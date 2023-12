In diesem Monat steht Meta mal wieder im Rampenlicht. Der Tech-Gigant hat eine Reihe spannender Neuerungen vorgestellt, darunter einen neuen Kampagnentyp für die Leadgenerierung sowie frische Automatisierungen und KI-basierte Lösungen, die das Leben für Werbetreibende vereinfachen sollen. Wie genau Meta plant, uns in unserer täglichen Arbeit zu unterstützen und die Performance unserer Kampagnen zu erhöhen, erfahrt ihr wie immer hier in unseren Social Ads News.