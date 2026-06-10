SEA News 05/2026: Die Ära von AI Max ist offiziell angebrochen

Und noch ein Tipp unsererseits: Am 24. Juni nehmen wir uns einen Vormittag Zeit, um euch in unserer Online Masterclass fit für die nächste Generation der Suche zu machen: zukunftsfähige Google Ads, GEO und euer Marketing AI Reset 2026 – jetzt kostenfrei anmelden .

Die Ära von AI Max ist offiziell angebrochen: Denn die Google Marketing Live (GML) hat deutlich gemacht, dass Gemini tief in das gesamte Google-Ökosystem integriert wird. Für Werbetreibende bedeutet das den endgültigen Abschied von alten Mustern, da KI-gesteuerte Formate nun auch die letzten operativen Bereiche erobern. Wir haben die wichtigsten Entwicklungen und Updates aus den letzten Wochen wieder für euch zusammengefasst!

Google Ads

AI Max für Standard Shopping verfügbar

Nachdem bereits die Umstellung von DSA auf AI Max angekündigt wurde, folgt nun der nächste große Schritt für den E-Commerce: AI Max für Shopping. Die Funktion nutzt Merchant-Center-Daten, um adaptive Anzeigen für Long-Tail- und explorative Suchanfragen zu generieren. Ziel von Google ist es, Marken bereits in der Discovery-Phase statt erst am Point of Sale zu platzieren.

Webinar-Tipp: Online Masterclass rund um GEO & Future-Proof Ads

Die Suche verändert sich fundamental – und wer jetzt nicht handelt, verliert Sichtbarkeit an Konkurrenten mit der besseren Strategie. In unserem Masterclass Webinar am Mittwoch, den 24. Juni, bündeln wir für euch die wichtigsten Strategien und Insights rund um GEO und zukunftsfähiges Performance Marketing. Konkret, praxisnah und direkt aus dem Agenturalltag, mit echten Kampagnen und belastbaren Daten für euer restliches Jahr 2026 im Online Marketing. Jetzt kostenfrei anmelden.

AI Brief: Das neue Steuerungs-Tool

Um AI Max in die richtigen Bahnen zu lenken, hat Google das Tool AI Brief angekündigt. Damit erhalten Werbetreibende endlich wieder mehr Kontrolle über die Automatisierung zurück:

Messaging Guidelines: Exakte Vorgaben, was Anzeigen sagen dürfen (und was nicht – z. B. „niemals Preise erwähnen“).

Exakte Vorgaben, was Anzeigen sagen dürfen (und was nicht – z. B. „niemals Preise erwähnen“). Matching Guidelines : Grenzen für Suchanfragen setzen (z. B. „Suche nach gesunden Vorratslebensmitteln priorisieren“).

: Grenzen für Suchanfragen setzen (z. B. „Suche nach gesunden Vorratslebensmitteln priorisieren“). Audience Guidelines: Zielgruppen spezifisch ansprechen (z. B. gesundheitsbewussten Nutzer*innen die cleanen Produkte hervorheben).

AI Brief wird in den kommenden Monaten zunächst auf Englisch für AI Max für Search ausgerollt, gefolgt von Performance Max und AI Max für Shopping. Ein Zeitplan für weitere Sprachen steht noch aus. In den kommenden Wochen starten zudem Text-Disclaimern (Sprachverfügbarkeit noch offen), die garantieren, dass rechtlich erforderliche Texte immer in den Ads erscheinen – selbst bei aktiver Final URL Expansion.

Konsolidierung im Reisebereich

Für Reiseanbieter wird es übersichtlicher: Die neuen Search Campaigns for Travel führen bisher fragmentierte Formate in einer einzigen Oberfläche zusammen. Das Update bietet ein einheitliches Reporting und integrierte AI-Max-Funktionen, was die operative Komplexität reduzieren und das zentrale, KI-gestützte Kampagnenmanagement stärken soll.

Und noch ein paar Highlights von der Google Marketing Live 2026

Quelle:

Die GML 2026 bringt einige bedeutende Features – und die wichtigste Nachricht vorab: Anzeigen im AI Mode kommen endlich in die EU!

Generelle Suche & AI Mode

Conversational Discovery Ads: Das Gemini-Modell beantwortet gezielte Nutzerfragen direkt in der Suche und erstellt maßgeschneiderte Anzeigen, die relevante Produktmerkmale passend zur Frage hervorheben.

Das Gemini-Modell beantwortet gezielte Nutzerfragen direkt in der Suche und erstellt maßgeschneiderte Anzeigen, die relevante Produktmerkmale passend zur Frage hervorheben. Highlighted Answers: Bei Recherchen im AI Mode können hochwertige Werbeplatzierungen direkt als hervorgehobene Antwort innerhalb von Empfehlungslisten auftauchen.

Bei Recherchen im AI Mode können hochwertige Werbeplatzierungen direkt als hervorgehobene Antwort innerhalb von Empfehlungslisten auftauchen. AI-powered Shopping Ads: Bei komplexen Kaufentscheidungen (z. B. Fernsehern) präsentiert Gemini passende Produkte und liefert individuelle, KI-generierte Erklärungen, warum genau dieser Artikel die richtige Wahl ist.

Bei komplexen Kaufentscheidungen (z. B. Fernsehern) präsentiert Gemini passende Produkte und liefert individuelle, KI-generierte Erklärungen, warum genau dieser Artikel die richtige Wahl ist. Business Agent for Leads: Statt statischer Formulare können Nutzer (z. B. Studieninteressierte) über einen Chat-Button direkt mit einem KI-Markenagenten interagieren, der basierend auf der Website antwortet und Leads generiert.

Ausbau der Direct Offers

Promotion Bundling: Rabatte und Gutscheine können in Google Ads hochgeladen werden. Gemini schnürt daraus automatisch attraktive, auf die jeweilige Suchanfrage zugeschnittene Produktpakete.

Rabatte und Gutscheine können in Google Ads hochgeladen werden. Gemini schnürt daraus automatisch attraktive, auf die jeweilige Suchanfrage zugeschnittene Produktpakete. Native Checkout: Für Händler*innen, die das Universal Commerce Protocol (UCP) nutzen, wurde eine native Checkout-Integration hinzugefügt. Dies beschleunigt den Kaufprozess direkt aus der Anzeige heraus.

Für Händler*innen, die das Universal Commerce Protocol (UCP) nutzen, wurde eine native Checkout-Integration hinzugefügt. Dies beschleunigt den Kaufprozess direkt aus der Anzeige heraus. Travel Expansion: Reiseanbieter wie Booking oder Expedia können exklusive Angebote in Kürze direkt in die KI-gestützte Urlaubsplanung der Nutzer einbinden.

AI Performance Insights: Ein neues Analyse-Tool zeigt die eigene Markenpräsenz auf KI-basierten Oberflächen und vergleicht den Share of Voice mit Mitbewerbern. Der Rollout startet in den nächsten Monaten vorerst in den USA, Australien, Kanada, Indien und Neuseeland.

Ein neues Analyse-Tool zeigt die eigene Markenpräsenz auf KI-basierten Oberflächen und vergleicht den Share of Voice mit Mitbewerbern. Der Rollout startet in den nächsten Monaten vorerst in den USA, Australien, Kanada, Indien und Neuseeland. Conversational Attributes: Die optionalen Ergänzungen zur Produktdatenspezifikation helfen KI-Modellen und Marken-Agenten, feinste Produktdetails präziser zu verstehen. Nutzer*innen finden relevante Infos in KI-Features (wie dem AI Mode) dadurch schneller, während gleichzeitig die Sichtbarkeit in der klassischen Suche optimiert wird.

Mehr News

Weitere spannende Nachrichten gibt es direkt aus dem Merchant Center: Hier rüstet Google die Datengrundlage massiv auf. Seit dem 14. April gelten neue Attribute wie handling_cutoff_time, minimum_order_value sowie Loyalty-Optionen unter [shipping], um Bestellfristen, Mindestbestellwerte und Treueprogramm-Vorteile direkt auf Produktebene zu hinterlegen.

Ab dem 30. Juni startet zudem die offizielle Ausspielung und Qualitätsprüfung für das neue Attribut video_link [video_link], über das Händler Produktvideos einreichen können, nachdem die technische Vorab-Validierung bereits läuft. Die Mindestauflösung für Bilder in den Attributen image_link und additional_image_link wird kategorieübergreifend auf 500×500 Pixel angehoben. Das Merchant Center gibt bereits jetzt Warnungen für zu kleine Bilder aus. Google wird zudem beginnen, Bilder unterhalb dieser Grenze automatisch zu optimieren – diese werden im Bereich „Handlungsbedarf“ markiert.

Lesetipps & Empfehlungen

Wir empfehlen euch, unbedingt diesen Artikel zu checken, da OpenAI jetzt einen Self-Service-Werbemanager für ChatGPT am Start hat. Damit können Unternehmen jeder Größe Anzeigen ganz easy selbst erstellen und flexibel per Klick (CPC) bezahlen. Durch besseres Tracking und neue Mess-Tools wird die Plattform so extrem schnell zu einer relevanten Plattform.