Social Media Auslese März 2023

Instagram

Neuer Monat, neue Möglichkeiten zur Story-Bearbeitung! 🎉 Dank integriertem Videotrimmer können Videos wohl schon bald direkt in den Stories auf die passende Länge gekürzt werden. „Na endlich!“, denke ich mir, denn die Bearbeitungsoptionen bei anderen sozialen Medien, wie TikTok oder YouTube, sind den Instagram Stories weit voraus. Diese Option wird sowohl für Privatnutzer*innen als auch für Unternehmen oder Marken einen großen Mehrwert bieten, denn sie vereinfacht die Story-Bearbeitung ungemein. Wann die Funktion verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

#Instagram is working on the video trimmer for Stories 👀 pic.twitter.com/C8szQpF8nm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 1, 2023

Na, wer erinnert sich noch an die gute alte MySpace-„Top“-Liste, welche regelmäßig Streit unter Freund*innen verursacht hat? Damit hat zumindest Online-Marketing.de sehr treffend den neuen Storysticker verglichen, an dem Instagram gerade arbeitet. Es können nämlich die Top 3 der liebsten Accounts, Sounds, Verlinkungen oder Locations genannt werden. Meiner Meinung nach ist dieser Sticker nicht nur interessant für Influencer*innen, sondern auch im Sinne des User-Generated-Content für Unternehmen und Marken spannend.

#Instagram is working on a new sticker: "Top 3" 👀



ℹ️ You can pick accounts, audio, tags and places pic.twitter.com/77LVp9pBhL — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 13, 2023

Reels in voller Länge reposten

Die schönste, witzigste oder spannendste Stelle des geteilten Reels kann gar nicht gezeigt werden, da die Story bereits nach 15 Sekunden abbricht? Dieses Problem wird wohl schon bald behoben sein, denn dann können Nutzer*innen ihre Reels in voller Länge in der Story reposten:

#Instagram is testing the ability to share full Reel video in the story, 60 seconds max pic.twitter.com/ODEyFnARCP — Hammod Oh (@hammodoh1) March 22, 2023

Damit fördert Instagram weiterhin das Teilen und Erstellen von Reels. Eine schöne Nachricht für Creator, Unternehmen und Marken, welche Reels für interessante News oder Produktvorstellungen nutzen und somit über das komplette Reel in der Story potenzielle interessierte Follower*innen erreichen können.

TikTok

Sounds for Business

Auf TikTok aktiv zu sein, kann sich für Unternehmen und Marken lohnen. Laut der Videoplattform entdecken 58 % der TikTok-Nutzer*innen dort neue Marken und Produkte und 44 % der User haben sogar schon einmal sofort etwas gekauft, was sie auf der Plattform entdeckt haben. Vor allem kleine Unternehmen profitieren von Views auf kreative Produktvorstellungen oder witzige Kurzvideos.

Doch was ist bei TikTok eines der wichtigsten Tools? Richtig, der perfekte Sound. Mit „Sounds for Business“ macht es die Videoplattform Social-Media-Manager*innen von Unternehmen und Brands jetzt noch einfacher, den passenden Track zu finden:

Introducing Sounds for Business 🎵 — a collection of 10 free and unique sounds specially designed as audio templates for easy content creation.



Learn more and start creating today: 👇 https://t.co/718LGu2jT8 — TikTok for Business (@TikTokBusiness) February 28, 2023

Zehn Sounds stehen nun zur kostenfreien kommerziellen Nutzung zur Verfügung. Sie eignen sich vor allem für kleinere Online-Shops, also Small Businesses. Die Sounds findet ihr im TikTok Creative Center oder via „TikTok for Business“ in der TikTok-Sound-Suche:

Ich habe bereits einen Blick auf die Sounds und die aktuell dazu erstellten Videos geworfen (Stand: Ende März 2023). Noch kommen die Views der Videos mit den „Sounds for Business“ selbstverständlich nicht an Videos mit viralen Sounds ran, aber das Potenzial ist vorhanden. Also gerne ausprobieren!



Besonders schön finde ich, dass kleinere Unternehmen und Selbstständige mit den „Sounds for Business“ ein Spotlight auf ihr Geschäft und ihre Produkte setzen können.

LinkedIn

Scheduled Posts

Diese Funktion wurde von Social-Media-Manager*innen lange herbei gesehnt und nun ist sie da: Seiteninhaber*innen können auf dem beruflichen Netzwerk endlich Beiträge vorplanen. Das ist bis zu drei Monate im Voraus möglich:

Mein Fazit? Endlich! Vor dieser Funktion konnten zum Vorplanen von LinkedIn-Content nur externe Tools genutzt werden. Das gehört nun der Vergangenheit an und Social-Media-Management auf LinkedIn wird damit deutlich einfacher.

Ihr seid Creator auf LinkedIn? Dann aufgepasst, denn die folgenden News könnten für euch besonders interessant sein. Das berufliche Netzwerk hat nämlich unter anderem am Profilbereich „Aktivität“ gearbeitet. Nun könnt ihr frei entscheiden, welcher Content euren Profilbesucher*innen als Highlight angezeigt werden soll. Fotos? Videos? Oder doch eure LinkedIn-Artikel?

Doch nicht nur eure persönlichen Highlights sind für euch als LinkedIn Creator nun zentraler auf dem Profil zu finden, sondern auch der Link zu Analytics und Tools zur Auswertung des Contents.

Im Profilbereich „Aktivität“ könnt ihr frei entscheiden, welcher Content als Highlight angezeigt werden soll. (Quelle: Keren Baruch auf LinkedIn) Die LinkedIn-Tools zur Auswertung sind jetzt zentral auf dem Profil zu finden. (Quelle: LinkedIn for Creators)

Auch für LinkedIn-Newsletter gibt es Neuerungen. Ihr könnt nun euren Follower*innen über einen Subscribe-Button direkt die Möglichkeit geben, den Newsletter zu abonnieren. Das könnt ihr über „Teilen“ in eurem Newsletter einstellen:

Auch eure LinkedIn-Artikel können nun über Suchmaschinen noch besser gefunden werden. Ihr habt nun die Möglichkeit, Titel und Beschreibungen eurer Artikel für SEO anzupassen:

(Quelle: Keren Baruch auf LinkedIn)

Mehr Details findet ihr im LinkedIn-Artikel von Keren Baruch, Director of Product bei LinkedIn.

Automatische Job-Postings

Eine weiteres neues LinkedIn-Feature wird die Bewerbung von Stellenanzeigen auf dem beruflichen Netzwerk deutlich vereinfachen. Sind die Automated Job Postings aktiviert, teilt LinkedIn ganz automatisch täglich eine der offenen Stellen deiner Seite:

Keine Sorge, der recht statisch klingende Beschreibungstext kann im Nachgang angepasst werden. Bis jetzt gibt es dieses Feature nur auf Englisch und es ist für Firmen mit weniger als 1.000 Mitarbeiter*innen verfügbar. Meiner Meinung nach eine tolle Automatisierung, die die regelmäßige Bewerbung von Stellenanzeigen nicht in Vergessenheit geraten lässt!

Mehr Engagement dank KI

KI ist durch ChatGPT und andere Programme nun schon längst in der Welt von Social Media angekommen. Nun ist auch LinkedIn auf die Vorteile von künstlicher Intelligenz aufmerksam geworden und möchte durch KI-gestützte, „kollaborative Artikel“ Engagement und Austausch von Expert*innen fördern. Somit soll Mehrwert für die gesamte Community geschaffen werden. Das LinkedIn-Redaktionsteam veröffentlicht mit KI-Unterstützung Artikel mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Die fertigen Artikel werden dank des LinkedIn Skills Graph mit passenden Expert*innen gematcht, welche schließlich durch Insights und Anekdoten ein Gespräch starten oder ihre Erfahrungen mit ihrer Community teilen können.

That’s when the real magic happens: when professionals share real-life, specific advice by contributing their perspectives to the work questions we’re all facing every day. Because starting a conversation is harder than joining one, these collaborative articles make it easier for professionals to come together and add and improve ideas – which is how shared knowledge is created. Daniel Roth, Editor in Chief und Vice President bei LinkedIn

Kollaborative Artikel (Quelle: Daniel Roth auf LinkedIn)

Doch das ist nicht alles: Als Belohnung für ihre Insights zu den KI-gestützten Artikeln erwartet die Expert*innen ein Community-Top-Voice-Abzeichen, welches unter „Skills“ in ihrem Profil angezeigt wird. So wird eine Person mit Expertenwissen im Bereich Sales, welche sich mit Insights an LinkedIn-Artikeln beteiligt, bspw. zur „Top Sales Voice“ ernannt. Ich finde: Eine schöne Möglichkeit, um Austausch zu fördern, Expert*innen Raum zu geben und Neues zu lernen.

Und sonst so?

Ein paar weitere kleine, aber feine News: Bei TikTok lässt sich der For-You-Feed nun über „Einstellungen“ und „Inhaltspräferenzen“ für einen frischen Start komplett zurücksetzen. Außerdem führt die Videoplattform einen „STEM-Feed“ für wissenschaftlichen und technischen Content ein – laut TikTok „a new viewing experience that will give our community a dedicated space to explore a wide range of inspiring, entertaining, and enriching videos related to science, technology, engineering, and math“.

Auch Instagram arbeitet im Hintergrund an einer weiteren Anpassung, denn schon bald kann wohl auch bei Carousel-Posts Musik hinzugefügt werden. Und nicht zuletzt freuen wir uns sehr über die neuen Emojis, die Apple mit dem neuen iOS-Update angekündigt hat. Wer sich schon immer einen Gans-Emoji, ein rosa Herz oder eine Ingwerknolle gewünscht hat, kommt nun endlich auf seine Kosten! 🥰