfeilern der KI zu entwickeln, die zukünftig einen immer größeren Part in der Branche einnimmt. KI ist also ein absolutes Top-Thema, nicht nur für 2023, sondern auch für 2024, denn es bietet ordentlich Potenziale, um den hohen Anteil an manuellen Prozessen vermehrt zu standardisieren. Wir sind gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird!

Browser-Sanktionen und Cookie-Consent

Eine der größten Herausforderungen im Affiliate Marketing, wie auch bei der Panel-Diskussion über Pain Points der Branche bei der Affiliate Conference heiß debattiert wurde, sind die starken Sanktionen der Browser sowie das Cookie-Consent. Diese tragen dazu bei, dass es zunehmend schwieriger wird, die User-Aktivitäten und damit auch die Performance eines Advertisers oder Publishers zu messen bzw. vollumfänglich zu tracken.

Ein vollständiges und umfangreiches Tracking, das bspw. serverseitige 1st-Party Cookies oder einen Reverse Proxy Call umfasst, dient als fundamentale Basis, um auf die harten Browser-Sanktionen zu reagieren. Solange User aber das Cookie-Consent nicht akzeptieren, bleibt das Tracking, eine faire Vergütung der Publisher, die eine Werbeleistung erbracht haben, sowie ein valides Messen der Performance allerdings nahezu unmöglich. Eine Lösung für das Problem? Gibt es bisher nahezu nicht – ein Thema, welches uns auch in 2024 weiter begleiten wird und in unserer täglichen Arbeit mehr oder weniger in die Karten spielt.

Es lebe das People’s Business!

Ob nun auf dem Awin ThinkTank, der Affiliate Conference, dem von uns mitorganisierten Stammtisch in Leipzig oder der TactixX, auf der wir 2023 den PerformixX Award als beste Agentur gewonnen haben: In diesem Jahr sind wir viel herumgekommen, haben mit euch genetzwerkt, Vorträgen gelauscht und den direkten Austausch mit weiteren Affiliate Marketern sehr genossen. Dabei wurde mehr oder weniger eines klar: Der direkte Austausch bei Affiliate-Events ist für die Branche unverzichtbar, auch im kommenden Jahr.

Denn die Events bieten das perfekte Paket: vom Kennenlernen neuer Gesichter in der Branche über das Abschließen oder wieder Aufleben von Kooperationen auf dem direkten Weg bis zu diversen Weiterbildungsmöglichkeiten via Diskussionen, Vorträgen oder Seminaren zu aktuellen Trends oder Dauerthemen der Branche. Dass die Events im zweiten Jahr in Folge wieder ohne größere Schwierigkeiten oder Begrenzungen möglich sind, ist rückblickend betrachtet für uns ein absoluter Erfolg in 2023 und wird es hoffentlich auch in 2024 weiter bleiben.

Team Lead Affiliate Marketing Robert Förster (2. v. r.) und Specialist Affiliate Marketing Marius Hasselkus (r.) gemeinsam mit Nicole Schichtl, Senior Key-Account-Manager bei retailAds, und Ingo Kamps, Geschäftsführer der Münchner Online Rebels, auf einem Event

Was uns 2023 sonst noch beschäftigt hat, erfahrt ihr kurz und knackig in unserem Affiliate-Newsticker:

Haben euch Themen gefehlt oder seid ihr anderer Meinung? Was waren eure Top-Themen der Affiliate-Marketing-Branche in diesem Jahr? Und was wird aus eurer Sicht 2024 wichtig bleiben oder werden? Lasst es uns jederzeit gerne in den Kommentaren wissen!