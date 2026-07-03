Der Juni brachte eine spürbare Neuausrichtung in die Paid-Social-Landschaft. Während die Plattformen in den letzten Monaten stark auf allgemeine Automatisierung gesetzt haben, ging es in diesem Monat vor allem um handfeste Produktivitäts-Updates, neue Schnittstellen und die offizielle Erschließung völlig neuer Ad-Netzwerke. Wir haben für euch alle Updates analysiert und zeigen, was sie für eure tägliche Praxis bedeuten.

Be There for Every Customer: Launch des Meta Business Agents

Meta hat am 3. Juni 2026 offiziell den „Meta Business Agent“ gelauncht. Hierbei handelt es sich um vollautomatisierte, KI-gestützte Business-Assistenten, die direkt im Messenger, auf WhatsApp oder auf eurer Website integriert werden können. Die Bots sind in der Lage, komplexe Kundenanfragen in Echtzeit zu beantworten, Produktempfehlungen basierend auf eurem Live-Katalog zu geben und Termine zu buchen oder Direktkäufe abzuschließen. Für Werbetreibende ist dies ein enormer Hebel, da Click-to-Message-Anzeigen nun direkt auf einen intelligenten, verkaufsoptimierten Chatbot leiten, der rund um die Uhr Conversions generiert, ohne dass ein menschliches Support-Team eingreifen muss.

Live-Shopping-Offensive: Live Video Ads auf Instagram und Virtual-Card-Checkout

Live-Shopping rückt Meta ab jetzt wieder voll in den Fokus und weitet sein Format „Live Video Ads“ global auf Instagram aus. Im Rahmen einer engen Partnerschaft mit führenden Live-Commerce-Plattformen wie CommentSold, Firework, LiveMeUp, Sprii und TalkShopLive können Händler*innen qualifizierende Livestreams ab sofort mit nur wenigen Klicks in promotbare Anzeigen verwandeln.

Zeitgleich wertet Meta seine KI-gestützten Werbetools auf, um Livestream-Zielgruppen präziser anzusprechen, die Interaktion zu fördern und direkte Verkäufe zu forcieren. Passend dazu wird in Partnerschaft mit Mastercard und Visa ein neues Checkout-Feature gelauncht: „Virtual Cards“. Dieses System generiert beim Kaufabschluss eine temporäre, einmalige Kartennummer aus dem bestehenden Bankkonto der Nutzer*innen. Das senkt die Kaufbarriere drastisch, nimmt Käufer*innen die Sorge vor Datenmissbrauch und hebt eure Conversion-Raten bei Spontankäufen direkt aus dem Stream auf ein neues Level.

Webinar-Tipp: Cowork statt Copy-Paste – Wie Claude dir den Marketing-Alltag erleichtert

Recherche, Auswertungen, das Sortieren von Dateien, den Überblick über Slack und E-Mails behalten – das alles sind Aufgaben, die jeden Tag viel Zeit kosten. Genau hier setzt Cowork an: Claude arbeitet direkt in deinen Dateien, Tools und Workflows, kann dank Automatisierung Aufgaben selbstständig erledigen und wird innerhalb von wenigen Tagen zu deinem virtuellen Arbeitskollegen.

In unserem Webinar am 7. Juli 2026 um 10:00 Uhr zeigt dir unsere Gründerin und Geschäftsführerin Katja von der Burg an konkreten Beispielen, welche Anwendungsfälle im Arbeitsalltag am besten funktionieren und wie du schnell zu einem produktiven Cowork-Setup kommst. Jetzt kostenfrei anmelden und bei unserem nächsten AI Update dabei sein.

Post-View Ads: Neues Anzeigenformat nach organischen Instagram Reels

Instagram bietet Werbetreibenden seit Juni eine neue Platzierungsmöglichkeit innerhalb seines Kurzvideo-Feeds: sogenannte „Post-View Ads“. Das Format wird ab sofort global für alle Advertiser ausgerollt und platziert eure Video-Anzeigen direkt im Anschluss an geeignete organische Reels, die länger als 60 Sekunden sind. Bevor die Anzeige startet, sehen die Nutzer*innen einen fünfsekündigen Countdown sowie einen manuellen Skip-Button, mit dem sie die Werbung überspringen können. Für euer Media Buying ist das eine spannende Chance, um hochgradig involvierte Zielgruppen exakt in dem Moment zu erreichen, in dem sie ein Video vollständig zu Ende konsumiert haben, ohne deren eigentliches Seherlebnis störend zu unterbrechen.

Meta hat am 22. Juni 2026 einen wichtigen Wechsel bei regionalen Kampagnendaten vollzogen und die DMA-Zielgruppen-Dimensionen (Designated Market Area) von Nielsen vollständig abgeschaltet. Als direkter Ersatz wurde im Ads Manager implementiert. Wer von euch stark lokalisiertes Geo-Targeting oder Performance-Analysen nach Regionen betreibt, muss bestehende Dashboards, API-Verbindungen und automatisierte Exporte zügig auf die Dimension „Comscore Market“ umstellen, da die alten Nielsen-DMA-Abfragen ab sofort keine Daten mehr zurückliefern.

TikTok

TikTok Next 2026 Trend Report definiert die Customer Journey neu

Im Juni 2026 hat TikTok seinen mit Spannung erwarteten „Next Trend Report“ veröffentlicht, der eine deutliche Kehrtwende im Kaufverhalten aufzeigt. Unter dem Leitthema „Irreplaceable Instinct“ verlieren klassische Impulskäufe an Relevanz, während zwei neue Nutzertrends dominieren: „Curiosity Detours“ (Nutzer*innen suchen tiefergehende Beweise und Geschichten, bevor sie kaufen) und „Emotional ROI“ (Konsument*innen bewerten Produkte stärker nach Freude und Zugehörigkeit statt rein nach dem Preis). Für eure Ad-Kreation bedeutet das: Weg von plumper Produkt-Promotion, hin zu detailreichen Erklärungen und ehrlichen Creator-Stimmen, die den echten, alltäglichen Nutzen eures Produkts untermauern.

TikTok hat im Juni 2026 seine globalen Werberichtlinien in mehreren sensiblen Bereichen spürbar verschärft. Die Updates betreffen unter anderem strengere Nachweisgrenzen für Finanzdienstleistungen, klarere Kennzeichnungspflichten für Social-Casino-Angebote sowie restriktivere Vorgaben für Kosmetik- und Schönheitsbehandlungen. Wer in diesen Branchen Kampagnen schaltet, sollte seine Anzeigentexte und Visuals dringend einem Audit unterziehen, um plötzliche Ablehnungen oder Einschränkungen der Reichweite in diesem Monat zu verhindern.

LinkedIn

LinkedIn Marketing API v202606: 365-Tage-Lookback für B2B-Kampagnen

LinkedIn hat das API-Update auf Version 202606 ausgerollt, das für B2B-Marketer mit langen Sales-Zyklen ein echtes Highlight bereitstellt: Die Company Intelligence API unterstützt ab sofort ein 365-Tage-Lookback-Fenster (LAST_365_DAYS). Bisher konntet ihr Interaktionen und Conversion-Metriken eurer Zielunternehmen nur maximal 180 Tage rückwirkend aggregieren. Mit der Verdoppelung des Zeitraums erhaltet ihr ein lückenloses Bild über ein ganzes Geschäftsjahr hinweg, was eurem Account-Based Marketing (ABM) und der langfristigen Budget-Attribution eine völlig neue Tiefe verleiht.

Dynamische UTMs für Creative-Namen und neue Interaktions-CTAs

Ebenfalls neu in der Juni-API-Version war in euren UTM-Tracking-Templates. Ihr müsst Tracking-URLs nun nicht mehr manuell für jedes einzelne Creative anpassen, um im Analytics-Tool zu sehen, welches Asset konvertiert hat. Zudem wurden für Message- und Conversation-Ads automatisierte „Not Interested“-CTAs eingeführt. Diese ermöglichen es Empfänger*innen, unerwünschte Werbenachrichten mit einem Klick abzuweisen, was euer Budget schont (da keine Folgebudgets für uninteressierte Nutzer*innen verschwendet werden) und gleichzeitig die Spam-Raten im Postfach minimiert.

OpenAI

Start der ChatGPT Ads Manager Beta

Was lange als ferne Zukunftsmusik galt, wurde im Juni Realität: OpenAI hat offiziell die geschlossene Beta-Phase des ChatGPT Ads Managers gestartet. Damit zieht die generative KI-Plattform direkt in den Paid-Media-Markt ein und ermöglicht die Platzierung von nativen, kontextbezogenen Werbeformaten innerhalb von Live-Chat-Konversationsströmen.

Für Marketer bedeutet dies den Beginn einer völlig neuen Ära: Die klassische Suchmaschinenwerbung wird durch dialogorientierte, personalisierte Empfehlungen ersetzt. Wer sich jetzt schon auf die Mechanismen von Conversational Ads vorbereitet, sichert sich einen enormen First-Mover-Vorteil für den globalen Rollout.

Der Juni 2026 setzt also insgesamt deutliches Zeichen für mehr Präzision und tiefere Integrationen. Mit den bahnbrechenden KI-Kundenberatern von Meta und dem lang ersehnten Start der ChatGPT-Anzeigen zeigt sich, dass Conversational Commerce endgültig im Mainstream ankommt. Gleichzeitig beweisen die verlängerten Lookback-Zeiträume von LinkedIn und das neue One-Click-CAPI-Tracking, dass die Plattformen gewillt sind, Werbetreibenden trotz strenger Datenschutzvorgaben wieder erstklassige Daten an die Hand zu geben.

Nutzt die ruhigen Sommermonate, um eure CAPI-Setups zu prüfen, eure Dashboards auf Comscore-Daten umzustellen und eure kreativen Strategien an die neuen, bewussteren Kauftrends auf TikTok anzupassen. Wir sind gespannt, was uns in den nächsten Monaten erwartet!