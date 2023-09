Social Ads Auslese August 2023

Beim Erstellen einer Anzeige in TikTok ist die Option in Form eines Schalters im Abschnitt „Placements“ zu finden. Per Voreinstellung ist dieser aktiv. Werbetreibende, die nicht möchten, dass ihre Anzeige bei Suchanfragen erscheint, können den Schalter einfach deaktivieren. Allerdings könnte es vorteilhaft sein, diesen aktiv zu lassen, da die Anzeige dann gezielt bei Nutzer*innen erscheint, die bereits Interesse am Thema zeigen.

Laut TikTok ermöglicht diese neue Option Marken, ihre Kampagnen-Reichweite zu erweitern, indem sie sich an User richten, die gezielt nach bestimmten Informationen suchen. Ein weiterer Pluspunkt: Ihr könnt den Search Ads Toggle auch während einer bereits laufenden Kampagne aktivieren, ohne den bestehenden Kampagnenverlauf zu beeinträchtigen.