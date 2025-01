Die Nachricht schlug letzte Woche ein wie eine Bombe, auch weit über die Social Media Bubble hinaus: Mark Zuckerberg kündigte an, die Faktenchecker-Teams für Facebook, Instagram und Threads in den USA abzuschaffen – was das bedeutet und welche Updates Meta speziell für Werbetreibende zum Jahreswechsel bereithielt, fassen wir in diesen News für euch zusammen. TikTok hat außerdem einen Leitfaden für Valentinstags-Kampagnen veröffentlicht, Pinterest seine „Predicts“ für 2025. Alles, was ihr zum Thema Social Ads aktuell wissen müsst, erfahrt ihr wie immer hier.

Elon, bist du’s? Meta schafft die Faktenchecker-Teams ab

Mark Zuckerberg hat in einer fünfminütigen Videobotschaft angekündigt, die Faktenchecker-Teams für Facebook, Instagram und Threads in den USA abzuschaffen und durch „Community Notes“, bekannt von X, zu ersetzen. Außerdem sollen die Grenzen der Redefreiheit „ausgeweitet“, also Inhalte laxer moderiert werden.

Es soll demnach schwerer werden, Content sperren oder löschen zu lassen, gleichzeitig sollen mehr politische Inhalte zugelassen werden. Ob und wann Nutzer*innen in der EU von der Änderung betroffen sein werden, ist allerdings noch offen. Eine kompakte und hintergrundreiche Zusammenfassung gibt es beim Social Media Watchblog oder auch beim Spiegel. Wir halten euch in den nächsten Wochen vor allem in „Projecter Weekly“ auf dem Laufenden, welche realen Implikationen sich daraus ergeben.

Ihr habt noch nicht unseren Projecter Weekly Newsletter abonniert? Darin erhaltet ihr ab sofort einmal wöchentlich die wichtigsten News aus Online Marketing, Business und Popkultur kompakt von uns zusammengefasst. Inklusive Deep Dives, Content-Extras und Fachmeinungen unserer Kolleg*innen – jetzt direkt abonnieren und in 2025 informiert durchstarten. 💌

Meta hat neue Einblicke in die Leistung seiner KI-basierten Werbeelemente veröffentlicht und zeigt damit, wie die Automatisierung von Kampagnen messbare Vorteile bieten kann. Tools wie Advantage+ Creative und das Andromeda-System spielen dabei eine zentrale Rolle. Von der Kreation über die Budgetierung bis hin zum Targeting lässt sich mit Advantage+ nahezu jeder Schritt im Anzeigenprozess automatisieren – und das soll sich bewährt haben: Laut Meta konnten Werbetreibende damit eine Steigerung ihres Return on Ad Spend (ROAS) um bis zu 22 % verzeichnen.

Weiterhin wird die Integration von generativer KI hervorgehoben, die über eine Million Werbetreibende nutzen, um kreative Anzeigen schneller und effizienter zu erstellen. Innerhalb eines Monats wurden so laut Meta über 15 Millionen Anzeigen generiert. Mehr Details erfahrt ihr hier. Metas Zahlen und Fortschritte in der KI-gestützten Werbung zeigen jedenfalls, dass Automatisierung und Personalisierung ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen in der digitalen Werbelandschaft sein können.

Der „Performance Talks Hub“ für Marketing Insights

Meta hat den „Performance Talks Hub“ ins Leben gerufen – eine neue Plattform, die wertvolle Einblicke und Inspiration für Marketing-Fachleute bietet. Der Hub präsentiert Interviews mit führenden Marketing-Expert*innen, die ihre Strategien und Erfahrungen im Performance-Bereich teilen.

Das Angebot richtet sich vor allem an Werbetreibende, die ihre Kampagnen optimieren möchten. Neben Interviews finden sich Fallstudien und datenbasierte Analysen, die zeigen, wie Unternehmen Metas Tools erfolgreich nutzen.

Webinar

Last Click war gestern: Attribution in Google Analytics 4 verstehen

Neues Jahr, neues Wissen: wir haben diesmal wieder einen Webinar-Tipp für euch. In unserer ersten Session am Donnerstag, den 23. Januar 2025, um 10 Uhr zeigen wir euch, wie ihr mit Google Analytics 4 die Customer Journey eurer Kund*innen besser versteht.

Unsere Projecter-Kolleg*innen Stefan Elbinger, Senior Specialist Web Analytics & IT, und Franziska Heß, Specialist Web Analytics, tauchen mit euch ein in das Thema Attribution und erklären euch, wie GA4 multiple Touchpoints bewertet. Also meldet euch jetzt an und gewinnt wertvolle Insights für eure Arbeit mit Google Analytics 4 in 2025!

TikTok

Schutzmaßnahmen für junge Nutzer*innen in der EU

TikTok hat neue Schutzmaßnahmen eingeführt, um Nutzer*innen im Alter von unter 18 Jahren in der EU vor potenziellen Risiken im Werbeumfeld zu schützen. Diese Maßnahmen folgen den EU-Datenschutzvorgaben und sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche sicherere Werbeerlebnisse haben.

Im Rahmen der neuen Richtlinien werden gezielte Werbeanzeigen für Nutzer*innen unter 18 Jahren stark eingeschränkt. Dazu gehören insbesondere Werbeformen, die auf persönlichen Daten wie Standort, Verhalten oder Interessen basieren. Ebenso verboten sind Inhalte, die auf Produkte oder Dienstleistungen abzielen, die für junge Zielgruppen ungeeignet sind – wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel oder unangebrachte Inhalte. Außerdem dürfen Werbeanzeigen keine potenziell bedrohlichen oder unangemessenen Botschaften enthalten. Zusätzlich führt TikTok strengere Überwachungs- und Kontrollsysteme ein.

TikTok hat kürzlich einen detaillierten Leitfaden für Valentinstags-Marketing veröffentlicht: Der Fokus liegt dabei auf Kreativität, Interaktivität und authentischen Inhalten, die die Zielgruppe ansprechen. Kurz und knapp – die wichtigsten Tipps aus dem TikTok-Leitfaden:

Emotionale Geschichten erzählen: Berührende Geschichten sind auf TikTok besonders beliebt. Nutzt Storytelling, um eine emotionale Verbindung zu eurer Zielgruppe aufzubauen.

Berührende Geschichten sind auf TikTok besonders beliebt. Nutzt Storytelling, um eine emotionale Verbindung zu eurer Zielgruppe aufzubauen. Trendthemen und Hashtags nutzen: Beliebte Trends und Hashtags wie #Valentinstag oder #Liebesgeschichten können eure Reichweite erhöhen und die Interaktion fördern.

Beliebte Trends und Hashtags wie #Valentinstag oder #Liebesgeschichten können eure Reichweite erhöhen und die Interaktion fördern. Interaktive Elemente integrieren: Q&A-Sessions, Live-Events oder kreative Challenges bieten den Nutzer*innen die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und erhöhen das Engagement.

Q&A-Sessions, Live-Events oder kreative Challenges bieten den Nutzer*innen die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung und erhöhen das Engagement. Personalisierte Inhalte erstellen: Personalisiert eure Inhalte, um den Nutzer*innen das Gefühl zu geben, dass euer Beitrag speziell für sie erstellt wurde.

TikTok hat einen Marketing Guide zum Valentinstag 2025 veröffentlicht.

Pinterest

Die Pinterest Predicts für 2025

Pinterest hat seine Trendvorhersagen für 2025 veröffentlicht. Hierzu nutzt das Unternehmen seine umfassenden Daten, um Trends frühzeitig zu erkennen und Marken, Unternehmen sowie Content Creator*innen dabei zu helfen, ihre Strategien entsprechend anzupassen.

In einer offiziellen Mitteilung stellte Pinterest die 20 mutigen Trends außerdem zusätzlich vor, die die Nutzer*innen und ihre Interessen in diesem Jahr prägen sollen. Sie enthalten u. a. folgende Themen:

Nachhaltigkeit: Pinterest erkennt ein stark wachsendes Interesse an umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Lebensstilen.

Pinterest erkennt ein stark wachsendes Interesse an umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Lebensstilen. Personalisiertes Erleben: Nutzer*innen suchen zunehmend nach individuell zugeschnittenen Inhalten, die ihre spezifischen Interessen widerspiegeln.

Nutzer*innen suchen zunehmend nach individuell zugeschnittenen Inhalten, die ihre spezifischen Interessen widerspiegeln. Visuelle Trends: Ästhetisch ansprechende und kreative Inhalte, wie Kunst, DIY-Projekte und Dekoration, gewinnen 2025 weiterhin an Beliebtheit.

Ästhetisch ansprechende und kreative Inhalte, wie Kunst, DIY-Projekte und Dekoration, gewinnen 2025 weiterhin an Beliebtheit. Technologie-Integration: Der Einsatz von Technologien, wie Augmented Reality (AR), und interaktiven Inhalten, um ein einzigartiges Nutzererlebnis zu schaffen, lässt sich als Trend 2025 erkennen.

Der Einsatz von Technologien, wie Augmented Reality (AR), und interaktiven Inhalten, um ein einzigartiges Nutzererlebnis zu schaffen, lässt sich als Trend 2025 erkennen. Minimalismus: Auch Einfachheit und Klarheit in Design und Lebensstil, um ein entspanntes und stressfreies Umfeld zu fördern, liegt laut Pinterest im Trend.

LinkedIn

Live-Events bewerben

LinkedIn hat kürzlich eine Infografik veröffentlicht, die zeigt, wie sich Live-Events effektiv auf der Plattform bewerben lasst. Die Tipps sollen helfen, mehr Sichtbarkeit und Engagement für die eigenen Veranstaltungen zu erzielen. Wir haben euch einige der wichtigsten Empfehlungen zusammengefasst:

Zielgruppen gezielt ansprechen: Nutzt LinkedIns gezielte Ausrichtung, um sicherzustellen, dass euer Event die richtigen Personen erreicht – basierend auf Positionen, Branchen oder Interessen.

Nutzt LinkedIns gezielte Ausrichtung, um sicherzustellen, dass euer Event die richtigen Personen erreicht – basierend auf Positionen, Branchen oder Interessen. Wertvolle Inhalte bieten: Teilt vor, während und nach dem Event relevante und informative Inhalte, die die Teilnehmerbindung steigern.

Teilt vor, während und nach dem Event relevante und informative Inhalte, die die Teilnehmerbindung steigern. Call-to-Actions verwenden: Vermeidet nur passive Inhalte und integriert klare Aufforderungen, z. B. zur Anmeldung oder für die Teilnahme an bestimmten Diskussionen.

Vermeidet nur passive Inhalte und integriert klare Aufforderungen, z. B. zur Anmeldung oder für die Teilnahme an bestimmten Diskussionen. Interaktive Elemente integrieren: Bindet interaktive Elemente wie Q&A-Sessions oder Umfragen ein, um das Engagement zu fördern.

Bindet interaktive Elemente wie Q&A-Sessions oder Umfragen ein, um das Engagement zu fördern. Event-Promotion-Tools nutzen: Verwendet die verschiedenen LinkedIn-Tools, wie Gruppen, Unternehmensseiten und Sponsored Content, um eure Reichweite zu erhöhen.

Verbesserte Insights im LinkedIn Campaign Manager

LinkedIn hat kürzlich eine Aktualisierung des Campaign Managers eingeführt, die umfassendere und präzisere Einblicke in die Performance von Kampagnen und Anzeigen bietet. Die erweiterten Daten ermöglichen außerdem detailliertere Zielgruppenanalysen. Dadurch können Kampagnen gezielt auf spezifische Segmente abgestimmt werden, um das Engagement und die Conversion-Raten zu steigern.

Snapchat

Neue Erkenntnisse von Snapchat: Wie effektiv sind AR-Kampagnen?

Snapchat hat neue Einblicke in die Wirksamkeit von Augmented-Reality-Kampagnen (AR) veröffentlicht. AR-Kampagnen heben sich durch ihre Fähigkeit hervor, User aktiv einbinden und gleichzeitig die emotionale Bindung zur Marke stärken zu können. Laut Snapchat erzielen sie eine besonders hohe Aufmerksamkeit, da sie interaktive Erlebnisse schaffen, die im Gedächtnis bleiben. Nutzer*innen können bspw. Produkte wie Sonnenbrillen oder Make-up virtuell ausprobieren oder sehen, wie Möbel in ihren eigenen vier Wänden wirken – ein Vorteil, der das Vertrauen in die Produkte stärkt und Kaufentscheidungen erleichtert.

Besonders jüngere Zielgruppen wie Millenials oder die Gen Z reagieren laut Snapchat positiv auf diese Art von Werbung. Sie schätzen kreative, interaktive Formate und fühlen sich stärker mit Marken verbunden, die ihnen diese Erlebnisse bieten. Mehr zu der unternehmenseigenen Studie lest ihr hier.

Der Einsatz von AR in Kampagnen ist mit einer höheren Steigerung der Markenbekanntheit verbunden als ohne AR (Quelle: Snap Inc.).

Snapchat zeigt mit seinen Erkenntnissen, dass AR-Kampagnen mehr sein können als ein technisches Gimmick. Unternehmen, die auf AR setzen, profitieren demnach von höheren Interaktionen, besseren Conversion-Raten und einer stärkeren Präsenz im digitalen Raum.