SEA News 05/2026: Die Ära von AI Max ist offiziell angebrochen

Hana Tica 10.06.2026 6 min SEA
Zusammenfassen mit ChatGPT

Die Ära von AI Max ist offiziell angebrochen: Denn die Google Marketing Live (GML) hat deutlich gemacht, dass Gemini tief in das gesamte Google-Ökosystem integriert wird. Für Werbetreibende bedeutet das den endgültigen Abschied von alten Mustern, da KI-gesteuerte Formate nun auch die letzten operativen Bereiche erobern. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen und Updates aus den letzten Wochen wieder für euch zusammengefasst!

Und noch ein Tipp unsererseits: Am 24. Juni nehmen wir uns einen Vormittag Zeit, um euch in unserer Online Masterclass fit für die nächste Generation der Suche zu machen: zukunftsfähige Google Ads, GEO und euer Marketing AI Reset 2026 – jetzt kostenfrei anmelden.

Inhaltsverzeichnis Verbergen
1 Google Ads
1.1 AI Max für Standard Shopping verfügbar
1.2 Webinar-Tipp: Online Masterclass rund um GEO & Future-Proof Ads
1.3 AI Brief: Das neue Steuerungs-Tool
1.4 Konsolidierung im Reisebereich
1.5 Und noch ein paar Highlights von der Google Marketing Live 2026
1.5.1 Generelle Suche & AI Mode
1.5.2 Ausbau der Direct Offers
1.5.3 Neue Merchant Center Tools
2 Mehr News
2.1 Lesetipps & Empfehlungen

AI Max für Standard Shopping verfügbar

Nachdem bereits die Umstellung von DSA auf AI Max angekündigt wurde, folgt nun der nächste große Schritt für den E-Commerce: AI Max für Shopping. Die Funktion nutzt Merchant-Center-Daten, um adaptive Anzeigen für Long-Tail- und explorative Suchanfragen zu generieren. Ziel von Google ist es, Marken bereits in der Discovery-Phase statt erst am Point of Sale zu platzieren.

Quelle: Search Engine Land

Webinar-Tipp: Online Masterclass rund um GEO & Future-Proof Ads

Die Suche verändert sich fundamental – und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an Konkurrenten mit der besseren Strategie. In unserem Masterclass Webinar am Mittwoch, den 24. Juni, bündeln wir für euch die wichtigsten Strategien und Insights rund um GEO und zukunftsfähiges Performance Marketing. Konkret, praxisnah und direkt aus dem Agenturalltag, mit echten Kampagnen und belastbaren Daten für euer restliches Jahr 2026 im Online Marketing. Jetzt kostenfrei anmelden.

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AI Brief: Das neue Steuerungs-Tool

Um AI Max in die richtigen Bahnen zu lenken, hat Google das Tool AI Brief angekündigt. Damit erhalten Werbetreibende endlich wieder mehr Kontrolle über die Automatisierung zurück:

AI Brief wird in den kommenden Monaten zunächst auf Englisch für AI Max für Search ausgerollt, gefolgt von Performance Max und AI Max für Shopping. Ein Zeitplan für weitere Sprachen steht noch aus. In den kommenden Wochen starten zudem Text-Disclaimern (Sprachverfügbarkeit noch offen), die garantieren, dass rechtlich erforderliche Texte immer in den Ads erscheinen – selbst bei aktiver Final URL Expansion.

Quelle: WordStream

Konsolidierung im Reisebereich

Für Reiseanbieter wird es übersichtlicher: Die neuen Search Campaigns for Travel führen bisher fragmentierte Formate in einer einzigen Oberfläche zusammen. Das Update bietet ein einheitliches Reporting und integrierte AI-Max-Funktionen, was die operative Komplexität reduzieren und das zentrale, KI-gestützte Kampagnenmanagement stärken soll.

Und noch ein paar Highlights von der Google Marketing Live 2026

Quelle: Google Blog

Die GML 2026 bringt einige bedeutende Features – und die wichtigste Nachricht vorab: Anzeigen im AI Mode kommen endlich in die EU!

Generelle Suche & AI Mode

Ausbau der Direct Offers

Neue Merchant Center Tools

Mehr News

Weitere spannende Nachrichten gibt es direkt aus dem Merchant Center: Hier rüstet Google die Datengrundlage massiv auf. Seit dem 14. April gelten neue Attribute wie handling_cutoff_time, minimum_order_value sowie Loyalty-Optionen unter [shipping], um Bestellfristen, Mindestbestellwerte und Treueprogramm-Vorteile direkt auf Produktebene zu hinterlegen.

Ab dem 30. Juni startet zudem die offizielle Ausspielung und Qualitätsprüfung für das neue Attribut video_link [video_link], über das Händler Produktvideos einreichen können, nachdem die technische Vorab-Validierung bereits läuft. Die Mindestauflösung für Bilder in den Attributen image_link und additional_image_link wird kategorieübergreifend auf 500×500 Pixel angehoben. Das Merchant Center gibt bereits jetzt Warnungen für zu kleine Bilder aus. Google wird zudem beginnen, Bilder unterhalb dieser Grenze automatisch zu optimieren – diese werden im Bereich „Handlungsbedarf“ markiert.

Lesetipps & Empfehlungen

Wir empfehlen euch, unbedingt diesen Artikel zu checken, da OpenAI jetzt einen Self-Service-Werbemanager für ChatGPT am Start hat. Damit können Unternehmen jeder Größe Anzeigen ganz easy selbst erstellen und flexibel per Klick (CPC) bezahlen. Durch besseres Tracking und neue Mess-Tools wird die Plattform so extrem schnell zu einer relevanten Plattform.

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