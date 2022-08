Facebook-Regeln: wie sie deine Kampagnen optimieren können

#weloverules: Eine deiner Ads soll genau an einem Sonntag gestoppt werden? Die Performance deiner Kampagnen soll auch während deines Urlaubs optimal bleiben? Oder für deine Anzeigen soll nur ein ganz bestimmter Betrag ausgegeben werden? Dann sind benutzerdefinierte Regeln im Facebook Business Manager das Richtige für dich: Wie Facebook-Regeln erstellt werden, für welche Anwendungsfälle sie besonders sinnvoll sind und wie mithilfe dieser Funktion auch die Performance der Kampagnen gesteigert werden kann , erklären wir in diesem Beitrag.

Mit den Regeln im Facebook Business Manager kannst du viele vor allem wiederkehrende und zeitabhängige Aufgaben automatisieren. Dafür können die benutzerdefinierten Regeln bei der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung bestimmter Bedingungen genutzt werden. So kannst du z. B. ganz einfach und automatisch bestimmte Anzeigen pausieren, wenn über einen gewissen Zeitraum der CPC über einem konkreten Wert lag, oder Anzeigengruppen ausschalten, wenn der ROAS unter dem Zielwert liegt.

Die automatischen Regeln für deine Kampagnen findest du zum einen im Menü des Facebook Business Managers unter dem Punkt „Werbung“:

Zum anderen findest du sie auch direkt im Werbeanzeigenmanager, wenn du eine oder mehrere Kampagnen, Anzeigengruppen oder Anzeigen ausgewählt hast:

Hier kannst du eine neue Meta-Regel erstellen und bereits bestehende Regeln verwalten, anpassen und erneut verwenden. Bei der Erstellung einer neuen Regel sieht das folgendermaßen aus:

Nun kannst du im Detail festlegen, auf welcher Ebene, unter welchen Bedingungen und zu welcher Zeit die Regel welche Handlung durchführen soll. Zunächst legst du dafür den Namen der Regel fest und ob die Regel für alle aktiven oder nur für bestimmte Kampagnen, Anzeigengruppen oder Ads angewendet werden soll. Innerhalb der Handlung bestimmst du dann, ob die Kampagne, das Ad Set oder die Anzeige deaktiviert oder aktiviert werden soll. Möchtest du lediglich informiert werden, wenn deine Bedingungen erfüllt oder nicht erfüllt sind, so kannst du unter diesem Punkt auch bestimmen, dass du benachrichtigt werden möchtest.

Anschließend geht es um die Bedingungen deiner Regel. Hierfür bietet der Meta Business Manager eine große Auswahl. Von einem bestimmten Budget über bestimmte Kosten pro Ergebnis bis hin zu einer konkreten Zeit kannst du hier wählen. Eine Liste mit allen möglichen Bedingungen für Regeln hat Facebook hier zusammengestellt.

Die von uns am häufigsten genutzten Bedingungen sind dabei das Überschreiten eines bestimmten Datums zum Deaktivieren von Kampagnen, die Überschreitung eines bestimmten Budgets zum Pausieren von (Test)-Anzeigen sowie die Deaktivierung von Anzeigengruppen bei der Überschreitung eines Frequenz-Wertes.

Als Bedingung können folgende Optionen ausgewählt werden:

Der Wert größer als das Ergebnis

Der Wert ist kleiner als das Ergebnis

Der Wert liegt zwischen dem Ergebnis

Der Wert liegt nicht zwischen dem Ergebnis

Als nächstes muss der Datumsbereich, für den die Regel angewendet wird, eingestellt und der Zeitplan zur automatischen Überprüfung gewählt werden.

Idealerweise stellst du daraufhin die Benachrichtigungen ein, die dich informieren, wenn aufgrund der Regel automatische Änderungen vorgenommen werden. So hast du stets den Überblick über die Aktivitäten im Werbekonto. Und schon ist deine erste Regel erstellt. 🎉

Facebook-Regeln können vielfältig eingesetzt werden. Besonders vorteilhaft sind dabei zwei Anwendungsfälle, die dir den Arbeitsalltag erheblich erleichtern können.

Kampagnen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktivieren und deaktivieren

Wer kennt es nicht: Du bist für ein paar Tage im Urlaub oder es ist Wochenende, wenn eine neue Kampagne starten oder enden soll. Wenn du diese nicht mit einem Laufzeitbudget einstellen möchtest, dann sorgen die Meta-Business-Manager-Regeln ganz einfach dafür, dass dein Laptop in deiner wohlverdienten Freizeit zugeklappt bleibt.

In unserem Beispiel wird über die Bedingungskategorie „Zeit“ das Datum sowie die genaue Uhrzeit bestimmt, zu der die Kampagne pausiert werden soll. Soll die Kampagne zu einem bestimmten Zeitpunkt live gehen, so ändert sich lediglich die Auswahl im Reiter „Handlung“. Die Bedingung kann wie bei der Deaktivierung vorgenommen werden. So geht’s:

Anzeigen mit einer zu hohen Frequenz deaktivieren

Niemand von uns Marketern möchte seine Zielgruppe mit Anzeigen nerven. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, die Frequenz der Ads im Blick zu behalten. Für eine Prospecting-Kampagne wollen wir in unserem Beispiel vermeiden, dass Nutzer*innen eine Anzeige im Monat öfter als dreimal ausgespielt bekommen. Um zu verhindern, dass dabei allerdings eventuell eine der am besten laufenden Ads ausgeschaltet wird und so die gesamte Performance leidet, setzen wir stets die Einschränkung, dass ebenfalls der ROAS unter einem bestimmten Zielwert liegen muss. So geht’s:

So kannst du die Kampagnenperformance steigern

Automatische Regeln können dir sogar dabei helfen, die Performance deiner Kampagnen zu verbessern. Wir geben dir vier Tipps für benutzerdefinierte Facebook-Regeln, die dich dabei unterstützen.

Mit Facebook-Regeln kannst du die Performance deiner Ads auf das nächste Level heben. (Quelle: Erik Mclean, Unsplash)

Anzeigengruppen bei Nicht-Erfüllen der Ziel-KPIs deaktivieren oder benachrichtigen lassen

Regeln können auch ein idealer Backup zur manuellen Steuerung und Optimierung der Kampagnen sein. So können Anzeigengruppen pausiert werden, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum und nach einem gewissen Budget nicht die Zielwerte erfüllen.

In unserem Beispiel liegt die Ziel-KPI bei einem ROAS von 8. Innerhalb der Regel legen wir fest, dass eine bestimmte Anzeigengruppe pausiert werden soll, wenn diese den Wert innerhalb der letzten sieben Tage und nach Ausgabe eines Budgets von 50 Euro nicht erfüllt. So stellen wir sicher, dass das Budget nur bei sinnvollen, performanten Anzeigengruppen ausgegeben wird. Sollen die Ad Sets nicht sofort pausiert werden, kannst du dich auch ganz einfach benachrichtigen lassen, dir die Zielgruppe noch einmal selbst im Detail anschauen und manuell entscheiden, wie du vorgehen möchtest. So sieht das dann aus:

Automatische Budgeterhöhung und -reduktion zu bestimmten Wochentagen

Die Performance deiner Kampagnen schwankt an bestimmten Wochentagen? Zum Beispiel konvertieren mehr Nutzer*innen am Wochenende als unter der Woche? Oder der Mittwoch ist seit Monaten der schwächste Wochentag? Dann ist diese Regel ideal für dich.

In unserem Beispiel gehen wir davon aus, dass die Performance am Wochenende deutlich stärker ist als an Wochentagen. Um unser Budget hier so effizient wie möglich einzusetzen, legen wir fest, dass das Budget am Wochenende 30 % höher sein soll als an Wochentagen. So geht’s:

Budgeterhöhung beim Erreichen des Zielwertes

Insbesondere bei Sale-Aktionen um den Black Friday oder einen Summer Sale möchte man seine Kampagnen bei guter Performance schnell und unkompliziert skalieren. Auch bei dieser Regel kann das Budget automatisch gesteigert werden oder aber eine Benachrichtigung aktiviert werden, sodass du informiert wirst, dass eine Skalierung laut eingestellter Bedingungen möglich ist. In unserem Beispiel möchten wir das Tagesbudget der Kampagne um 15 % erhöhen, wenn der ROAS in den letzten drei Tagen über dem Ziel-Wert 8 lag. So würde das aussehen:

Deaktivieren von Anzeigen mit niedriger Performance

Neben der Frequenz sind auf Anzeigenebene insbesondere CTR und CPC wichtig. Um die Performance der Kampagne zu steigern, kann eine Regel eingesetzt werden, die sicherstellt, dass nur performante Anzeigen aktiv sind, die Interesse bei der Zielgruppe erwecken und zur übergeordneten Zielsetzung (z. B. die Generierung von Käufen) beitragen.

In unserem Beispiel soll jede Werbeanzeige, die in den letzten sieben Tagen über 50 Euro ausgegeben hat, aber eine geringere CTR als 1,5 % und einen geringeren ROAS als 4 hat, pausiert werden. Die Einschränkung hinsichtlich des Budgets kann ebenfalls durch die Einschränkung bestimmter Mindest-Impressionen ersetzt werden. Egal ob Budget oder Impressionen: Diese Bedingung ist wichtig, andernfalls können Anzeigen, die kaum ausgeliefert werden durch die Regel pausiert werden und bekommen keine Chance, getestet zu werden. Und so geht’s:

Unser Fazit: Facebook-Regeln sind eine echte Erleichterung bei der täglichen Arbeit im Business Manager, denn viele zeitkritische und wiederkehrende Aufgaben können damit automatisiert werden. Trotzdem: Kampagnenoptimierung allein durch Regeln ist nicht zu empfehlen. Viele Entscheidungen sind von mehreren Faktoren abhängig und fordern stets noch einmal einen prüfenden Blick und eine kompetente Entscheidung von Expert*innen, da insbesondere auch die Business-Manager-Regeln anfällig für Fehler sein können.

