Für Werbetreibende, die schon Erfahrungen auf anderen Plattformen gesammelt haben, ist TikTok eine spannende und noch nicht voll ausgeschöpfte Gelegenheit. Mit mehr als einer Milliarde aktiven Nutzer*innen weltweit bietet die Video-App eine dynamische Plattform, auf der Marken ein breites und engagiertes Publikum ansprechen können. In diesem Artikel beschäftigen wir uns etwas genauer mit den Besonderheiten von TikTok Ads: wir erklären euch, was TikTok InFeed Ads, Reservation Ads und Spark Ads sind, zeigen euch deren Unterschiede sowie Best Practices und gehen detaillierter auf die spezifischen Kampagnenziele und den Buchungsvorgang ein.

InFeed Ads

InFeed Ads sind Fullscreen-Videoanzeigen, die bis zu 60 Sekunden lang sein können. Sie unterstützen diverse interaktive Elemente wie Call-to-Action-Buttons, die Nutzer*innen zu externen Landingpages, App-Downloads oder eurem TikTok-Profil führen können.

Sie stellen einen zentralen Bestandteil der Werbeumgebung auf der Plattform dar, weil sie sich harmonisch in den „For You“-Feed der User einfügen und so eine fließende Übergangszone zwischen natürlichen Inhalten und Werbebotschaften schaffen, wodurch ein nahtloses Nutzererlebnis gewährleistet wird.

Euch stehen zwei Hauptoptionen zur Verfügung, um InFeed Ads zu erwerben: über InFeed Auction Ads und Reach and Frequency Buying.

InFeed Auction Ads

Ähnlich wie bei anderen bekannten Plattformen ermöglichen es InFeed Auction Ads, Anzeigen über ein Echtzeit-Auktionsverfahren zu kaufen. Durch dieses Auktionsverfahren können Werbetreibende auf gezielte Nutzersegmente bieten und so die genaue Kontrolle über ihre Werbeausgaben behalten. Sie bieten auch eine flexible Möglichkeit, verschiedene Kampagnenziele zu erreichen: z. B. Brand Awareness und Reichweite, Videoaufrufe, Traffic, App-Installationen, Lead-Generierung sowie Conversions. Ein Beispiel für eine erfolgreiche InFeed Ad stellt die Anzeige des deutschen Online-Händlers OTTO dar. Das Ziel war es, die Bekanntheit vor allem unter den GenZ-Nutzer*innen zu steigern, also hat das Team eine weitreichende Kampagne auf TikTok gestartet. Die Ergebnisse? Absolut bemerkenswert, finden wir. Innerhalb von vier Wochen steigerten sie ihre Followeranzahl um 80 %. Darüber hinaus erreichte OTTO mit der Anzeige fast sechs Millionen Nutzer*innen, sammelte über 90 Millionen Impressionen und konnte 300.000 Likes verbuchen. (Quelle: OTTO auf TikTok)

Reach and Frequency Buying

Reach and Frequency Buying ist eine weitere Möglichkeit, InFeed Ads zu buchen. Damit lässt sich die Reichweite und die Frequenz von Anzeigen im Voraus planen, wodurch eine vorhersehbare, kontrollierte Sichtbarkeit für diese gewährleistet wird. Dieses Buchungsmodell ist besonders nützlich für Kampagnen, die sich auf Branding-Ziele konzentrieren, da es hilft, eine konsistente Markenpräsenz aufzubauen und eine bestimmte Anzahl von Impressionen zu garantieren. Außerdem können neben den gängigen InFeed Ads auch TopFeed Ads bei Reach and Frequency platziert werden. TopFeed Ads erscheinen als erste Anzeige im „For You“-Feed der User*innen.



TikTok hat vor kurzem eine große Änderung eingeführt und die Kampagnenziele Traffic und VideoViews unter Reach and Frequency entfernt. So können Werbetreibende seit dem 1. Juni 2023 nur noch Reichweite als Kampagnenziel wählen. Aktuell ist Reach and Frequency allerdings nur für qualifizierte Kund*innen verfügbar.

Reservation Ads

Reservation Ads sind TikToks Premium-Werbeangebot und bieten euch eine erstklassige Platzierung innerhalb der TikTok-App. Diese Anzeigen sind der erste Inhalt, den Nutzer*innen sehen, wenn sie die App öffnen, was für eine hohe Reichweite sorgt. Reservation Ads beinhalten TopView Ads, Branded Hashtag Challenges und Branded Effects.

Speziell die TopView Ads sind darauf ausgelegt, den visuellen Impact zu maximieren. Sie zielen darauf ab, einen hohen Umfang an Reichweite und Impressionen zu erreichen.

Ein Hinweis: Berechtigterweise könnte bei einigen von euch nun die Frage auftauchen, was der Unterschied zwischen TopView Ads und TopFeed Ads ist. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass TopView Ads direkt erscheinen, wenn User die App öffnen. TopFeed Ads erscheinen im ersten In-Feed Ad Slot, wenn Nutzer*innen sich im „For You“-Feed aufhalten.

Der Unterschied zwischen TopView Ads und TopFeed Ads (Quelle: TikTok)

Branded Hashtag Challenges fördern nutzergenerierte Inhalte, indem sie Nutzer*innen dazu einladen, an markenbezogenen Herausforderungen teilzunehmen, mit dem Ziel, die Interaktion zu maximieren. Eines der erfolgreichsten Beispiele für eine TopView Ad kombiniert mit einer Branded Hashtag Challenge ist die von Nike im vergangenen Jahr auf TikTok durchgeführte Kampagne im Rahmen der UEFA European Women’s Championship. Durch die Einbindung von 36 TikTok-Influencer*innen mit dem Start der Hashtag-Challenge #NikeShesBallin in sechs europäischen Schlüsselmärkten konnte die Kampagne 3,6 Milliarden Aufrufe generieren. Am Ende erreichte #weuros2022 den Status der Nummer 1 in den UK-Trends, was die zentrale Rolle von Nike in der Förderung des Frauenfußballs auf TikTok unterstreicht. (Quelle: Nike auf TikTok)

Branded Effects fügen ein interaktives Element hinzu, indem sie euch erlauben, benutzerdefinierte Filter, Sticker und mehr zu erstellen, um die Nutzerinteraktion und Markenbekanntheit zu steigern.



Die Buchung von Reservation Ads unterscheidet sich von InFeed Ads, da sie über TikTok-Ansprechpartner*innen reserviert werden müssen. Dieser Prozess gewährleistet unter anderem die Exklusivität dieser Anzeigen und ihre Positionierung.

Spark Ads

TikToks Spark Ads stellen eine ganz besondere Form der Anzeigen dar: Durch diese Anzeigenart können Werbetreibende bereits vorhandenen Content auf ihrem TikTok-Account durch ein zusätzliches Budget verstärken. Sie können sowohl bei Auktionen als auch bei Reach & Frequency platziert werden. Abhängig von den jeweiligen Werbezielen können unterschiedliche Ergebnisse erzielt werden, darunter die Stärkung der Reichweite, Videoaufrufe, Traffic-Generierung, App-Installationen, Conversions, Leads und Conversions.

Der Vorteil von Spark Ads ist ihre Authentizität: Da die Videos organisch auf dem Profil der Marken oder Unternehmen veröffentlicht werden, ohne explizite Werbung zu sein, ermöglichen sie den Nutzer*innen eine normale Interaktion. Dies führt insbesondere für Engagement-Ziele im Vergleich zu traditionellen Social Ads in der Regel zu einer verbesserten Performance. Hochland, ein europäischer Käsehersteller, nutzte TikToks Spark Ads erfolgreich, um die Bekanntheit ihres Produktes „Patros Grill & Pan Käse“ zu steigern. Durch eine kreative Kampagne, die einen Influencer beim Zubereiten eines Rezepts mit dem Käse zeigte, hat Hochland über 25 Millionen Videoaufrufe und 4,5 Millionen Nutzer*innen erreicht. Zudem hat ein Community-Interaktionseinsatz für eine hohe Engagement Rate und ein spürbares Wachstum in der Markenbekanntheit und Werbeerinnerung gesorgt. (Patros: Hochland auf TikTok)

Fazit

Die Vielfalt und Leistungsfähigkeit von TikToks Werbeformaten bieten Online Marketern einzigartige Möglichkeiten, ein breites und engagiertes Publikum zu erreichen. Die InFeed Ads, Reservation Ads und Spark Ads bieten unterschiedliche Ansätze zur Maximierung von Reichweite, Interaktion und Markenbekanntheit. Dank des flexiblen Auktionsverfahrens und der Möglichkeit, die Reichweite und Frequenz von Anzeigen im Voraus zu planen, können Werbetreibende genaue Kontrolle über ihr Budget und ihre Zielgruppe haben.

Darüber hinaus ist TikTok nicht nur ein Ort für die Gen Z. Mit über einer Milliarde aktiven Nutzer*innen weltweit spricht die Video-App ein riesiges Spektrum an Altersgruppen und Interessen an. Wenn ihr für euer Unternehmen oder eure Marke noch nicht aktiv auf TikTok Werbeanzeigen platziert: Überlegt euch, ob sich diese Plattform nicht doch für euch und eure Zielgruppe eignen kann, um die Reichweite zu erweitern und eure Markenbekanntheit zu erhöhen.

Ihr wünscht euch für den TikToks Ad-Dschungel etwas Support aus unserem Social-Media-Advertising-Team? Wir helfen euch gerne – meldet euch einfach bei uns!