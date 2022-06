Pinterest Ads: Mit diesen Best Practices optimiert ihr eure Anzeigen

Mit rund 433 Millionen aktiven NutzerInnen im Monat ist Pinterest unter den sozialen Netzwerken längst kein Geheimtipp mehr. Kein Wunder also, dass auch dort immer mehr Unternehmen werben wollen. Damit sich eure Pinterest Ad gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, haben wir in diesem Blogbeitrag vier Best Practices gesammelt, mit denen ihr in der visuellen Suchmaschine garantiert zum Blickfang eurer Zielgruppe werdet.