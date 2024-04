Nächste Woche steht außerdem das IAB NewFronts Event an: Meta und Snapchat werden dort wohl spannende Insights teilen und Neuerungen für ihre Ad-Plattformen vorstellen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten News gibt es dann natürlich wieder in unseren Social Ads News!

Von Budgets über Platzierungen bis hin zu Neuerungen in den Advantage+ Shopping Kampagnen: Meta hat diesen Monat für News und Überraschungen gesorgt, mit denen man zum Teil nicht unbedingt gerechnet hat – langweilig wird es mit diesem Unternehmen auf jeden Fall nicht. Aber auch LinkedIn, TikTok und Snapchat haben die Füße nicht still gehalten. Während die einen das TV erobern wollen, liefern andere mal wieder spannende Guides, damit wir zukünftig noch häufiger die Werbemöglichkeiten der Plattformen nutzen.

Technische Probleme sorgen für eine schlechtere Performance

Einigen Werbetreibenden ist in den letzten Wochen vermehrt aufgefallen, dass es im Werbekonto von Meta aktuell immer mal zu Problemen kommt. Auffällig waren hierbei erhöhte CPMs und rückläufige Verkäufe. Meta hat sich bereits dazu geäußert, dass ein paar technische Probleme behoben wurden und das Problem nicht sehr weitläufig sein. Auch wenn die technischen Fehler nicht in allen Werbekonten auftraten, empfehlen wir trotzdem, eure Kampagnen in der nächsten Zeit etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Meta Insights auf dem kommenden IAB NewFronts Event

Auch 2024 ist Meta auf dem kommenden NewFronts Event dabei und wird dort mit Branchenexpert*innen über die neuesten Ad-Entwicklungen sprechen. Die Präsentation „Forward, Faster“ soll sich vor allem um Reels und die hauseigenen KI-Tools drehen.

Als Speaker mit von der Partie sind unter anderem Alvin Bowles, Vice President Global Business Group Meta, und Adam Mosseri, Head of Instagram. Hier sind wir schon sehr gespannt, welche Insights Meta auf dem Event teilen wird.

Kein Budgetgrenzwert für Bestandskund*innen mehr

Meta wird wohl Schritt für Schritt den Budgetgrenzwert für Bestandskund*innen aus Advantage+ Shopping Kampagnen entfernen. Ehrlich gesagt kommt das Ganze sehr überraschend, war es doch ein oft genutztes Feature, um vollen Fokus auf die Neukundenansprache zu legen.

In den meisten Werbekonten ist der Budgetgrenzwert zwar noch vorhanden, soll wohl aber früher oder später verschwinden. Ganz hilflos lässt uns Meta aber für diesen Fall nicht zurück und liefert hier Anleitungen, wie die Budgetverteilung zwischen Neu- und Bestandskund*innen trotzdem gelingen kann.

Weitere Neuerungen im Werbeanzeigenmanager

Der Übersicht „Diagramme ansehen“ für Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen wurde ein neuer Tab mit „Actions“ hinzugefügt. Hier zeigt Meta Fehler, Warnungen und Handlungsempfehlungen für eure ausgewählte Kampagne an, inklusive weiterer Tipps, um die aufgeführten Probleme direkt zu beheben.

Meta erweitert die Ausgaben-Flexibilität für Tagesbudgets in immer mehr Werbekonten. Für neue Kampagnen kann zukünftig bis zu 75 % mehr Budget auf Tagesbasis ausgegeben werden, wenn die Möglichkeiten für eine Performancesteigerung gegeben sind. Aber keine Angst, auf Wochenbasis wird das Ganze dann wieder ausgeglichen, damit man über sieben Tage gesehen nicht mehr als sein festgelegtes Tagesbudget ausgegeben hat.

Zukünftig wird Werbetreibenden eine neue Platzierung zur Verfügung stehen – Instagram Profil Reels. Ähnlich wie bei der Platzierung im Instagram Profil Feed, können nun Anzeigen in öffentlichen Profil Reels ausgespielt werden. Das zeigt nochmal, wie viel Wert Meta aktuell auf Reels und Video Content legt. Nicht ohne Grund steht das Thema Reels beim IAB NewFronts Event für Meta ganz oben auf der Agenda.

TikTok

Promote Guide

Keine Social Ads News ohne einen Guide von TikTok, könnte man fast meinen: Diesmal stellt uns TikTok ein 42-seitiges Playbook zum Thema „Promote“ zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Option, schnell und einfach organische Beiträge mit Budget zu pushen und das alles direkt in der App.

Der erste Teil des Playbooks dreht sich um Infos und die Erstellung von Promote-Kampagnen, während sich die zweite Hälfte mit Success Stories in unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen beschäftigt. Klingt spannend? Dann könnt ihr euch hier das Playbook von TikTok herunterladen.

TikTok hat einen neuen Guide zum Thema „Promote“ veröffentlicht (Quelle: TikTok).

LinkedIn

Connected TV Ads

LinkedIn bringt Werbebotschaften ins TV: Mit Connected TV Ads können dank Partnerschaften mit Paramount, Roku und Samsung Ads Werbeanzeigen für den TV direkt im Kampagnenmanager erstellt und geschaltet werden. Das erweitert die Werbemöglichkeiten bei LinkedIn auf ganz neue Bereiche, jedoch ist das Ganze erstmal nur in den USA und Kanada verfügbar. Bleibt abzuwarten, ob und wann diese Funktionen auch in Deutschland ausgerollt werden.

Live Event Ads

Darüber hinaus bietet LinkedIn nun die Möglichkeit, die eigenen Live Events auf der Plattform sowohl davor, während und nach dem Event zu bewerben. Die Live Event Ads sollen dabei helfen, mehr Aufmerksamkeit und Engagement für Veranstaltungen auf der Plattform zu generieren, denn laut eigenen Aussagen stieg die Zahl der User, die sich Events direkt auf der Plattform ansehen, im letzten Jahr um 34 %. Dieses gestiegene Interesse soll nun mit weiteren Werbemöglichkeiten unterstützt werden.

Snapchat

Snapchat hat wichtige Partnerschaften für ihr Ad Business angekündigt, die in den Bereichen Third Party Data und Analytics unterstützen sollen. Damit sollen Werbetreibende künftig ihre Ad-Kampagnen auf Snapchat besser auswerten und verstehen können. Das klare Ziel ist es natürlich, das schwächelnde Ad-Geschäft des Unternehmens wieder anzukurbeln. Bleibt abzuwarten, ob diese Partnerschaften das Ruder rumreißen können.

Neue Werbemöglichkeiten auf dem IAB NewFronts Event?

Auch Snapchat wird dieses Jahr am IAB Newfronts Event teilnehmen. Das Unternehmen hat angekündigt, in der Präsentation „More Snapchat“ neue Werbemöglichkeiten vorzustellen, die Werbetreibenden zukünftig dabei helfen sollen, ihre Zielgruppen und Ziele besser zu erreichen. Darüber hinaus sollen wohl auch neue Content-Partnerschaften vorgestellt werden. Auch hier gibt es in den nächsten Social Ads News sicher einiges zu berichten – wir halten euch auf dem Laufenden!