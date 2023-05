SEO Auslese April 2023

Wir zeigen euch in unserer aktuellen Auslese, was die neuesten Transparenz-Features in der Google-Suche für SEO bedeuten und warum das Thema Page Experience im April für große Verwirrung in der SEO-Community gesorgt hat. Außerdem erwarten euch heute neben weiteren aufregenden SEO-News noch eine kleine nachträgliche Osterüberraschung für die Campixx. Das solltet ihr also nicht verpassen!

News der Suchmaschinen

Die Google Suche wird transparenter

Google möchte seine Suche vertrauenswürdiger und transparenter für User gestalten und hat daher folgende fünf Features neu gelauncht bzw. optimiert:

1. „About this result“

Diese Funktion gibt es in Deutschland bereits seit letztem Jahr, nun wurde sie global für alle Sprachen ausgerollt. Klickt man rechts auf die drei Punkte neben einem Suchergebnis, öffnet sich ein Fenster mit Kontextinformationen zur jeweiligen Seite.

Beispiel für „About this result“ Feature (Quelle: Google)

2. „About this author“

Bei englischsprachigen Suchergebnissen, die klar Autor*innen zugeordnet werden können, haben die User zukünftig die Möglichkeit, Hintergrundinformationen zu dem oder der Verfasser*in zu erhalten.

3. „About this page“

Ebenfalls nur für englische Suchergebnisse ist das folgende Feature. Gibt man in der Google-Suche die URL einer Organisation ein, werden daraufhin in prominenter Darstellung Informationen zu ihr bereitgestellt. Die Auskünfte können von der Organisation selbst oder von Drittseiten, wie z.B. Wikipedia, stammen.

Beispiel für „About this page“-Feature (Quelle: Google)

4. „Perspectives“

Mithilfe einer Karussell-Darstellung unterhalb von Top-Stories möchte Google die Meinungsvielfalt fördern. Dort werden weitere Journalist*innen, Expert*innen und andere relevante Stimmen zum entsprechenden Thema aufgezeigt. Vorerst bleibt diese Darstellung der Suche in den USA vorbehalten.

5. „Quality Information Gaps“

Zukünftig zeigt Google eine Art Warnung an, wenn eine sehr spezifische Suchanfrage nur wenige Ergebnisse liefert oder wenn die Suchmaschine die bereitgestellten Informationen nicht allesamt als besonders vertrauenswürdig einstuft. Diese Besonderheit wird es für verschiedene Sprachen geben, darunter auch Deutsch.

Für User ist diese Transparenz-Offensive natürlich erfreulich und hilft ggf. dabei, mögliche Falschinformationen schneller zu erkennen. Aber können wir als SEOs daraus auch etwas ableiten? Ja, und zwar die Erkenntnis, dass Google insbesondere mit den Features “Perspectives” sowie “About the Author” immer mehr Wert auf die Qualität und einen verstärkten Fokus auf den Ursprung von Content setzt.

Besonders das E-E-A-T-Konzept (Erfahrung, Expertise, Autorität und Vertrauen) spielt hierbei eine zentrale Rolle. Dieses Konzept zieht Google zu Bewertung von Webseiten heran und will damit sicherstellen, dass nur verlässliche und vertrauenswürdige Inhalte in der Suche ausgespielt werden. Auch der Marketing-Experte Olaf Kopp sieht den wachsenden Einfluss. Er schreibt dazu:

„Den Ursprung bzw. den Autoren eines Inhalts nach den Kriterien von E-E-A-T zu bewerten, ist ein wichtiger Schritt und eine fundamentale Weiterentwicklung beim Ranking von Suchergebnissen.“

Auch wir glauben, dass gerade jetzt, wo mithilfe künstlicher Intelligenz Texte augenscheinlich aus dem Nichts erzeugt werden können und die Quellenangaben oft nicht eindeutig sind, wäre ein erhöhter Qualitätsanspruch an Inhalte ein logischer nächster Schritt. Aus diesem Grund sollte bei zukünftigen Content-Strategien die Qualität und Expertise noch stärker in den Fokus rücken.

News der Suchmaschinen kurz & knapp

Local SEO News

E-E-A-T goes local

Search Engine Land hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie beschreiben, wie sich eine E-E-A-T Strategie für Local SEO erarbeiten lässt. Auch wenn die einzelnen Optimierungspotenziale nicht neu sind, so finden wir doch, dass das aufgezeigte Framework dabei hilft, den Fokus für das E-E-A-T Konzept zu schärfen.

Die wichtigsten Punkte, die hierbei berücksichtigt werden sollten, sind:

Experience: Posts im Google Business Profile, nähere Informationen über Mitarbeiter*innen, Kundenfotos Expertise: Standortseiten, Blogartikel Authoritativeness: Vollständige konsistente NAP-Daten (Name, Adresse und Telefonnummer), Content Marketing Trustworthiness: Rezensionen im Google Business Profil und auf Drittanbieter-Websites (z.B. TripAdvisor)

Branchen Insights

15 % auf Tickets für die SEO Campixx

Eines der wichtigsten deutschen Events für SEO und Content-Marketing öffnet in Berlin wieder seine Tore. Am 15. & 16. Juni 2023 habt ihr die Möglichkeit, die ganz besondere Mischung aus Konferenz, Festival und Barcamp live mitzuerleben. Die Campixx verspricht jede Menge geballtes Wissen mit Top-Speakern in über 60 Sessions, bei denen der Spaß garantiert nicht zur kurz kommt. Noch mehr Infos findet ihr hier!

Campixx – SEO & Content-Marketing Konferenz-Festival (Quelle: SUMAGO GmbH)

Auch wir gehören seit Jahren zu den treuen Besucher*innen und freuen uns umso mehr, euch mit einem Rabatt-Code versorgen zu dürfen. Die ersten 10 Leser*innen können 15 % auf ihr Ticket sparen (gültig bis 09.05.). Wir sehen uns auf der Campixx!

Die Rolle von Page Experience für Rankings – Verwirrung in der SEO-Community

Während sich End-User über mehr Transparenz in der Google-Suche freuen können, tut sich der große Suchkonzern mitunter schwerer, wenn es um Transparenz bei den Anforderungen für gute Rankings geht. Ein undurchsichtiges Thema ist seit langem die Diskussion um den Einfluss der Page Experience. Google hat nun Page Experience kurzerhand von der Liste der Ranking-Systeme entfernt und erklärt auf einer Dokumentationsseite, dass Page Experience kein separates Ranking System ist und demgemäß auch nie war. Es handle sich vielmehr um ein Konzept. Diese plötzliche Wende hinterlässt bei manchen in der SEO-Branche einen faden Beigeschmack, denn so wirklich transparent schien der Umgang hier nicht zu sein.

Daraufhin versucht Danny Sullivan (Google) mit einem langen Tweet die Wogen etwas zu glätten und für mehr Klarheit zu sorgen. Er erklärt, dass, auch wenn es sich bei Page Experience um kein eigenständiges Ranking-System handelt, es dennoch ein wichtiges Ranking-Signal ist und damit Einfluss auf die Rankings hat. Schlussendlich lässt sich festhalten, eine gute Nutzererfahrung bleibt nach wie vor ein wichtiger Faktor, vor allem in sehr kompetitiven Umfeldern. Dennoch sollte man bei der Diskussion nicht vergessen, am Ende des Tages macht sich eine gute Page Experience nicht nur für Rankings bezahlt, sondern vor allem auch für zufriedene User.

Branchen News kurz & knapp